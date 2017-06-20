Versailles Satory (78) - Championnat Ile de France (Juniors)

Classement :
1 TABARY Paul LAGNY PONTCARRE CYC. 2:52:14
2 GRONDIN Donavan Vincent TEAM 94 CYCLING à 00mn05 s
3 SUZZONI Tristan US METRO TRANSPORTS à 00mn13 s
4 KERRAUD Erwann US METRO TRANSPORTS
5 NONNEZ Théo PARISIS A.C. 95
6 TILLIER Quentin OLYMPIQUE C.V.O.
7 PELLEGRINELLI Théo CM AUBERVILLIERS 93
8 AZE Alex ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
9 FREITAS Jérémy CM AUBERVILLIERS 93
10 LAMAILLE Christopher TEAM 94 CYCLING
11 VILLEMIN Alan CSM PUTEAUX
12 NOEL Julien ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
13 PORCU Enzo US METRO TRANSPORTS à 00mn20 s
14 PODESTA Nathan VC SAVIGNY SUR ORGE à 01mn04 s
15 DEMANET Thomas OLYMPIQUE C.V.O.
16 ROCHE Antoine ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
17 SOISSONS Alexis VC MONTIGNY BRETONNEUX
18 TILLIER Clément OLYMPIQUE C.V.O.
19 MODOLO Eric USM GAGNY
20 JUMEAUX Louis TEAM PELTRAX - CSD
21 TARDIF Aurélien EC MONTGERON VIGNEUX
22 HOARAU Florian TEAM 94 CYCLING
23 BOUARD Brendan TEAM PELTRAX - CSD
24 CHEVALIER Théo OLYMPIQUE C.V.O.
25 FESSARD Eric CSM CLAMART
26 WOLFERSBERGER Adrien VC SAVIGNY SUR ORGE
27 CARO Nicolas CM AUBERVILLIERS 93
28 CRISIAS Raphaël PARISIS A.C. 95
29 CLAY Antonin PARISIS A.C. 95
30 CASPER Rémi CM AUBERVILLIERS 93
31 PALLAIN DUPRE Léo ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 à 1 T
32 LEROY Maxime CM AUBERVILLIERS 93
33 DUPUY Quentin CM AUBERVILLIERS 93
34 LE BERRE Yvan US METRO TRANSPORTS
35 JAOUEN Tristan US METRO TRANSPORTS
36 CLAVIER Kilian CM AUBERVILLIERS 93
37 BENCHEIKH Kilian ESC MEAUX
38 GREGOIRE Tom EC MONTGERON VIGNEUX
39 THOCQUENNE Aurélien VC MONTIGNY BRETONNEUX
40 DUBOIS Romaric CSM CLAMART
41 LAURENT Adrien OLYMPIQUE C.V.O.
42 GUIBOUX Pierre US MAULE CYCLISME
43 LETESTU Quentin VC SAVIGNY SUR ORGE
44 FORGET Quentin VC MONTIGNY BRETONNEUX
45 BOURSIER Alexandre UC LONGJUMELLOISE
46 MARTIN Dorian AV THIAIS