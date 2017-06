Savigny Sur Orge (91) - Prix Adrien Pinto (Cadets)

Classement :

1 PIERRE Eliott PARISIS A.C. 95 1:15:40

2 JACQUEMIN Colin GUIDON CHALETTOIS

3 ROYER Maxime VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES

4 HOUDOUIN Tristan VC ETAMPES

5 POLETTO Antoine VC MONTIGNY BRETONNEUX

6 MAREC Julien ANTONY BERNY CYCLISTE

7 CARON Antony US METRO TRANSPORTS

8 PERRET Raphael OC GIF VTT

9 OLLIVIER Clément ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

10 ROLLAND Jonathan VC MONTIGNY BRETONNEUX

11 REMOND Clément VTT LOISIRS CHALONNAIS

12 ZEPHIRIN HENRI LEO Medhi TEAM 94 CYCLING

13 BERGHEAUD Axel US METRO TRANSPORTS

14 DUFFAUX Victor CSM CLAMART

15 DUBOIS Tristan VC FONTAINEBLEAU AVON

16 BARRAUD Kyllian SCA 2000 EVRY

17 CORDEIRO Mathéo CC IGNY PALAISEAU 91

18 BONFILLOU Louis VC FONTAINEBLEAU AVON

19 BRANDILY Killian EC MONTGERON VIGNEUX

20 TINTI Hugo TEAM 94 CYCLING

21 ROULOT Noé ANTONY BERNY CYCLISTE

22 EXBRAYAT Valentin CSM CLAMART

23 BONAL Louis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

24 MACE Marius PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

25 LEVASSEUR Maxime PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

26 M'BODJI Cheikh Tidiane SCA 2000 EVRY

27 DUBOIS Alix VC FONTAINEBLEAU AVON

28 SAVREUX Antonin AC AMIENOISE

29 CLATOT Thomas VC MONTIGNY BRETONNEUX

30 DUCAMIN Léo VC VILLEJUST

31 MAHIEU Maxime VC FONTAINEBLEAU AVON

32 GEAY William VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES

33 LEDEME Dylan ANTONY BERNY CYCLISTE

34 PLOUHINEC Arthur PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

35 LOUVRIER Erwan VC MONTIGNY BRETONNEUX

36 FERRERA Mattéo US METRO TRANSPORTS

37 DORIC Emile CSM CLAMART

38 DEMARIA Sacha VC SAVIGNY SUR ORGE

39 BITAUDEAU Clément VC SAVIGNY SUR ORGE

40 ANTON Lilian VC ETAMPES

41 SUZZONI Clément US METRO TRANSPORTS

42 HENG Valentin EC MONTGERON VIGNEUX

43 COLLETTE Maxime CC IGNY PALAISEAU 91

44 MACARY Lucas VC SAVIGNY SUR ORGE

45 DEMERIN Tristan TEAM 94 CYCLING

46 ORSAL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX

47 DENOS KOPP Stanislas VC MONTIGNY BRETONNEUX

48 SYLVAIN Lilian VC FONTAINEBLEAU AVON

49 BERLAND Alexandre VC MONTIGNY BRETONNEUX

50 VOISIN Jérémy VC MONTIGNY BRETONNEUX

51 FORGET Nathan VC MONTIGNY BRETONNEUX

52 DOXAINT Rémy TEAM 94 CYCLING

53 FERRY Axel US METRO TRANSPORTS

54 CHARRANNAC Théo EC MONTGERON VIGNEUX

55 HERPIN Alessio CC IGNY PALAISEAU 91

56 BOILLEAU Dorian TEAM 94 CYCLING

57 TYMEC Eliaz VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES

58 TECHER Florentin SCA 2000 EVRY

59 DUBOIS Alicia UC LONGJUMELLOISE

60 ALDUINI Rayan VC SAVIGNY SUR ORGE

61 GRAVIER Mattéo VC SAVIGNY SUR ORGE

62 RENE BAZIN Elie PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

63 STEFANI Lucas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

Crédit Photo : Grérard Briand