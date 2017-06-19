Grande Synthe (59) - Journée Du Stadium (Minimes)

Classement :
1 GOURGUECHON Matthieu AC AILLY SUR SOMME
2 COLAUT Lilian EC TOURQUENNOISE
3 CAMPS Vincent O GRANDE SYNTHE
4 DANEL Jérôme CC ISBERGUES MOLINGHEM
5 NOEL Alisan CC ISBERGUES MOLINGHEM
6 FLOUR Esteban O GRANDE SYNTHE
7 DELMARRE Antoine CL BARLIN
8 VIAUD Raphaël RO COMINOISE
9 BULCKAEN Estelle RO COMINOISE
10 OUTREMAN Léo CC ISBERGUES MOLINGHEM
11 BOULLET Léo Paul O GRANDE SYNTHE
12 LECIGNE Romain CC ISBERGUES MOLINGHEM
13 HAYNAU Randy O GRANDE SYNTHE
14 DESCHUYTTER Alexis O GRANDE SYNTHE
15 BEEUIWSAERT Augustin CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS
16 BLOMME Raphaël US GRAVELINOISE
17 DEZEURE Théo O GRANDE SYNTHE
18 VANTHUYNE Wilhelm VC ST OMER
19 FRANCHOMME Théo AS HELLEMMES
20 FAUQUET Marius DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
21 THIBAUT Eglantine UC WATTIGNIES
Photo Achives :