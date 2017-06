Vigneux Sur Seine (91) - Prix de la Société D.O.M. - Montgeron

Classement :

1 AMELINE Bastien VCA DU BOURGET 1:48:00

2 DANTON Arnaud CM AUBERVILLIERS 93

3 MARTIN Gilles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

4 TARDIF Aurélien EC MONTGERON VIGNEUX

5 LAVIE Ianis EC MONTGERON VIGNEUX

6 LOSY Patrick EC MONTGERON VIGNEUX

7 HORREAUX Tristan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE à 00mn45 s

8 BECASSEAU Benjamin PERSEVERANTE PONT/YONNE CYCLISME

9 BERNERON Maxime EC MONTGERON VIGNEUX à 01mn10 s

10 GREDOIRE Jordan VCA DU BOURGET

11 PROVOST Maximilien UC NANTES ATLANTIQUE

12 ORCHAMPT Antoine US DOMONT CYCLISME

13 GABILONDO Carl US CRETEIL

14 OIZEL Enzo AC ORSAY

11,5 DANIEAU Alexandre ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME

11,5 CARLIN Grégory ES TORIGNI

11,5 HERLEDAN Cédric PEDALE COMBS LA VILLAISE

11,5 MARQUES DA SILVA Carl AC ORSAY

11,5 METELLUS Charles André TEAM 94 CYCLING

11,5 HOARAU Florian TEAM 94 CYCLING

21 BUISSONNEAU Florian US METRO TRANSPORTS

22 MALET Robin EC MONTGERON VIGNEUX

23 CRESSENT Benjamin AC ORSAY

24 BOUSSER Sébastien TEAM PELTRAX - CSD

25 MARION Sébastien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

26 NARI Olivier VELO CLUB ARPAJON

27 CREPIN Anthony LAGNY PONTCARRE CYC.

28 MATHIS Guillaume PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

29 MARTIN Thomas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

30 VIALADE Thibault AS CHELLES

31 DEVAUX Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 1T

32 PINHEIRO Nicolas ES STAINS

33 GIORGALLA Serge PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

34 DANIEAU Clément ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME

35 HUYGHE Baptiste AS CORBEIL ESSONNES 2T

Crédit Photo : Alex Roma