Savigny Sur Orge (91) - Prix de la Municipalité (3-Juniors)

Classement :

1 MARCOUX Rémi US METRO TRANSPORTS 2:02:23

2 OIZEL Enzo AC ORSAY

3 HOLZMEIER Fabian AC ORSAY

4 BOUSSER Sébastien TEAM PELTRAX - CSD

5 GIRARDIN Vincent VC FONTAINEBLEAU AVON

6 LOSY Patrick EC MONTGERON VIGNEUX

7 BERNERON Maxime EC MONTGERON VIGNEUX

8 KERRAUD Erwann US METRO TRANSPORTS

9 DELACHAUME Florian VC ETAMPES

10 CORBIERE Rémi VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES

11 LE BOUDEC Yann VC MONTIGNY BRETONNEUX

12 NARI Olivier VELO CLUB ARPAJON

13 LE GUEL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX

14 SUZZONI Tristan US METRO TRANSPORTS

15 PODESTA Nathan VC SAVIGNY SUR ORGE

16 DUBREIL Vitaly VC ETAMPES

17 DEMANDRILLE Mathieu ES GERVAIS LILAS

18 LEBLOND Victor VC FONTAINEBLEAU AVON

19 JAOUEN Tristan US METRO TRANSPORTS

20 POULIZAC Matthieu US METRO TRANSPORTS

21 CREPIN Anthony LAGNY PONTCARRE CYC.

22 MALET Robin EC MONTGERON VIGNEUX

23 GABILONDO Carl US CRETEIL

24 LEGRAND Stéphane TEAM PELTRAX - CSD

25 AUFFRET Ronan US METRO TRANSPORTS

26 VIALADE Thibault AS CHELLES

27 CRESSENT Benjamin AC ORSAY

28 NGUYEN VAN Maxime PEDALE COMBS LA VILLAISE

29 AUBERE Laurent PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

30 AMBERT Jérémy VC VILLEJUST

31 PASQUET Yannick ST JEAN DE LA RUELLE CYC

32 PORCU Enzo US METRO TRANSPORTS

33 GIANOLIO Olivier US POIGNY RAMBOUILLET

34 CAILLARD Baptiste VC SAVIGNY SUR ORGE

35 DURAND Baptiste VC MONTIGNY BRETONNEUX

36 JUMEAUX Louis TEAM PELTRAX - CSD

37 FORGET Quentin VC MONTIGNY BRETONNEUX

38 BOUARD Brendan TEAM PELTRAX - CSD

39 DEMEAUTIS Maxime ST JEAN DE LA RUELLE CYC

40 LECLERC Julien AV THIAIS

41 FROMENT Julien VC EVREUX

42 FOURNIER Julien VC EVREUX

43 BOUCHER Arnaud TEAM CRC

44 MALET Christophe EC MONTGERON VIGNEUX

45 DEVAUX Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

46 MOREAU Nicolas ST JEAN DE LA RUELLE CYC

47 GALON Geoffrey VELO CLUB ARPAJON

48 HUYGHE Baptiste AS CORBEIL ESSONNES

49 LEMELLE Hugo EC MONTGERON VIGNEUX

50 LABROSSE Cédric TEAM PELTRAX - CSD

51 MARTINOU Cédric AS CORBEIL ESSONNES

52 CORTOT Louis AS CORBEIL ESSONNES

53 TOUCHEBOEUF Loïc US POIGNY RAMBOUILLET

54 MARIE BORNAND Tuavai AV THIAIS

55 MERCIER Nicolas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

56 COLIN Guillaume COC FOUGERAIS

57 THOCQUENNE Aurélien VC MONTIGNY BRETONNEUX

58 CONTAULT Maxandre ST JEAN DE LA RUELLE CYC

59 BOUARD Dorian US NEMOURS ST PIERRE

60 LE BERRE Yvan US METRO TRANSPORTS

61 GOUAIT Bryan AS CORBEIL ESSONNES

62 DELACOUR Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE

63 LAMIRAND Lucas VC FONTAINEBLEAU AVON

64 LEGEAY Gaylord VELO CLUB ARPAJON

65 MILLARD Anthony TEAM PELTRAX - CSD