Robecq (62) - 20ème Grand Prix de la Ville (Pass'cyclisme)

Fabrice Bastin (Team 2 Mericourt) a remporté ce Samedi 17 Juin 2017 le 20ème Grand Prix De La Ville (Pass'Open) à Robecq (62). Nicolas Blondiaux (Gaz Elec C De Douai) et Eric Chagot (Gaz Elec C De Douai) ont complété le podium.

Classement :

1 BASTIN Fabrice TEAM 2 MERICOURT

2 BLONDIAUX Nicolas GAZ ELEC C DE DOUAI

3 CHAGOT Eric GAZ ELEC C DE DOUAI

4 PETIT Didier US COUDEKERQUOISE

5 CARPENTIER Lucien VC BEAUVAISIEN OISE

6 BENAISSA Mohamed CV BETHUNOIS

7 FROYE Sylvain EC D'HERMELINGHEN

8 LYOEN Jean Pierre UVC CALAIS

9 DUTRY Grégory FLANDRE ELITE CYCLISME

10 ZWIERZCHIEWSKI Zdzislaw VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

11 DEWAELE Jérôme US COUDEKERQUOISE

12 HEUNET Olivier GAZ ELEC C DE DOUAI

13 DE JONCKHEERE Christian O GRANDE SYNTHE

14 DUFFROY Antoine TEAM PYRAMIDES PASSION VTT

15 DEMORY Francis TEAM 2 MERICOURT

16 MOURET Arnaud CV BETHUNOIS

17 LECLERCQ Julien TEAM 2 MERICOURT

18 GUILLEMAND Laurent CC MANQUEVILLE LILLERS

19 LAMOUR Alain USO BRUAY-LA-BUISSIERE

20 DEVIGNE Nicolas ARRAS VC

21 MORTREUX Jérôme CC ISBERGUES MOLINGHEM

22 ROUZE Eric COFIDIS

23 DEBUISSON Julian TEAM 2 MERICOURT

24 BLEUZET Grégory ARRAS VC

25 VANDAMME Anthony ES ARQUES

26 CAPILLIEZ Pierre Alain USO BRUAY-LA-BUISSIERE

27 HIDDEN Thierry US COUDEKERQUOISE

28 VILNET Vincent CC ISBERGUES MOLINGHEM

29 DELORY Maurice VC NOEUXOIS

30 DELABAUT SYLVAIN CR HAUTS-DE-FRANCE (NORD-PAS-DE-CALAIS)

31 JONAS Vincent US COUDEKERQUOISE

32 ALLART Eric ESC DE BULLY

33 SOMVILLE William CV BETHUNOIS

34 DEHONGHER Matthieu CC ARMENTIEROIS

35 JACQUIN David VC NOEUXOIS

36 GOSSART Gérard VC NOEUXOIS

37 BOONE Geoffrey FLANDRE ELITE CYCLISME

38 HANSSENS Christophe CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS

39 MILHAMONT Denis FLANDRE ELITE CYCLISME

40 DEWAELE Wilfried CV BETHUNOIS

Crédit Photo : Evelyne Cominotto