Erembodegem-Terjoden (Belgique) : Juliette Vandekerckhove 7ème

Classement :
1 VAN DE REE Monique NEDH39´37" LARES WAOWDEALESDE
2 DEBBOUDT Evelien BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
3 DE VUYST Sofie BEL LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
4 DRUYTS Jessy BELH39´49"+0´12" SPORTVLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI
5 INGHELBRECHT Sarah BEL LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
6 DE BAAT Kim BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
7 VANDEKERCKHOVE Juliette FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
8 WATERREUS Kylie NED TWC MAASLANDSTER ZUIDDE
9 VAN HOEK Lotte NED GRC JAN VAN ARCKELDE. UCI
10 CHRISTMAS Dani GBR WV ZEEUWSVLAANDERENDE
11 DUTOUR Margot FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
12 DEBBOUDT Lensy BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
13 VERSCHELDEN Nathalie BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
14 VERHESTRAETEN Karen BEL DONEN/VONDELMOLEN CX-TEAMDE
15 DEMEY Valerie BELH39´54"+0´17" SPORTVLAANDEREN - GUILL D´ORDEPROF
16 DRUYTS Demmy BELH40´35"+0´58" SPORTVLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI
17 DE JONG Thalita NEDH40´41"+1´04" LARES - WAOWDEALS DEVELOPMENTDE. UCI
18 PIRARD Alice BELH42´45"+3´08" MERIDA WALLONIE MTB TEAMUMTBDE
19 DRUYTS Kelly BELH43´18"+3´41" SPORTVLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI
20 KAPTHEIJNS Maud NED STEYLAERTS-VERONADE
21 KNUTSSON Frida SWE TEAM ORMSALVA ATHLETIC CLUBDE
22 VAN GLABEKE Shana BEL LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
23 WEGEMUND Lydia GER RSV GUTERSLOHDE
24 TORTOLINA Gaia ITA SERVETTO GIUSTADE. UCI
25 DOCX Mieke BEL LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
26 STERCKX Kathleen BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
27 FRANCK Alicia BEL LARES-DOLTCINI CTDE
28 GEERIS Femke NED NICHELIVING CCNDE. UCI
29 BORREMANS Sarah BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
30 TEMMERMAN Ilse BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
31 JAMIESON Amanda NZL TWC MAASLANDSTER ZUID-LIMBURGDE
32 RIST Daisi EST KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
33 CHARD Megan GBR ISOREX CYCLING TEAMDE
34 TROCH Tiana BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
35 FRANCIS Cerny GER RSC 1984 BETZDORFDE
36 PALM Eva Maria BEL DONEN/VONDELMOLEN CX-TEAMDE
37 MARIEN Lynn BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
38 VAN GEYT Laura BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
39 BELZ Elodie FRA VC SAINTAISDE
40 GILBERT Josephine GBR VERTEXDE
41 LANE Jessica AUS TWC MAASLANDSTER ZUID-LIMBURGDE
42 VAN GEYTE Katie BEL NODRUGS HEROES FLANDERSDE
43 THOMAS Claire BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
44 COMMISSARIS Caren BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE
45 VAN VELZEN Bryony NED LARES WOAWDEALSDE
46 THILL Laurence LUX WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
47 RUDGLEY Ayla AUS TWC MAASLANDSTER ZUID-LIMBURGDE
48 VAN DE PUTTE Kim BEL BIKE ADVICE CTDE
49 MAES Shana BEL DONEN/VONDELMOLEN CX-TEAMDE
50 VLOEMANS Sarah BEL DE KASTELSE DURVERS V. Z. W. DE
51CROKET Gilke BEL SPORTVLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI
52STEFANIC Christine GER RV GERMANIA HAMBURGDE
53OTTE Anna GER RSV GUTESLOHDE
54TANASI Sandra FRA LA PEDALE MADELEINOISEDE
55LALOUX Maud FRA PEDALE MADELEINOISEDE
56ALLAERT Ine BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
57ROBINSON Melissa AUS TWC MAASLANDSTERDE
58FERON Senna NED WIELERVERENIGING ZEEUWSVLAANDERENDE
59VERHOEVEN Aurore FRA WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
60RIJKES Sarah AUT LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
61VANDENBROUCKE Saartje BEL LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
62VAN LOO Christel NED TWC MAASLANDSTER ZUID-LIMBURGDE
63VAN DEN STEEN Kelly BEL SPORTVLAANDEREN - GUILL D´ORDEPROF
64POLSPOEL Maaike BELH43´41"+4´04" LENSWORLD - KUOTADE. UCI
65CANT Sanne BEL ENERTHERM - BEOBANKDEPROF
66VAN DEN HAUTE Steffy BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNFBRITS Delphine BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
DNFACCOE Joyce BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
DNFGINS Tara BEL LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
DNFTHOMPSON Poppy GBR VC EQUIPEDE
DNFVERSTICHELEN Femke BEL BIZKAIA-DURANGODE. UCI
DNFWIGHTMAN Kate NZL F. A. S. T. CYCLINGDE
DNFDUTRIAUX Fiona FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNFVAN WAEYENBERGHE Brenda BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNFPETIT Lana BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
DNFHUYGENS Cynthia FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNFCARIER Lara LUX AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNFDE QUINT Pia BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
DNFLAMBRECHTS Kelly BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
DNFFUNCK Laura GER VEREIN COLNERDE
DNFLOUCHAERT Justine BEL TIELTSE RENNERSCLUBDJ
DNFKASTELIJN Yara 10008990163 WM3-PROCYCLINGDE UCI
DNFNYS Inge BEL INDIVIDUEELDE
DNFLEEMAN Mieke BEL ISOREX CYCLING TEAMDE