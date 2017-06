Versailles Satory (78) - Championnat Ile de France (3è Catégorie)

Classement :

1 BALLAY Yoann ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 2:35:10

2 LORIOUX Alexandre AV THIAIS

3 SAILLARD Cyrille TEAM PELTRAX - CSD

4 PARMEGGIANI Enzo PARISIS A.C. 95

5 VICTOR Yoann TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX

6 SANZ Eric US CRETEIL

7 LAVIE Ianis EC MONTGERON VIGNEUX

8 MONNIER Gérald PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

9 ALONSO Vincent OLYMPIQUE C.V.O.

10 BELAIR Maxime TEAM PELTRAX - CSD

11 GABILONDO Carl US CRETEIL

12 PINHEIRO Nicolas ES STAINS

13 LE BOUDEC Yann VC MONTIGNY BRETONNEUX

14 JOSEPH AUGUSTIN Lorry CC IGNY PALAISEAU 91

15 AMELINE Bastien VCA DU BOURGET

16 CORBIERE Rémi VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES

17 QUILLET Téo TEAM PELTRAX - CSD

18 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET

19 JUCHA Benjamin PARISIS A.C. 95

20 LABROSSE Cédric TEAM PELTRAX - CSD

21 VALLET Thibaud EC VELIZY 78

22 DANTON Arnaud CM AUBERVILLIERS 93

23 PHILIPPE Thomas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

24 MARTIN Thomas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

25 LECLERC Julien AV THIAIS

26 GALON Geoffrey VELO CLUB ARPAJON

27 DELACHAUME Florian VC ETAMPES

28 BONOMELLI Eric USM GAGNY

29 JALLET Alexandre RUEIL A.C.

30 MAVIER Pierre EC VELIZY 78

31 BENET Bertrand PARISIS A.C. 95

32 HOFFMANN Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

33 HORREAUX Tristan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

34 MARTIGNON Jérémy ESC MEAUX

35 DELAMARRE Christophe LES BLEUS DE FRANCE

36 LEGRAND Stéphane TEAM PELTRAX - CSD

37 BECOT Johan OLYMPIQUE C.V.O.

38 ROPARS Philippe PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

39 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME

40 HADID Raphaël US METRO TRANSPORTS

41 HUYGHE Baptiste AS CORBEIL ESSONNES

42 VIALADE Thibault AS CHELLES

43 MARCOUX Rémi US METRO TRANSPORTS

44 DUPOUY Guillaume VC VINCENNES

45 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95

46 GRIGNE Bastien VC GARENNOIS

47 GIRARDIN Vincent VC FONTAINEBLEAU AVON

48 MALET Robin EC MONTGERON VIGNEUX

49 SHAHMAEI Nathanael PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

50 GILLAIN Francis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

51 GIORGALLA Serge PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

52 HERLEDAN Cédric PEDALE COMBS LA VILLAISE

53 MATHIS Olivier A. C. B. B.

54 POZZO Lilian CSM CLAMART

55 MERCIER Nicolas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

56 LONGA Yohan VCA DU BOURGET

57 MOUCHARD Guillaume ESC MEAUX

58 PIGAL Guillaume JS FERTE GAUCHER

59 CREPIN Anthony LAGNY PONTCARRE CYC.

60 ZANON Nicola PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

61 BENHAMOU Jérémy AV THIAIS

62 POLAERT Alexandre PARISIS A.C. 95

63 SABOURIN Michaël Jordan TEAM PELTRAX - CSD

64 TAHON Olivier TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX

65 DEMANDRILLE Alexandre ES GERVAIS LILAS

66 EDMONT Guillaume OLYMPIQUE C.V.O.

67 ROTGER Frédéric PARISIS A.C. 95

68 MARTIN Gilles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

69 CAILLARD Baptiste VC SAVIGNY SUR ORGE

70 LOLLIEROU Erwann TEAM PELTRAX - CSD

71 BOUCHER Arnaud TEAM CRC

72 FREBY Thibault CSM CLAMART

73 MACHADO FERREIRA Jonathan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

74 MARION Franck EC MONTGERON VIGNEUX