Savigny Sur Orge (91) - Prix de la Municipalité (Minimes)

Classement :
1 DURAND Dylan CC IGNY PALAISEAU 91 0:31:21
2 BAR Nathan VC SAVIGNY SUR ORGE
3 ESTREMANHO Hugo VC SAVIGNY SUR ORGE
4 GOUSSOT Cyprien EC MONTGERON VIGNEUX
5 DAVY Augustin CSM CLAMART
6 LAIRE Célio VC MONTIGNY BRETONNEUX
7 DE SOUSA Anthony TEAM 94 CYCLING
8 FAULCON Jérémie CC SACLAY
9 LE METAYER Mathieu CC IGNY PALAISEAU 91
10 DUCHAUSSOIT Hugo EC MONTGERON VIGNEUX
11 BANSARD Axel SCA 2000 EVRY
12 PANOR Enzo TEAM 94 CYCLING
13 LABILE Antonin CC IGNY PALAISEAU 91
14 DUPONT Alixan VC MONTIGNY BRETONNEUX
15 MAREC Flavien LAGNY PONTCARRE CYC.
16 RUIZ PEREZ Tallia SCA 2000 EVRY
17 PESTEIL Maxence CSM CLAMART
18 COELHO Hugo CC IGNY PALAISEAU 91
19 DELABRE Axel US METRO TRANSPORTS
20 DELPLANQUE Maxime CC IGNY PALAISEAU 91
21 FAHY Camille JS FERTE GAUCHER
22 BOUYAHI Yanis SCA 2000 EVRY
23 LE PROVOST Gabriel VC MONTIGNY BRETONNEUX
24 LE MORVAN Odin UC LONGJUMELLOISE
25 MULLOIS Quentin EC MONTGERON VIGNEUX
26 ANTON Mathis VC ETAMPES
27 HEUHE Jules PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
28 DUPONT Timéo VC MONTIGNY BRETONNEUX
29 MOUMEN Adam SCA 2000 EVRY
30 PENNEC Titouan VC MONTIGNY BRETONNEUX
31 MOINE Mathis VELO CLUB AUXERROIS
32 MEZIERES Hugo LES RAYONS DE L'AVENIR
33 GRAVIER Jules VC SAVIGNY SUR ORGE
34 PANCE Octave CSM PUTEAUX
35 BAHLOUL Ilian AV THIAIS
36 CASTILLO Pablo VC ETAMPES
37 CHARBIT Eliott VC SAVIGNY SUR ORGE
38 SZAJMAN Mathéo VC SAVIGNY SUR ORGE
39 FERRAOUN Hamza PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
40 MICHEL Maxime EC MONTGERON VIGNEUX
41 MOUTOUSSAMY Eloane EC MONTGERON VIGNEUX
42 PASTOR Hugo CC IGNY PALAISEAU 91
43 PATRY Gabriel CC IGNY PALAISEAU 91
44 RIVALIN Erwan AV THIAIS
45 LEDUC Eloi TEAM CHATOU CYCLISME
46 SENAC Alexandre VC SAVIGNY SUR ORGE
47 MADORRE Clément EC MONTGERON VIGNEUX
48 KUZIO Axel CC SACLAY
49 MARTIN Amandine AV THIAIS
50 COLSY Mya PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
51 DORMY Clément CC SACLAY
52 ANTUNES Hugo CC SACLAY
53 ROYER Romain TEAM CHATOU CYCLISME
54 VARANGES Gary EC MONTGERON VIGNEUX