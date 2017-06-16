Vigneux Sur Seine (91) - Prix de la Société D.O.M. - Montgeron

Classement :
1 AMELINE Bastien VCA DU BOURGET 1:48:00
2 DANTON Arnaud CM AUBERVILLIERS 93
3 MARTIN Gilles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
4 TARDIF Aurélien EC MONTGERON VIGNEUX
5 LAVIE Ianis EC MONTGERON VIGNEUX
6 LOSY Patrick EC MONTGERON VIGNEUX
7 HORREAUX Tristan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE à 00mn45 s
8 BECASSEAU Benjamin PERSEVERANTE PONT/YONNE CYCLISME
9 BERNERON Maxime EC MONTGERON VIGNEUX à 01mn10 s
10 GREDOIRE Jordan VCA DU BOURGET
11 PROVOST Maximilien UC NANTES ATLANTIQUE
12 ORCHAMPT Antoine US DOMONT CYCLISME
13 GABILONDO Carl US CRETEIL
14 OIZEL Enzo AC ORSAY
11,5 DANIEAU Alexandre ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME
11,5 CARLIN Grégory ES TORIGNI
11,5 HERLEDAN Cédric PEDALE COMBS LA VILLAISE
11,5 MARQUES DA SILVA Carl AC ORSAY
11,5 METELLUS Charles André TEAM 94 CYCLING
11,5 HOARAU Florian TEAM 94 CYCLING
21 BUISSONNEAU Florian US METRO TRANSPORTS
22 MALET Robin EC MONTGERON VIGNEUX
23 CRESSENT Benjamin AC ORSAY
24 BOUSSER Sébastien TEAM PELTRAX - CSD
25 MARION Sébastien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
26 NARI Olivier VELO CLUB ARPAJON
27 CREPIN Anthony LAGNY PONTCARRE CYC.
28 MATHIS Guillaume PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
29 MARTIN Thomas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
30 VIALADE Thibault AS CHELLES
31 DEVAUX Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 1T
32 PINHEIRO Nicolas ES STAINS
33 GIORGALLA Serge PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
34 DANIEAU Clément ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME
35 HUYGHE Baptiste AS CORBEIL ESSONNES 2T
Crédit Photo : Alex Roma