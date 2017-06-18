Passendale (Belgique) : Louis Zolopa 7ème

Classement :
1 VANDENBORRE Mathias BELH33´00" CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
2 PIETERS Bjarne BEL VZW JONG WIELERTALENTU17M
3 VERMOOTE Jelle BEL TEAM MAHIEU - KONA - VANDERMEERENU17M
4 MARTHE Nicolas BEL ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURYU17M
5 VAN RILLAERT Dayan BEL LA ROYALE PEDALE SAINT-MARTIN - TOURNAIU17M
6 MAES Simon BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
7 ZOLOPA Louis FRA TEAM AVENOIS U17M
8 VANDENBULCKE Alex BEL TIELTSE RENNERSCLUBUM
9 PEIRENS Yente BEL LARES-DOLTCINI CTUM
10 TORNU Florian FRA TEAM AVENOISU17M
11DECLERCK Jelle BEL CYCLING. BE - ALPHAMOTORHOMES CTUM
12 VERSTRAETE Aaron BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
13 LAURYSSEN Yorben BEL LARES-DOLTCINI CTUM
14 DEWACHTER Lucas BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
15 DEBRUYNE Ramses BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
16 VANSTEENKISTE Joshua BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU17M
17 MAEYAERT Baptiste BEL KVC NOORDZEEMEEUWU17M
18 VERHELLE Cedric BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
19 VANGHELUWE Warre BEL TIELTSE RENNERSCLUBUM
20 VAN LANDSCHOOT Ruben BEL KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELAREU17M
21 SALOMEZ Ydris BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
22 BOUCHARD Mathis BEL ALU DECOCK-LITUBEL-WIELERTEAM WAREGEMU17M
23 DEWEERDT Tiebe BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
24 DEJONGHE Michiel BEL WIELERTEAM IEPERUM
25 VERSCHEURE Miel BEL WIELERTEAM IEPERUM
26 CHIVILO Joshua GBR THANET ROAD CLUBU17M
27 TRIO Victor BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
28 DEC km IJN Matisse BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
29 THORÉ Rune BEL WIELERTEAM IEPERUM
30 LAMOTE Robbe BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
31 MAERTENS Jawën BEL WIELERTEAM IEPERUM
32 BALL Fred GBR ANDOVER WHEELERSUM
33 LAEVENS Justin BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
34 MOLLY Gil BEL WIELERTEAM IEPERUM
35 CALLEWAERT Andreas BELH33´22"+0´22" TOMABEL-INOFEC CYCLINGTEAMUM
36 VAN RYCKEGHEM Lars BELH34´34"+1´34" CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
37 MOREAU Jimmy BELH35´45"+2´45" VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNYUM
38 REILLY Hamish GBR THANET RCUM
39 MICHIEL Nuytten BELH36´38"+3´38" CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
40 CLARYSSE Elio BELH38´46"+5´46" BIKE ADVICE CTUM
41 VANDICKE Seppe BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
42 VERSTEGEN Kenneth BEL CYCLING TEAM HOUTLAND-WESTKUSTUM
43 MORTREUX Axel FRA ROYAL VELO SPORT PERUWELZ BURYU17M
44 LAVERGE Maxim BEL TOP GEAR BMX VZWU17M
45 VERPLAETSE Stan BEL KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZWU17M
46 VANLEKE Ian BEL KVC NOORDZEEMEEUWU17M
DNF PITTOCK George GBR THANET ROAD CLUBU17M
DNF VAN CUTSEM Senna BEL KTC-CYCLING TEAMU17M
DNF DE MAERE Alessio BEL KVC NOORDZEEMEEUWU17M
DNF RIJS Ruben BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
DNF VANDAELE Laurens BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
DNF DECAESTECKER Korneel BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
DNF MEEUS Sander BEL KVC NOORDZEEMEEUWU17M