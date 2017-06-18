Robecq (62) - 20ème Grand Prix de la Ville (Pass'cyclisme)

Classement :
1 BASTIN Fabrice TEAM 2 MERICOURT
2 BLONDIAUX Nicolas GAZ ELEC C DE DOUAI
3 CHAGOT Eric GAZ ELEC C DE DOUAI
4 PETIT Didier US COUDEKERQUOISE
5 CARPENTIER Lucien VC BEAUVAISIEN OISE
6 BENAISSA Mohamed CV BETHUNOIS
7 FROYE Sylvain EC D'HERMELINGHEN
8 LYOEN Jean Pierre UVC CALAIS
9 DUTRY Grégory FLANDRE ELITE CYCLISME
10 ZWIERZCHIEWSKI Zdzislaw VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
11 DEWAELE Jérôme US COUDEKERQUOISE
12 HEUNET Olivier GAZ ELEC C DE DOUAI
13 DE JONCKHEERE Christian O GRANDE SYNTHE
14 DUFFROY Antoine TEAM PYRAMIDES PASSION VTT
15 DEMORY Francis TEAM 2 MERICOURT
16 MOURET Arnaud CV BETHUNOIS
17 LECLERCQ Julien TEAM 2 MERICOURT
18 GUILLEMAND Laurent CC MANQUEVILLE LILLERS
19 LAMOUR Alain USO BRUAY-LA-BUISSIERE
20 DEVIGNE Nicolas ARRAS VC
21 MORTREUX Jérôme CC ISBERGUES MOLINGHEM
22 ROUZE Eric COFIDIS
23 DEBUISSON Julian TEAM 2 MERICOURT
24 BLEUZET Grégory ARRAS VC
25 VANDAMME Anthony ES ARQUES
26 CAPILLIEZ Pierre Alain USO BRUAY-LA-BUISSIERE
27 HIDDEN Thierry US COUDEKERQUOISE
28 VILNET Vincent CC ISBERGUES MOLINGHEM
29 DELORY Maurice VC NOEUXOIS
30 DELABAUT SYLVAIN CR HAUTS-DE-FRANCE (NORD-PAS-DE-CALAIS)
31 JONAS Vincent US COUDEKERQUOISE
32 ALLART Eric ESC DE BULLY
33 SOMVILLE William CV BETHUNOIS
34 DEHONGHER Matthieu CC ARMENTIEROIS
35 JACQUIN David VC NOEUXOIS
36 GOSSART Gérard VC NOEUXOIS
37 BOONE Geoffrey FLANDRE ELITE CYCLISME
38 HANSSENS Christophe CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS
39 MILHAMONT Denis FLANDRE ELITE CYCLISME
40 DEWAELE Wilfried CV BETHUNOIS
Crédit Photo : Evelyne Cominotto