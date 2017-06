Mini Paris-Roubaix des écoles de cyclisme 2017

Plus de 600 candidats s’étaient inscrits sur cette 25ème édition devenue internationale au fil des ans. Bien longtemps avant la date limite de clôture des inscriptions, les limites de pelotons Benjamins et Minimes étaient atteintes.

Forte participation aussi des plus petits avec joie et bonne humeur pour entrer comme les grands sur le vélodrome de Roubaix. Tous et toutes fiers d’en avoir terminé avec en prime pour les vainqueurs la remise du pavé offert par les Amis de Paris-Roubaix. Comme chaque année, on ne pourra que se réjouir de la réussite de cette épreuve même si pour certains la température était difficilement supportable. De nombreuses louanges remontent sur l’organisation parfaite du vélo-club de Roubaix et de son école de cyclisme. Cerise sur le gâteau : l’arrivée des Espoirs qui reste un grand moment agrémenté par la chasse aux bidons et autographes. A noter qu’en dehors des pré-licenciés, les titres de meilleure féminine sont attribués à des néerlandaises.

19 Pré-licenciés classés , le top10 :

1 POULET--FABBRI Marcelino - AC NESLE 00:02:05 M (1e) (1e)

2 VASSEUR Paul - VÉLO CLUB SAULCÉEN ELBEUF LES THUITS VALLÉE DE L'OISON 00:02:05 M (2e)(2e)

3 BUTEZ Lucas - US GRAVELINES CYCLISME 00:02:06 M (3e) (3e)

4 MOREL Tom - VCU HALLUINOISE 00:02:08 M (4e) (4e)

5 PECKEU Loîs - ETOILE CYCLISTE HÉNINOISE 00:02:09 M (5e) (5e)

6 GABILLET Solene - VCU HALLUINOISE 00:02:12 F (1e)(1e)

7 LEU Adrien - CC MANQUEVILLE LILLERS 00:02:21M (6e) (6e)

8 ROUSSEAU Mathilde - CSM CLAMART 00:02:26 F (2e)

9 HANS Enzo - CSM EPINAY SUR SEINE 00:02:29M (7e) (7e)

10 MESNARD Theophile - CSM CLAMART 00:02:41M (8e)(8e)

Poussins : 5 kilomètres au menu des 51 poussins classés.

Le Top10 :

1 ISBLED Umberto - CCA ARMENTIERES 00:09:50M (1e)Poussin 2 (1e)

2 STORRIE Finlay - MAINDY FLYERS 00:09:56M (2e)Poussin 2 (2e)

3 CHALAS Cyriaque - ANNEQUIN 00:09:57M (3e)Poussin 2 (3e)

4 LIONETON Maël - CSM PUTEAUX 00:09:58M (4e)Poussin 2 (4e)

5 VAN SIGHEM Nicole - RWV DE SPARTAAN 00:10:00F (1e)Poussin 2 (1e)

6 VANDERSTEENE Florian - GAVERZICHT GLASCENTRALE CT 00:10:01M (5e)Poussin 2 (5e)

7 VOS Alexis - USM SARAN CYCLISME 00:10:03M (6e)Poussin 2 (6e)

8 GENTER Vivien - U.S.THIERVILLE CYCLISME 00:10:04M (7e)Poussin 1 (1e)

9 VAN DER VELDE Tim - RWV DE SPARTAAN 00:10:07M (8e)Poussin 1 (2e)

10 PIERRON Maxime - VC AVIZE 00:10:07M (9e)Poussin 2 (7e)

Pupilles : 10 kilomètres avec le pavé de Hem pour les 121 coureurs classés.

Partie juste une minute avant le peloton des garçons déchaînés, Elena VAN DER VEKEN ( Vliegend Wiel Klein-Sinaai ) s'impose dans la catégorie des Pupilles en étant première année. Elle s’était déjà distinguée l’an dernier en remportant la course des poussins.

Le TOP10 :

1 VAN DER VEKEN Elena - VLIEGEND WIEL KLEIN-SINAAI 00:21:46 F (1e) Pupille 1 (1e)

2 DELCOMMUNE Jules - CCCHEVIGNY 00:22:06 M (1e) Pupille 2 (1e)

3 VASSEUR Simon - VÉLO CLUB SAULCÉEN ELBEUF LES THUITS VALLÉE DE L'OISON 00:22:07 M (2e) Pupille 2 (2e)

4 FAUVILLE Sven - TEAM CYCLISTE DE HESBAYE 00:22:08 M (3e) Pupille 2 (3e)

5 BELLARDANT Damien - CSM CLAMART 00:22:09 M (4e) Pupille 2 (4e)

6 GENTER Gabriel - U.S.THIERVILLE CYCLISME 00:22:09 M (5e) Pupille 1 (1e)

7 BAREZ Nathan - DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 00:22:10 M (6e) Pupille 2 (5e)

8 KENT Oliver - HILLINGDON SLIPSTREAMERS 00:22:10 M (7e) Pupille 2 (6e)

9 VAN DER VURST Kobe - ISOMAX-WATERPROOF CYCLING TEAM 00:22:11 M (8e) Pupille 2 (7e)

10 PIERRON Julien - VC AVIZE 00:22:11 M (9e) Pupille 2 (8e)

Benjamins : 172 coureurs classés

Antoine L’Hote victime du syndrome Roubaisien ? Plusieurs fois par le passé, des jeunes de Roubaix Lille métropole mettent un point d’honneur en tant que ‘ locaux ‘ à passer en tête sur le pavé et souvent ces efforts se payent par la suite. Sorti en tête de Hem, il termine à la 5ème place et pourra se consoler par le titre souvent décerné chez les pros de meilleur français.

Le top10 des 15 kilomètres:

1 OBRIEN Joseph ZAPPIS RACING TEAM 00:24:16 M (1e) Benjamin 2 (1e)

2 CONRAD Haugsted AMAGER CYKLE RING 00:24:21 M (2e) Benjamin 2 (2e)

3 VAN BYLEN Liam - ACROG BALEN BC 00:24:26 M (3e) Benjamin 2 (3e)

4 MIKA Vijfvinkel - WESTLAND WIL VOORUIT 00:24:27 M (4e) Benjamin 2 (4e)

5 L'HOTE Antoine - VC ROUBAIX LILLE METROPOLE 00:24:30 M (5e) Benjamin 2 (5e)

6 HARRIS Luke - HALESOWEN A & CC 00:24:31 M (6e) Benjamin 2 (6e)

7 DRESSELAERS Jaro - WIM RUELENS LOTTO OLYMPIA TIENEN 00:24:31 M (7e) Benjamin 2 (7e)

8 JANSSENS Willem - AA DRINK JONGERENTEAM 00:24:32 M (8e) Benjamin 2 (8e)

9 FORTE Enzo - EC TOURCOING 00:24:40 M (9e) Benjamin 2 (9e)

10 VAN DER VEKEN Luca - VLIEGEND WIEL KLEIN-SINAAI 00:24:41 M (10e) Benjamin 1 (1e)

Le titre de meilleure féminine pour MOLENGRAAF Lauren ( RWC AHOY ) classée 20ème.

Minimes : 168 classés sur les 30 derniers kilomètres du final de paris-Roubaix.

Suite à une chute vers l’Arbre, les minimes passent en ordre dispersé sur le pavé de Hem. Deux garçons en tête : Gauthier Rouxel et Jack Brough. En chasse derrière eux Flavio Maurico à moins d’une minute mais il ne reviendra pas. Belle performance des français en général et en particulier d’un habitué de cette épreuve : Baptiste Trentesaux en chasse dans un groupe de 3 derrière les fuyards et qui échoue au pied du podium. Le top10

1 ROUXEL Gauthier - EC STEPHANOIS 00:50:52 M (1e) Minime 2 (1e)

2 BROUGH Jack - THE MI RACING ACADEMY 00:50:53 M (2e) Minime 2 (2e)

3 MAURICIO Flavio - USC ROUE D'OR CONFLANAISE 00:51:20 M (3e) Minime 2 (3e)

4 TRENTESAUX Baptiste - ECT ( ÉTOILE CYCLISTE DE TOURCOING) 00:51:45 M (4e) Minime 2 (4e)

5 DETALLE Noah - LOTTO-VC-ARDENNES 00:51:45 M (5e) Minime 2 (5e)

6 LEMMENS Vic - ACROG-BALEN BC 00:52:17 M (6e) Minime 2 (6e)

7 DARIO Van Der Heyden - KTC-CYCLING TEAM 00:53:11 M (7e) Minime 1 (1e)

8 VAN CLEEMPUTTE Kenji - KTC-CYCLINGTEAM 00:53:14 M (8e) Minime 1 (2e)

9 DIELS Noa ACROG - BALEN BC 00:53:15 M (9e) Minime 2 (7e)

10 SELLIER Mathis - PARISIS A.C 95 00:53:20 M (10e) Minime 2 (8e)

DE GRAVE Britt (CANNIBAL TEAM) se classe meilleure féminine à la 38ème place.