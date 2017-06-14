Isbergues (62) - Gd Prix Cycliste Henri Hulot (Pass'cyclisme)

Classement :
1 BRIAND Kévin TEAM 2 MERICOURT 1:39:38
2 BOONE Nicolas ES ARQUES '
3 CHAGOT Eric GAZ ELEC C DE DOUAI '
4 PETIT Didier US COUDEKERQUOISE '
5 CARPENTIER Lucien VC BEAUVAISIEN '
6 CAULIER Nicolas CC BERGUOIS '
7 SAUTEJEAN Sébastien CC ISBERGUES MOLINGHEM 0:00:19
8 DE JONCKHEERE Christian O GRANDE SYNTHE '
9 FROYE Sylvain EC D'HERMELINGHEN '
10 POOT David US COUDEKERQUOISE '
11 LEBON Morgan AC AMIENOISE '
12 DAELMAN Laurent Arras Vc '
13 BAUDUIN Francois LA CHERIZIENNE CHAUNY '
14 BLONDIAUX Nicolas GAZ ELEC C DE DOUAI 0:02:24
15 MOLLET Olivier VC ROUEN 76 '
16 BENAISSA Mohamed CV BETHUNOIS '
17 LIAL Denis ES ARQUES '
18 LECLERCQ Julien TEAM 2 MERICOURT '
19 MORTREUX Jérôme CC ISBERGUES MOLINGHEM 0:02:57
20 GUIMARD Arnaud EC ABBEVILLOISE '
21 GRESSIER Julien ES ARQUES 0:03:00
22 DEMARET Hervé UC ARDRESIENNE '
23 RONZE Eric Cofidis '
24 BOUSSEMAER Simon C Neutre Pas de calais '
25 DEMEESTER Kévin CR HAUTS-DE-FRANCE (NORD-PAS-DE-CALAIS) '
26 MOTTIER Jérôme ARRAS VC '
27 LE VOURC'H Damien TEAM 2 MERICOURT '
28 BASTIN Fabrice TEAM 2 MERICOURT '
29 HIDDEN Thierry US Coudekerque '
30 DELORY Maurice VC NOEUXOIS 0:03:13
31 GOSSART Gérard VC NOEUXOIS 0:03:47
32 PETIT Alain UC WATTIGNIES 0:03:50
33 HANSSENS Christophe C Neutre Nord Pas de Calais '
34 MORENVAL Bertrand ARRAS VC 0:04:27
35 BOUDIN Mathieu ESC DE BULLY '
36 WELVAERT Richard ARRAS VC 0:04:30
37 COURQUIN Laurent CLUB CYCLISTE ARDRES '
38 DEMORY Francis TEAM 2 MERICOURT '
39 HEUNET Olivier GAZ ELEC C DE DOUAI '
40 VANLERBERGHE Patrice UVC CALAIS '
41 LYOEN Jean Pierre UVC CALAIS '
42 PENIN Alain ARRAS VC '
43 DELABAUT Sylvain CR HAUTS-DE-FRANCE (NORD-PAS-DE-CALAIS) '
44 DEWIMILLE Christophe CL BARLIN '
45 MILHAMONT Denis FLANDRE ELITE CYCLISME '
46 DEFOSSE Herve GAZ ELEC C DE DOUAI '
47 ZWIERZCHIEWSKI Zdzislaw VC ROUBAIX LILLE METROPOLE '
Crédit Photo : Évelyne Cominotto