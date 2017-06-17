Geluwe (Belgique) : Valentin Gouel 1er

Classement :
1 GOUEL Valentin FRAH26´03" ESEG DOUAIELITE
2 WILLEMS Mario BEL KINGSNORTH INTERNATIONAL WHEELERSELITE
3 VANOVERSCHELDE Kobe BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE
4 NEIRYNCK Kevin BEL C. T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZWELITE
5 ORBIE Stephen BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
6 VERMEIRE Jordy BEL K. V. C. DEINZE VZWELITE
7 VANGHELUWE Seppe BELH26´18"+0´15" VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMU23
8 BOUTTÉ Kenzie BEL PCT TOMACCELITE
9 COMMEYNE Steffen BEL KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZWELITE
10 DE POORTER Maxime BEL EFC-L&R-VULSTEKEU
11 CASIER Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
12 O CALLAGHAN Mark IRL TEAM AQUA BLUE ACADEMYU23
13 BOUTTÉ Jordy BEL PCT TOMACCU23
14 DELAMEILLEURE Mathias BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
15LAPERRE Krsi BEL ANNEQUIN-CYCLING-TEAMELITE
16 DECEUNINCK Thomas BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
17 LAPIERE Ward BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
18 HEANEY Marc IRL ASFRA RACING TEAMU23
19 VANTHOURNOUT Brecht BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE
20 DENOLF Ritchie BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE
21 HUYGHE Benny BEL INDIVIDUEELMASTM
22 RIGG Jason AUS NORTHERNELITE
23 BIEBUYCK Aurélien BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23
24 OSBORN Matthew GBR MORGAN SHARPE PB ADVENTURE CYCLES
25 PAUWELS Nills BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
26 SELLAR Timothy AUS NORTHERN DISTRICTS WA CCU
27 DEWACHTER Aaron BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23
28 CAPPELLE Maxim BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
29 LELEU Antoine BEL DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE
30 JOSEPH Stijn BEL INDIVIDUEELMASTM
31 HUYSSER Jeroen BEL INDIVIDUEELELITE
32 ROLET Sylvain BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESELITE
33 JOSEPH Thomas BEL MARLUX - NAPOLEON GAMES CYCLING TEAMU23. C
34 SCOTT Oscar USA JAM FUNDU23
35 HUYGHE Gilles BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23
36 VANDAELE Philip BEL INDIVIDUEELELITE
37 ENGLISH Jack GBR ASFRA RACING TEAMU23
38 POULTON Jared RSA TEAM VERANDAS WILLEMS CC CHEVIGNYELITE
39 VERVERKEN Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
40 TAIT-JONES Blake NZL DOVY KEUKENSELITE
41 MOERMAN Thomas BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23
42 POOT Kevin BEL INDIVIDUEELMASTM
43 DEPREZ Tuur BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23
44 DOWNES Brandon RSA GREENSTONE WHEELERSELITE
45 BEAUPREZ Benjamin BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
46 NIELSEN Chris USA JAM FUNDELITE
47 SCHOTTE Lauwrence BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE
48 VERCRUYSSE Dylan BEL ASFRA RACING TEAMU23
49 HAERINCK Steven BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE
50 DE VINK Gregory RSA TEAM VERANDAS WILLEMS CC CHEVIGNYU
51 VANDERBEKEN Bjarne BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
52 MOERMAN Mathieu BEL INDIVIDUEELMASTM
53 DEWULF Stan BEL LOTTO SOUDALU23
54 BAEKELAND Cedric BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
55 GELDHOF David BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
56 DEMUYNCK Koen BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
57 LEFEVER Nico BEL INDIVIDUEELMASTM
58 TALEUX Jean-baptiste FRA O GRANDE SYNTHEELITE
59 VANNESTE Evert BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
60 VICTOOR Benito BEL INDIVIDUEELAMA19+
61 DONAHUE Alec USA JAM FUND NCCELITE
62 VANHAECKE Thomas BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
63 ALLFORD Tom AUS VAN DAM RACINGU23
64 BRUYNEEL Giel BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
DNF MICHAUX Emiel BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENAMA+
DNF CARPENTIER Jari BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
DNF CALLEMEIN Pieter BEL PCT TOMACCELITE
DNF VANDEVYVERE Beau BEL WIELERTEAM IEPERU
DNF CARSTENS Nicol RSA TEAM VERANDAS WILLEMS CC CHEVIGNYU
DNF LIEFHOOGHE Frederik BEL WIELERTEAM IEPERELITE
DNF WHITE Nicholas AUS OLIVER´S REAL FOOD RACINGU23
DNF VAN PUYENBROECK Lorenzo BEL ASFRA RACING TEAMELITE
DNF BRUNEEL Jens BEL WIELERTEAM IEPERU
DNF MERTENS Tom BEL VP CONSULTING-ZANNATA CYCLING TEAMELITE
DNF DELEU Arnaud BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
DNF ADAM Benjamin BEL BLANCS GILETS BRABANT WALLONU23
DNF DEPRETER Jeroen BEL ESPIRA CYCLING TEAMELITE
DNF KISSEBERTH Jack USA JAM FUNDELITE
DNF BLACKBURN Trent USA JAM FUNDELITE
DNF BULLEY Lewis GBR BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CU23
DNF GIORDANI Giuliano RSA GOT IT GLOBAL U23U23
DNF VANHOVE Jonas BEL PCT TOMACCELITE
DNF DEGRYSE Tibo BEL WIELERTEAM IEPERU
DNF NEVE Dimitry BEL PCT TOMACCELITE
DNF VAN HYFTE Steven BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE
DNF VENEL Thomas FRA ESEG DOUAIELITE
Crédit Photo : Martine Verfaillie