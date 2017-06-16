Saintines (60) - Prix de la Ville (École de Vélo)

Classement Prélicencié 4 et 5 ans :
1 BETGHA Abd Samad CC NOGENT / OISE
2 COYOT Oscar CC NOGENT / OISE
3 BETGHA Abd Wadoud CC NOGENT / OISE
Classement Prélicencié 6 ans :
1 CAUWENBERGHS Léo SC VAL D'ARRE
2 STOFFAES Benjamin ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN
3 DUPRE LEROUX Alexis AOS COURMELLES
4 LAURENT Quentin COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
5 PECQUERY Léo RIVERY SPORTS
6 PONCE Clément RIVERY SPORTS
7 LAJEUNESSE Raphaêl CC NOGENT / OISE
8 TOP Arthur COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
Classement Poussins 1 :
1 RIFFLET Josef EC ABBEVILLOISE
2 DAUREIL Lucas COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
3 DAUREIL Maxime COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
4 BETGHA Abd Djalil CC NOGENT / OISE
5 CHADUFAUX Lucas SC VAL D'ARRE
6 SIMON CHARENTON Elina D CC NOGENT / OISE
7 CASTRO Noam CC NOGENT / OISE
Classement Poussins 2 :
1 RADADI Reddad CC FORMERIE
2 BOCQUILLON Célien RIVERY SPORTS
3 CARRE Erévan COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
4 DUC Charles RIVERY SPORTS
5 DENEUX Maxime AC MONTDIDIER
Classement Pupilles 1 :
1 CAUWENBERGHS Tom SC VAL D'ARRE
2 DAGMEY Mathéo ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN
3 MENAGER Nino CC FORMERIE
4 CAUDRON Alban AOS COURMELLES
5 ONESIME Adèle D SC VAL D'ARRE
6 SPITALERI DHERUELLE Paolo CC NOGENT / OISE
7 LAJEUNESSE Mattéo CC NOGENT / OISE
8 REGAZA Iban CC NOGENT / OISE
9 PONCE Sarah D RIVERY SPORTS
10 CORNELIE Nehemy CC NOGENT / OISE
11 LONGUEPEE Laura D SC VAL D'ARRE
12 LAURENT Arthur COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
13 LARCHER Nathan CC NOGENT / OISE
14 DHOOGE Maxime CC NOGENT / OISE
15 LAGAIN Mathieu CC NOGENT / OISE
Classement Pupilles 2 :
1 COYOT Sacha CC NOGENT / OISE
2 TROUVAIN Alexandre COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
3 AUGET Antoine AC MONTDIDIER
4 LABBE Pierrick AC MONTDIDIER
5 LEROUX Baptiste UC LIANCOURT RANTIGNY
6 MORENVILLEZ Louis CC NOGENT / OISE
7 GUEYRARD Enzo CC NOGENT / OISE
8 DROT Evan AOS COURMELLES
9 JOSSE Clara D AC MONTDIDIER
10 SIMON CHARENTON Lilian CC NOGENT / OISE
11 RICHE Kelly D AC MARINES
12 STOFFAES Nicolas ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN
Classement Benjamins 1 :
1 RIFFLET Matis EC ABBEVILLOISE
2 CHEMINANT Steven CC NOGENT / OISE
3 JALMAIN Jordan D CC NOGENT / OISE
4 MAHUTTE Mathis SC VAL D'ARRE
5 BLOIS Maxime COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
6 BACHELLEZ Seth UV PINON ANIZY
7 BOTEL Maël AMIENS SPORT CYCLISTE
8 TRICOT Raphaêl SC VAL D'ARRE
9 EVRARD Pierre AC CLERMONTOIS
10 EVRARD Pierre AC CLERMONTOIS
11 LAUDE Nathan CC NOGENT / OISE
12 HAMONIAUX Gwendal COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
13 DUPRE LEROUX Maéva D AOS COURMELLES
Classement Benjamins 2 :
1 GRISEL Matys CC NOGENT / OISE
2 CASPER Téa AC MONTDIDIER
3 GUEFVENEU Swann VC BEAUVAISIEN OISE
4 JALMAIN Ethan CC NOGENT / OISE
5 CLERY Tom RIVERY SPORTS
6 DERVELLOIS Robin SC VAL D'ARRE
7 ZAHEM Maël UC LIANCOURT RANTIGNY
8 LONGUEPEE Florent SC VAL D'ARRE
9 GERARD Pierre AC MONTDIDIER
10 TROUVAIN Baptiste COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
11 BOUVIER Juliette D UC LIANCOURT RANTIGNY
12 HERTELER Tom CC NOGENT / OISE
13 LOREAL VERDREL Cyprien VC BEAUVAISIEN OISE
14 CASPER Lucas AC MONTDIDIER
15 TOP Maxence COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
16 CASPER Axelle D AC MONTDIDIER
17 LONGUET Aurélien CC NOGENT / OISE
18 FRIAND Nolan COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
Classement Minimes :
1 BONNETON Maxence COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
2 LEROUX Victor UC LIANCOURT RANTIGNY
3 BONNETON Lilian COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
4 PASQUIER Chloé D UC LIANCOURT RANTIGNY
CLASSEMENT CLUBS
1 CC NOGENT / OISE
2 SC VAL D'ARRE
3 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
4 RIVERY SPORTS
5 AC MONTDIDIER
6 AOS COURMELLES
7 ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN
8 UC LIANCOURT RANTIGNY
9 EC ABBEVILLOISE
10 VC BEAUVAISIEN OISE
11 CC FORMERIE
12 UV PINON ANIZY
13 AMIENS SPORT CYCLISTE
14 AC CLERMONTOIS
15 AC MARINES