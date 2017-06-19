Grande Synthe (59) - Journée Du Stadium (Cadets)

Classement :
1 DUJARDIN Quentin RO COMINOISE
2 RIFFLET Mathieu AC AMIENOISE
3 MOPTY Baptiste CC CAMBRESIEN
4 MOTTIER Anthony O HESDIN MARCONNE
5 THORLET Maxence VC AMATEUR ST QUENTIN
6 SENICOURT Kylian EC FOYENNE
7 BAUDUIN Antoine ESEG DOUAI
8 DELVART Théo UVC CALAIS
9 BOULLET Arthur O GRANDE SYNTHE
10 RIFFLET Julien AC AMIENOISE
11 DELATTRE Grégoire GAZ ELEC DE DOUAI
12 DELATTRE Arthur GAZ ELEC DE DOUAI
13 DELECOURT Lucie VC ST OMER
14 HAYNAU Sophie O GRANDE SYNTHE
15 JAUREGUI Sendoa VC TROIVILLES INCHY BEAUMONT
16 SIMON Baptiste O GRANDE SYNTHE
17 HUYGHE Enzo O GRANDE SYNTHE
18 MORREL Valentin O GRANDE SYNTHE
19 LEPLAT Clément CC CAMBRESIEN
20 VANDEKERCHOVE Hugo CC CAMBRESIEN
21 AVOINE Alison CC CAMBRESIEN
22 VERLET Armand EV GUINES