Zerkegem (Belgique) : Valentin Gouel 5ème

Classement :
1 DECLERCQ Thierry BELH51´00" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
2 DE DECKER Steven BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
3 CONSTANT Kenny BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE
4 TOORTELBOOM Frederik BEL KVC NOORDZEEMEEUWELITE
5 GOUEL Valentin FRA ESEG DOUAIELITE
6 BEUSELINCK Briek BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23
7 ANECA Ciske BEL TARTELETTO-ISOREXEL. CZC
8 CAVEY Vincent BEL EFC-L&R-VULSTEKEU
9 VERMET Joran BELH51´22"+0´22" VIND ! CYCLING PROJECTU23
10 D´HOORE Giorgio BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENELITE
11 DEVROYE Kim BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
12 CAVEY Laurens BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
13 PATTYN Jamie BEL VZW JONG WIELERTALENTU23
14 VANDER MEIREN Ward BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
15 LANGEDOCK Mathieu BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
16 VANDAELE Philip BEL INDIVIDUEELELITE
17 DAVID Stefaan BEL INDIVIDUEELMASTM
18 SEMERANO Kevin BELH52´50"+1´50" VIND ! CYCLING PROJECTELITE
19 SCHOTTE Lauwrence BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE
20 BAECKELANDT Dominique BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
21 JAECQUES Simon BEL ESEG DOUAIU
22 VERVERKEN Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
23 POTTIER Mike BEL INDIVIDUEELMASTM
DNF VERFAILLIE Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
DNF CAPPELLE Maxim BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
DNF DELMOTTE Dennis BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23