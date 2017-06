Grande Synthe (59) - Journée Du Stadium (2-3-Juniors)

Classement :

1 HOUCKE Killyan O GRANDE SYNTHE

2 REVILLON Anthony O GRANDE SYNTHE

3 DOURLENS Charles Antoine O GRANDE SYNTHE

4 DUFAU Axel O GRANDE SYNTHE

5 BODIN Clément GAZ ELEC C DE DOUAI

6 DEQUEKER Arnaud CL BARLIN

7 LAPERE Kris ANNEQUIN CYCLING TEAM

8 FOURNIER Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME

9 BERNARD Baptiste EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE

10 RICOUART Gérard O GRANDE SYNTHE

11 BREL Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

12 DERUYTER Cédric ANNEQUIN CYCLING TEAM

13 HOEZ Théo CC CAMBRESIEN

14 SERGENT Guillaume SC BOULONNAIS

15 BEUGNET Grégory GAZ ELEC C DE DOUAI

16 WELVAERT Michaël GAZ ELEC C DE DOUAI

17 FAY Maxime UVC CALAIS

18 VAN KESTEREN Théo O HESDIN MARCONNE

19 BEHAGUE Rémi EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE

20 DELARACE Xavier O GRANDE SYNTHE

21 MOREL Sébastien FLANDRE ELITE CYCLISME

22 DELOBEL Florian ES ARQUES

23 SENICOURT Alan US GRAVELINOISE

24 JEWULA Philippe UC WATTIGNIES

25 PIERRE Adrien DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

26 SEBERT Grégory DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

27 VANIET Thibaut VTT St AMAND

28 TALEUX Jean Baptiste O GRANDE SYNTHE

29 KRAWCZYK Benjamin CL BARLIN

30 TAVERNIER Adrien VTT St AMAND

31 TRUWANT Timothy EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE

32 DESITTER Anthony UVC CALAIS