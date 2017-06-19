Boissets (78) - Prix Cybervelo.com (Minimes)

Classement :
1 DURAND Dylan CC IGNY PALAISEAU 91 0:56:13
2 DHENIN Baptiste US CREPYNOISE C
3 BAR Nathan VC SAVIGNY SUR ORGE
4 ESTREMANHO Hugo VC SAVIGNY SUR ORGE
5 LE METAYER Mathieu CC IGNY PALAISEAU 91
6 LAIRE Célio VC MONTIGNY BRETONNEUX
7 DUPONT Alixan VC MONTIGNY BRETONNEUX
8 PETREL Luka VC ROUEN 76
9 DERIAUX Pacome EC VERNOUILLET V. T.
10 ORDON Nahil ROUE D'OR CONFLANAISE
11 GRIGNON Alexandre ROUE D'OR CONFLANAISE
12 LEBOURG Lucas VC ROUEN 76
13 JACQUET Matisse EC VERNOUILLET V. T.
14 VIGNE Romain US MAULE CYCLISME
15 GOUSSOT Cyprien EC MONTGERON VIGNEUX
16 SCHMITT Hugo VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
17 DELABRE Axel US METRO TRANSPORTS
18 DURAZZI Nolan CC NOGENT / OISE
19 COELHO Hugo CC IGNY PALAISEAU 91
20 ONESIME Louis ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
21 ROUXEL Lucas OLYMPIQUE C.V.O.
22 THOMAS Mattis EC DU HOUDANAIS
23 COLSY Noé PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
24 GRAZIANI Timoté ESC MEAUX
25 RAGUENEAU Bastien OLYMPIQUE C.V.O.
26 GOERGEN Océane ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
27 CLEMENTE Hugo DREUX CYCLO CLUB
28 JALMAIN Jonathan CC NOGENT / OISE
29 LOUVEL Alex VC ROUEN 76
30 DHOOGE Alexandre CC NOGENT / OISE
31 COUTIF Léo PARISIS A.C. 95
32 MAILLARD Thomas VC ROUEN 76
33 PENNEC Titouan VC MONTIGNY BRETONNEUX
34 MARCHETTI Alonso LAGNY PONTCARRE CYC.
35 COURTAT Tom US DOMONT CYCLISME
36 DUPONT Timéo VC MONTIGNY BRETONNEUX
37 HEUHE Jules PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
38 FERRAOUN Hamza PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
39 PANCE Octave CSM PUTEAUX
40 BOULAHOITE Rayan ROUE D'OR CONFLANAISE
41 MARTIN Mattéo US METRO TRANSPORTS
42 BARRE Arthur CS MAINVILLIERS
43 BRAIL Mathis EC VERNOUILLET V. T.
44 ORDON Yanis ROUE D'OR CONFLANAISE
45 ARHUR Charlotte SC VAL D'ARRE
46 DUBAND Antonin LAGNY PONTCARRE CYC.
47 RIVALIN Erwan AV THIAIS
48 VAN KOTE Gaëtan COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
49 RIVIERE Steeven EC DU HOUDANAIS
50 MORIN Yoan CM AUBERVILLIERS 93
51 BERGHEAUD Maëlys US METRO TRANSPORTS
52 FONTAINE Pauline US MAULE CYCLISME
53 BERROYER Aurèle US CRETEIL
54 NOMINE Yoann LAGNY PONTCARRE CYC.
55 DESSERRE Justine EC VERNOUILLET V. T.
56 HANSART Gaspard CC FORMERIE
57 ASSE Valentin DREUX CYCLO CLUB
58 MARTIN Amandine AV THIAIS
59 ROUYER Lukas DREUX CYCLO CLUB
60 BLOEM Timothé DREUX CYCLO CLUB
61 SPILERS Charbel LAGNY PONTCARRE CYC.
62 JOUBERT Théo DREUX CYCLO CLUB
63 VIMONT Yaël SC VAL D'ARRE
64 GRAVIER Jules VC SAVIGNY SUR ORGE
65 DALLARD Nicolas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
66 MOUTOUSSAMY Eloane EC MONTGERON VIGNEUX
67 SAMYN Eléonore EC VERNOUILLET V. T.