Savigny Sur Orge (91) - Prix de la Municipalité (3-Juniors)

Classement :
1 MARCOUX Rémi US METRO TRANSPORTS 2:02:23
2 OIZEL Enzo AC ORSAY
3 HOLZMEIER Fabian AC ORSAY
4 BOUSSER Sébastien TEAM PELTRAX - CSD
5 GIRARDIN Vincent VC FONTAINEBLEAU AVON
6 LOSY Patrick EC MONTGERON VIGNEUX
7 BERNERON Maxime EC MONTGERON VIGNEUX
8 KERRAUD Erwann US METRO TRANSPORTS
9 DELACHAUME Florian VC ETAMPES
10 CORBIERE Rémi VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
11 LE BOUDEC Yann VC MONTIGNY BRETONNEUX
12 NARI Olivier VELO CLUB ARPAJON
13 LE GUEL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX
14 SUZZONI Tristan US METRO TRANSPORTS
15 PODESTA Nathan VC SAVIGNY SUR ORGE
16 DUBREIL Vitaly VC ETAMPES
17 DEMANDRILLE Mathieu ES GERVAIS LILAS
18 LEBLOND Victor VC FONTAINEBLEAU AVON
19 JAOUEN Tristan US METRO TRANSPORTS
20 POULIZAC Matthieu US METRO TRANSPORTS
21 CREPIN Anthony LAGNY PONTCARRE CYC.
22 MALET Robin EC MONTGERON VIGNEUX
23 GABILONDO Carl US CRETEIL
24 LEGRAND Stéphane TEAM PELTRAX - CSD
25 AUFFRET Ronan US METRO TRANSPORTS
26 VIALADE Thibault AS CHELLES
27 CRESSENT Benjamin AC ORSAY
28 NGUYEN VAN Maxime PEDALE COMBS LA VILLAISE
29 AUBERE Laurent PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
30 AMBERT Jérémy VC VILLEJUST
31 PASQUET Yannick ST JEAN DE LA RUELLE CYC
32 PORCU Enzo US METRO TRANSPORTS
33 GIANOLIO Olivier US POIGNY RAMBOUILLET
34 CAILLARD Baptiste VC SAVIGNY SUR ORGE
35 DURAND Baptiste VC MONTIGNY BRETONNEUX
36 JUMEAUX Louis TEAM PELTRAX - CSD
37 FORGET Quentin VC MONTIGNY BRETONNEUX
38 BOUARD Brendan TEAM PELTRAX - CSD
39 DEMEAUTIS Maxime ST JEAN DE LA RUELLE CYC
40 LECLERC Julien AV THIAIS
41 FROMENT Julien VC EVREUX
42 FOURNIER Julien VC EVREUX
43 BOUCHER Arnaud TEAM CRC
44 MALET Christophe EC MONTGERON VIGNEUX
45 DEVAUX Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
46 MOREAU Nicolas ST JEAN DE LA RUELLE CYC
47 GALON Geoffrey VELO CLUB ARPAJON
48 HUYGHE Baptiste AS CORBEIL ESSONNES
49 LEMELLE Hugo EC MONTGERON VIGNEUX
50 LABROSSE Cédric TEAM PELTRAX - CSD
51 MARTINOU Cédric AS CORBEIL ESSONNES
52 CORTOT Louis AS CORBEIL ESSONNES
53 TOUCHEBOEUF Loïc US POIGNY RAMBOUILLET
54 MARIE BORNAND Tuavai AV THIAIS
55 MERCIER Nicolas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
56 COLIN Guillaume COC FOUGERAIS
57 THOCQUENNE Aurélien VC MONTIGNY BRETONNEUX
58 CONTAULT Maxandre ST JEAN DE LA RUELLE CYC
59 BOUARD Dorian US NEMOURS ST PIERRE
60 LE BERRE Yvan US METRO TRANSPORTS
61 GOUAIT Bryan AS CORBEIL ESSONNES
62 DELACOUR Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE
63 LAMIRAND Lucas VC FONTAINEBLEAU AVON
64 LEGEAY Gaylord VELO CLUB ARPAJON
65 MILLARD Anthony TEAM PELTRAX - CSD