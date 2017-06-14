Savigny Sur Orge (91) - Prix Adrien Pinto (Cadets)

Classement :
1 PIERRE Eliott PARISIS A.C. 95 1:15:40
2 JACQUEMIN Colin GUIDON CHALETTOIS
3 ROYER Maxime VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
4 HOUDOUIN Tristan VC ETAMPES
5 POLETTO Antoine VC MONTIGNY BRETONNEUX
6 MAREC Julien ANTONY BERNY CYCLISTE
7 CARON Antony US METRO TRANSPORTS
8 PERRET Raphael OC GIF VTT
9 OLLIVIER Clément ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
10 ROLLAND Jonathan VC MONTIGNY BRETONNEUX
11 REMOND Clément VTT LOISIRS CHALONNAIS
12 ZEPHIRIN HENRI LEO Medhi TEAM 94 CYCLING
13 BERGHEAUD Axel US METRO TRANSPORTS
14 DUFFAUX Victor CSM CLAMART
15 DUBOIS Tristan VC FONTAINEBLEAU AVON
16 BARRAUD Kyllian SCA 2000 EVRY
17 CORDEIRO Mathéo CC IGNY PALAISEAU 91
18 BONFILLOU Louis VC FONTAINEBLEAU AVON
19 BRANDILY Killian EC MONTGERON VIGNEUX
20 TINTI Hugo TEAM 94 CYCLING
21 ROULOT Noé ANTONY BERNY CYCLISTE
22 EXBRAYAT Valentin CSM CLAMART
23 BONAL Louis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
24 MACE Marius PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
25 LEVASSEUR Maxime PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
26 M'BODJI Cheikh Tidiane SCA 2000 EVRY
27 DUBOIS Alix VC FONTAINEBLEAU AVON
28 SAVREUX Antonin AC AMIENOISE
29 CLATOT Thomas VC MONTIGNY BRETONNEUX
30 DUCAMIN Léo VC VILLEJUST
31 MAHIEU Maxime VC FONTAINEBLEAU AVON
32 GEAY William VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
33 LEDEME Dylan ANTONY BERNY CYCLISTE
34 PLOUHINEC Arthur PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
35 LOUVRIER Erwan VC MONTIGNY BRETONNEUX
36 FERRERA Mattéo US METRO TRANSPORTS
37 DORIC Emile CSM CLAMART
38 DEMARIA Sacha VC SAVIGNY SUR ORGE
39 BITAUDEAU Clément VC SAVIGNY SUR ORGE
40 ANTON Lilian VC ETAMPES
41 SUZZONI Clément US METRO TRANSPORTS
42 HENG Valentin EC MONTGERON VIGNEUX
43 COLLETTE Maxime CC IGNY PALAISEAU 91
44 MACARY Lucas VC SAVIGNY SUR ORGE
45 DEMERIN Tristan TEAM 94 CYCLING
46 ORSAL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX
47 DENOS KOPP Stanislas VC MONTIGNY BRETONNEUX
48 SYLVAIN Lilian VC FONTAINEBLEAU AVON
49 BERLAND Alexandre VC MONTIGNY BRETONNEUX
50 VOISIN Jérémy VC MONTIGNY BRETONNEUX
51 FORGET Nathan VC MONTIGNY BRETONNEUX
52 DOXAINT Rémy TEAM 94 CYCLING
53 FERRY Axel US METRO TRANSPORTS
54 CHARRANNAC Théo EC MONTGERON VIGNEUX
55 HERPIN Alessio CC IGNY PALAISEAU 91
56 BOILLEAU Dorian TEAM 94 CYCLING
57 TYMEC Eliaz VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
58 TECHER Florentin SCA 2000 EVRY
59 DUBOIS Alicia UC LONGJUMELLOISE
60 ALDUINI Rayan VC SAVIGNY SUR ORGE
61 GRAVIER Mattéo VC SAVIGNY SUR ORGE
62 RENE BAZIN Elie PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
63 STEFANI Lucas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
Crédit Photo : Grérard Briand