Grande Synthe (59) - Journée Du Stadium (2-3-Juniors)

Classement :
1 HOUCKE Killyan O GRANDE SYNTHE
2 REVILLON Anthony O GRANDE SYNTHE
3 DOURLENS Charles Antoine O GRANDE SYNTHE
4 DUFAU Axel O GRANDE SYNTHE
5 BODIN Clément GAZ ELEC C DE DOUAI
6 DEQUEKER Arnaud CL BARLIN
7 LAPERE Kris ANNEQUIN CYCLING TEAM
8 FOURNIER Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME
9 BERNARD Baptiste EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
10 RICOUART Gérard O GRANDE SYNTHE
11 BREL Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
12 DERUYTER Cédric ANNEQUIN CYCLING TEAM
13 HOEZ Théo CC CAMBRESIEN
14 SERGENT Guillaume SC BOULONNAIS
15 BEUGNET Grégory GAZ ELEC C DE DOUAI
16 WELVAERT Michaël GAZ ELEC C DE DOUAI
17 FAY Maxime UVC CALAIS
18 VAN KESTEREN Théo O HESDIN MARCONNE
19 BEHAGUE Rémi EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
20 DELARACE Xavier O GRANDE SYNTHE
21 MOREL Sébastien FLANDRE ELITE CYCLISME
22 DELOBEL Florian ES ARQUES
23 SENICOURT Alan US GRAVELINOISE
24 JEWULA Philippe UC WATTIGNIES
25 PIERRE Adrien DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
26 SEBERT Grégory DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
27 VANIET Thibaut VTT St AMAND
28 TALEUX Jean Baptiste O GRANDE SYNTHE
29 KRAWCZYK Benjamin CL BARLIN
30 TAVERNIER Adrien VTT St AMAND
31 TRUWANT Timothy EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
32 DESITTER Anthony UVC CALAIS