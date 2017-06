Versailles Satory (78) - Championnat Ile de France (Juniors)

Paul Tabary (Lagny Pontcarre Cyclisme) a remporté ce Dimanche 18 Juin 2017 le Championnat Ile de France (Juniors) à Versailles Satory (78). Vincent Donavan Grondin (Team 94 Cycling ) et Tristan Suzzoni (US Métro Transports) ont complété le podium.

Classement :

1 TABARY Paul LAGNY PONTCARRE CYC. 2:52:14

2 GRONDIN Donavan Vincent TEAM 94 CYCLING à 00mn05 s

3 SUZZONI Tristan US METRO TRANSPORTS à 00mn13 s

4 KERRAUD Erwann US METRO TRANSPORTS

5 NONNEZ Théo PARISIS A.C. 95

6 TILLIER Quentin OLYMPIQUE C.V.O.

7 PELLEGRINELLI Théo CM AUBERVILLIERS 93

8 AZE Alex ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

9 FREITAS Jérémy CM AUBERVILLIERS 93

10 LAMAILLE Christopher TEAM 94 CYCLING

11 VILLEMIN Alan CSM PUTEAUX

12 NOEL Julien ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

13 PORCU Enzo US METRO TRANSPORTS à 00mn20 s

14 PODESTA Nathan VC SAVIGNY SUR ORGE à 01mn04 s

15 DEMANET Thomas OLYMPIQUE C.V.O.

16 ROCHE Antoine ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

17 SOISSONS Alexis VC MONTIGNY BRETONNEUX

18 TILLIER Clément OLYMPIQUE C.V.O.

19 MODOLO Eric USM GAGNY

20 JUMEAUX Louis TEAM PELTRAX - CSD

21 TARDIF Aurélien EC MONTGERON VIGNEUX

22 HOARAU Florian TEAM 94 CYCLING

23 BOUARD Brendan TEAM PELTRAX - CSD

24 CHEVALIER Théo OLYMPIQUE C.V.O.

25 FESSARD Eric CSM CLAMART

26 WOLFERSBERGER Adrien VC SAVIGNY SUR ORGE

27 CARO Nicolas CM AUBERVILLIERS 93

28 CRISIAS Raphaël PARISIS A.C. 95

29 CLAY Antonin PARISIS A.C. 95

30 CASPER Rémi CM AUBERVILLIERS 93

31 PALLAIN DUPRE Léo ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 à 1 T

32 LEROY Maxime CM AUBERVILLIERS 93

33 DUPUY Quentin CM AUBERVILLIERS 93

34 LE BERRE Yvan US METRO TRANSPORTS

35 JAOUEN Tristan US METRO TRANSPORTS

36 CLAVIER Kilian CM AUBERVILLIERS 93

37 BENCHEIKH Kilian ESC MEAUX

38 GREGOIRE Tom EC MONTGERON VIGNEUX

39 THOCQUENNE Aurélien VC MONTIGNY BRETONNEUX

40 DUBOIS Romaric CSM CLAMART

41 LAURENT Adrien OLYMPIQUE C.V.O.

42 GUIBOUX Pierre US MAULE CYCLISME

43 LETESTU Quentin VC SAVIGNY SUR ORGE

44 FORGET Quentin VC MONTIGNY BRETONNEUX

45 BOURSIER Alexandre UC LONGJUMELLOISE

46 MARTIN Dorian AV THIAIS