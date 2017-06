Pihem Les Guines (62) - Prix De La Ville (Pass'cyclisme)

Classement :

1 BOONE Nicolas ES ARQUES 1.36.50

2 GRESSIER Julien ES ARQUES 0.00.07

3 LELEU Geoffroy O GRANDE SYNTHE 0.00.18

4 CARRIER Olivier TOUQUET ACC ''

5 CAULIER Nicolas CC BERGUOIS ''

6 BRUNELOT Vincent EV GUINES ''

7 GROSSEMY Mathieu ARRAS VC ''

8 MONTHE Jean Marc DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME ''

9 RIFFLET Patrrick AC AMIENS 0.00.58

10 PEUPLE Hubert CC FORMERIE ''

11 MORENVAL Bertrand VC ARRAS ''

12 BOUSSEMAER Simon WATTEN ''

13 DUPIR Frédéric O GRANDE SYNTHE ''

14 PHILIPPE Sébastien ARE YOU RUDY ''

15 GROSSEMY Olivier ARRAS VC ''

16 NOURRY Alexis CC ISBERGUES MOLINGHEM ''

17 DELPLANQUE Bertrand CS ABBEVILLOIS 0.06.58

18 PAUCHET Jérémy TOUQUET ACC ''

19 FOURNIER Kévin ARE YOU RUDY ''

20 DELMOTTE Corentin AIRE VC ''

21 CHOCHOIS Samuel CS OUTREAU ''

22 DUFRENNE Guillaume CS ABBEVILLOIS ''

23 PARMENTIER Pierre CLUB CYCLISTE ARDRE ''

Crédit Photo : Lionel Depecker