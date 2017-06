Geluwe (Belgique) : Valentin Gouel 1er

Classement :

1 GOUEL Valentin FRAH26´03" ESEG DOUAIELITE

2 WILLEMS Mario BEL KINGSNORTH INTERNATIONAL WHEELERSELITE

3 VANOVERSCHELDE Kobe BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE

4 NEIRYNCK Kevin BEL C. T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZWELITE

5 ORBIE Stephen BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE

6 VERMEIRE Jordy BEL K. V. C. DEINZE VZWELITE

7 VANGHELUWE Seppe BELH26´18"+0´15" VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMU23

8 BOUTTÉ Kenzie BEL PCT TOMACCELITE

9 COMMEYNE Steffen BEL KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZWELITE

10 DE POORTER Maxime BEL EFC-L&R-VULSTEKEU

11 CASIER Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE

12 O CALLAGHAN Mark IRL TEAM AQUA BLUE ACADEMYU23

13 BOUTTÉ Jordy BEL PCT TOMACCU23

14 DELAMEILLEURE Mathias BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE

15LAPERRE Krsi BEL ANNEQUIN-CYCLING-TEAMELITE

16 DECEUNINCK Thomas BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

17 LAPIERE Ward BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE

18 HEANEY Marc IRL ASFRA RACING TEAMU23

19 VANTHOURNOUT Brecht BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE

20 DENOLF Ritchie BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE

21 HUYGHE Benny BEL INDIVIDUEELMASTM

22 RIGG Jason AUS NORTHERNELITE

23 BIEBUYCK Aurélien BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23

24 OSBORN Matthew GBR MORGAN SHARPE PB ADVENTURE CYCLES

25 PAUWELS Nills BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

26 SELLAR Timothy AUS NORTHERN DISTRICTS WA CCU

27 DEWACHTER Aaron BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23

28 CAPPELLE Maxim BEL DOVY KEUKENS - FCCU23

29 LELEU Antoine BEL DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE

30 JOSEPH Stijn BEL INDIVIDUEELMASTM

31 HUYSSER Jeroen BEL INDIVIDUEELELITE

32 ROLET Sylvain BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESELITE

33 JOSEPH Thomas BEL MARLUX - NAPOLEON GAMES CYCLING TEAMU23. C

34 SCOTT Oscar USA JAM FUNDU23

35 HUYGHE Gilles BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23

36 VANDAELE Philip BEL INDIVIDUEELELITE

37 ENGLISH Jack GBR ASFRA RACING TEAMU23

38 POULTON Jared RSA TEAM VERANDAS WILLEMS CC CHEVIGNYELITE

39 VERVERKEN Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

40 TAIT-JONES Blake NZL DOVY KEUKENSELITE

41 MOERMAN Thomas BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23

42 POOT Kevin BEL INDIVIDUEELMASTM

43 DEPREZ Tuur BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23

44 DOWNES Brandon RSA GREENSTONE WHEELERSELITE

45 BEAUPREZ Benjamin BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

46 NIELSEN Chris USA JAM FUNDELITE

47 SCHOTTE Lauwrence BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE

48 VERCRUYSSE Dylan BEL ASFRA RACING TEAMU23

49 HAERINCK Steven BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE

50 DE VINK Gregory RSA TEAM VERANDAS WILLEMS CC CHEVIGNYU

51 VANDERBEKEN Bjarne BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE

52 MOERMAN Mathieu BEL INDIVIDUEELMASTM

53 DEWULF Stan BEL LOTTO SOUDALU23

54 BAEKELAND Cedric BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

55 GELDHOF David BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

56 DEMUYNCK Koen BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

57 LEFEVER Nico BEL INDIVIDUEELMASTM

58 TALEUX Jean-baptiste FRA O GRANDE SYNTHEELITE

59 VANNESTE Evert BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

60 VICTOOR Benito BEL INDIVIDUEELAMA19+

61 DONAHUE Alec USA JAM FUND NCCELITE

62 VANHAECKE Thomas BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

63 ALLFORD Tom AUS VAN DAM RACINGU23

64 BRUYNEEL Giel BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

DNF MICHAUX Emiel BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENAMA+

DNF CARPENTIER Jari BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

DNF CALLEMEIN Pieter BEL PCT TOMACCELITE

DNF VANDEVYVERE Beau BEL WIELERTEAM IEPERU

DNF CARSTENS Nicol RSA TEAM VERANDAS WILLEMS CC CHEVIGNYU

DNF LIEFHOOGHE Frederik BEL WIELERTEAM IEPERELITE

DNF WHITE Nicholas AUS OLIVER´S REAL FOOD RACINGU23

DNF VAN PUYENBROECK Lorenzo BEL ASFRA RACING TEAMELITE

DNF BRUNEEL Jens BEL WIELERTEAM IEPERU

DNF MERTENS Tom BEL VP CONSULTING-ZANNATA CYCLING TEAMELITE

DNF DELEU Arnaud BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

DNF ADAM Benjamin BEL BLANCS GILETS BRABANT WALLONU23

DNF DEPRETER Jeroen BEL ESPIRA CYCLING TEAMELITE

DNF KISSEBERTH Jack USA JAM FUNDELITE

DNF BLACKBURN Trent USA JAM FUNDELITE

DNF BULLEY Lewis GBR BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CU23

DNF GIORDANI Giuliano RSA GOT IT GLOBAL U23U23

DNF VANHOVE Jonas BEL PCT TOMACCELITE

DNF DEGRYSE Tibo BEL WIELERTEAM IEPERU

DNF NEVE Dimitry BEL PCT TOMACCELITE

DNF VAN HYFTE Steven BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE

DNF VENEL Thomas FRA ESEG DOUAIELITE

Crédit Photo : Martine Verfaillie