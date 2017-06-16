Eeklo (Belgique) : Juliette Vandekerchkove 5ème

Classement :
1 MICHIELS Githa BELH08´26" LINGIER VERSLUYS BEACHBIKERS VZW DE
2 LOGBIGS Louisa AUSH08´28"+0´02" WV BREDADE
3 VERSCHUEREN Jolien BELH08´35"+0´09" ACROG BALEN BCDEPROF
4 AYUSTINA DELIA Priatna INDH09´16"+0´50" INDONESIAN TEAMDE
5 VANDEKERCKHOVE Juliette FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
6 MAGHFIROTIKA Maranda IND INDONESIAN TEAMDE
7 DUTRIAUX Fiona FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
8 KNUTSSON Frida SWE TEAM ORMSALVA ATHLETIC CLUBDE
9 CHARD Megan GBR ISOREX CYCLING TEAMDE
10 CANT Sanne BEL ENERTHERM - BEOBANKDEPROF
11 DRUYTS Jessy BEL SPORTVLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI
12 VAN ANROOIJ Lindy NED JOS FERONDE
13 DEBBOUDT Lensy BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
14 BORREMANS Sarah BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
15 DUTOUR Margot FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
16 BERTON Fatima BEL WIELERVERENIGING ZEEUWSVLAANDERENDE
17 VERSTICHELEN Femke BEL BIZKAIA-DURANGODE. UCI
18 DEMEY Valerie BEL SPORTVLAANDEREN - GUILL D´ORDEPROF
19 D'HOORE Jolien BEL WIGGLE-HIGH5DEPROF
20 VERHOEVEN Aurore FRA WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
21 THOMPSON Poppy GBR r VC EQUIPEDE
22 ACCOE Joyce BEL r ISOREX CYCLING TEAMDE
23 FREMINEUR Terry BEL r EQUANO CYCLING TEAMDE
24 PALM Eva Maria BEL r DONEN/VONDELMOLEN CX-TEAMDE
25 DOBBELAERE Jana BEL r KLEUR OP MAAT - BNS TECHNICSDE
26 DE BRUYNE Meg BEL r KLEUR OP MAAT - BNS TECHNICSDE
27 GILBERT Josephine GBR r VERTEXDE
28 PETIT Lana BEL r ISOREX CYCLING TEAMDE
DNF RIST Daisi EST KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
DNF HAERS Carolien BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE