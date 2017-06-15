Cires Les Mello (60) - Souvenir Nicolas Rety (2-3 Juniors)

Classement :
1 ROUSSEL Hugo VC ROUEN 76 2:15:50
2 LOUVEL Matis VC ROUEN 76
3 STUMPF Florian ESC MEAUX
4 PEREIRA MARTINS Julien OLYMPIQUE C.V.O.
5 NOEL Aurélien PARISIS A.C. 95
6 ALIA Florian PARISIS A.C. 95
7 WAREE Mathieu VC ROUEN 76
8 GREVIN Jérôme TEAM PELTRAX - CSD
9 PHILIPP Renaud ESC MEAUX
10 TILLIER Clément OLYMPIQUE C.V.O.
11 NONNEZ Théo PARISIS A.C. 95
12 LABREGERE Aurélien TEAM 94 CYCLING
13 CARLOT Matéo VC ROUEN 76
14 ROMA Jérémy A. C. B. B.
15 HANCKE Charles CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
16 JUMEAUX Henry TEAM PELTRAX - CSD
17 DURAND Guillaume CC FORMERIE
18 IBRAHIME Stéphane A. C. B. B.
19 VICEK Guillaume CC NOGENT / OISE
20 KIRCHMANN Brice VC HETTANGE GRANDE
Crédit Photo : Alex Roma