Versailles Satory (78) - Championnat Ile de France (3è Catégorie)

Classement :
1 BALLAY Yoann ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 2:35:10
2 LORIOUX Alexandre AV THIAIS
3 SAILLARD Cyrille TEAM PELTRAX - CSD
4 PARMEGGIANI Enzo PARISIS A.C. 95
5 VICTOR Yoann TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX
6 SANZ Eric US CRETEIL
7 LAVIE Ianis EC MONTGERON VIGNEUX
8 MONNIER Gérald PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
9 ALONSO Vincent OLYMPIQUE C.V.O.
10 BELAIR Maxime TEAM PELTRAX - CSD
11 GABILONDO Carl US CRETEIL
12 PINHEIRO Nicolas ES STAINS
13 LE BOUDEC Yann VC MONTIGNY BRETONNEUX
14 JOSEPH AUGUSTIN Lorry CC IGNY PALAISEAU 91
15 AMELINE Bastien VCA DU BOURGET
16 CORBIERE Rémi VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
17 QUILLET Téo TEAM PELTRAX - CSD
18 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET
19 JUCHA Benjamin PARISIS A.C. 95
20 LABROSSE Cédric TEAM PELTRAX - CSD
21 VALLET Thibaud EC VELIZY 78
22 DANTON Arnaud CM AUBERVILLIERS 93
23 PHILIPPE Thomas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
24 MARTIN Thomas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
25 LECLERC Julien AV THIAIS
26 GALON Geoffrey VELO CLUB ARPAJON
27 DELACHAUME Florian VC ETAMPES
28 BONOMELLI Eric USM GAGNY
29 JALLET Alexandre RUEIL A.C.
30 MAVIER Pierre EC VELIZY 78
31 BENET Bertrand PARISIS A.C. 95
32 HOFFMANN Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
33 HORREAUX Tristan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
34 MARTIGNON Jérémy ESC MEAUX
35 DELAMARRE Christophe LES BLEUS DE FRANCE
36 LEGRAND Stéphane TEAM PELTRAX - CSD
37 BECOT Johan OLYMPIQUE C.V.O.
38 ROPARS Philippe PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
39 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
40 HADID Raphaël US METRO TRANSPORTS
41 HUYGHE Baptiste AS CORBEIL ESSONNES
42 VIALADE Thibault AS CHELLES
43 MARCOUX Rémi US METRO TRANSPORTS
44 DUPOUY Guillaume VC VINCENNES
45 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95
46 GRIGNE Bastien VC GARENNOIS
47 GIRARDIN Vincent VC FONTAINEBLEAU AVON
48 MALET Robin EC MONTGERON VIGNEUX
49 SHAHMAEI Nathanael PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
50 GILLAIN Francis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
51 GIORGALLA Serge PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
52 HERLEDAN Cédric PEDALE COMBS LA VILLAISE
53 MATHIS Olivier A. C. B. B.
54 POZZO Lilian CSM CLAMART
55 MERCIER Nicolas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
56 LONGA Yohan VCA DU BOURGET
57 MOUCHARD Guillaume ESC MEAUX
58 PIGAL Guillaume JS FERTE GAUCHER
59 CREPIN Anthony LAGNY PONTCARRE CYC.
60 ZANON Nicola PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
61 BENHAMOU Jérémy AV THIAIS
62 POLAERT Alexandre PARISIS A.C. 95
63 SABOURIN Michaël Jordan TEAM PELTRAX - CSD
64 TAHON Olivier TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX
65 DEMANDRILLE Alexandre ES GERVAIS LILAS
66 EDMONT Guillaume OLYMPIQUE C.V.O.
67 ROTGER Frédéric PARISIS A.C. 95
68 MARTIN Gilles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
69 CAILLARD Baptiste VC SAVIGNY SUR ORGE
70 LOLLIEROU Erwann TEAM PELTRAX - CSD
71 BOUCHER Arnaud TEAM CRC
72 FREBY Thibault CSM CLAMART
73 MACHADO FERREIRA Jonathan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
74 MARION Franck EC MONTGERON VIGNEUX