Isbergues (62) - Gd Prix Cycliste Henri Hulot (Pass'cyclisme)

Classement :

1 BRIAND Kévin TEAM 2 MERICOURT 1:39:38

2 BOONE Nicolas ES ARQUES '

3 CHAGOT Eric GAZ ELEC C DE DOUAI '

4 PETIT Didier US COUDEKERQUOISE '

5 CARPENTIER Lucien VC BEAUVAISIEN '

6 CAULIER Nicolas CC BERGUOIS '

7 SAUTEJEAN Sébastien CC ISBERGUES MOLINGHEM 0:00:19

8 DE JONCKHEERE Christian O GRANDE SYNTHE '

9 FROYE Sylvain EC D'HERMELINGHEN '

10 POOT David US COUDEKERQUOISE '

11 LEBON Morgan AC AMIENOISE '

12 DAELMAN Laurent Arras Vc '

13 BAUDUIN Francois LA CHERIZIENNE CHAUNY '

14 BLONDIAUX Nicolas GAZ ELEC C DE DOUAI 0:02:24

15 MOLLET Olivier VC ROUEN 76 '

16 BENAISSA Mohamed CV BETHUNOIS '

17 LIAL Denis ES ARQUES '

18 LECLERCQ Julien TEAM 2 MERICOURT '

19 MORTREUX Jérôme CC ISBERGUES MOLINGHEM 0:02:57

20 GUIMARD Arnaud EC ABBEVILLOISE '

21 GRESSIER Julien ES ARQUES 0:03:00

22 DEMARET Hervé UC ARDRESIENNE '

23 RONZE Eric Cofidis '

24 BOUSSEMAER Simon C Neutre Pas de calais '

25 DEMEESTER Kévin CR HAUTS-DE-FRANCE (NORD-PAS-DE-CALAIS) '

26 MOTTIER Jérôme ARRAS VC '

27 LE VOURC'H Damien TEAM 2 MERICOURT '

28 BASTIN Fabrice TEAM 2 MERICOURT '

29 HIDDEN Thierry US Coudekerque '

30 DELORY Maurice VC NOEUXOIS 0:03:13

31 GOSSART Gérard VC NOEUXOIS 0:03:47

32 PETIT Alain UC WATTIGNIES 0:03:50

33 HANSSENS Christophe C Neutre Nord Pas de Calais '

34 MORENVAL Bertrand ARRAS VC 0:04:27

35 BOUDIN Mathieu ESC DE BULLY '

36 WELVAERT Richard ARRAS VC 0:04:30

37 COURQUIN Laurent CLUB CYCLISTE ARDRES '

38 DEMORY Francis TEAM 2 MERICOURT '

39 HEUNET Olivier GAZ ELEC C DE DOUAI '

40 VANLERBERGHE Patrice UVC CALAIS '

41 LYOEN Jean Pierre UVC CALAIS '

42 PENIN Alain ARRAS VC '

43 DELABAUT Sylvain CR HAUTS-DE-FRANCE (NORD-PAS-DE-CALAIS) '

44 DEWIMILLE Christophe CL BARLIN '

45 MILHAMONT Denis FLANDRE ELITE CYCLISME '

46 DEFOSSE Herve GAZ ELEC C DE DOUAI '

47 ZWIERZCHIEWSKI Zdzislaw VC ROUBAIX LILLE METROPOLE '

Crédit Photo : Évelyne Cominotto