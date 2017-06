Boissets (78) - Prix Cybervelo.com (Minimes)

Dylan Durand (CC Igny Palaiseau) a remporté ce Dimanche 18 Juin 2017 Prix Cybervelo.com (Minimes) à Boissets (78). Baptiste Dhenin (US Crepynoise c) et Nathan Bar (VC Savigny Sur Orge) ont complété le podium.

Classement :

1 DURAND Dylan CC IGNY PALAISEAU 91 0:56:13

2 DHENIN Baptiste US CREPYNOISE C

3 BAR Nathan VC SAVIGNY SUR ORGE

4 ESTREMANHO Hugo VC SAVIGNY SUR ORGE

5 LE METAYER Mathieu CC IGNY PALAISEAU 91

6 LAIRE Célio VC MONTIGNY BRETONNEUX

7 DUPONT Alixan VC MONTIGNY BRETONNEUX

8 PETREL Luka VC ROUEN 76

9 DERIAUX Pacome EC VERNOUILLET V. T.

10 ORDON Nahil ROUE D'OR CONFLANAISE

11 GRIGNON Alexandre ROUE D'OR CONFLANAISE

12 LEBOURG Lucas VC ROUEN 76

13 JACQUET Matisse EC VERNOUILLET V. T.

14 VIGNE Romain US MAULE CYCLISME

15 GOUSSOT Cyprien EC MONTGERON VIGNEUX

16 SCHMITT Hugo VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES

17 DELABRE Axel US METRO TRANSPORTS

18 DURAZZI Nolan CC NOGENT / OISE

19 COELHO Hugo CC IGNY PALAISEAU 91

20 ONESIME Louis ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

21 ROUXEL Lucas OLYMPIQUE C.V.O.

22 THOMAS Mattis EC DU HOUDANAIS

23 COLSY Noé PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

24 GRAZIANI Timoté ESC MEAUX

25 RAGUENEAU Bastien OLYMPIQUE C.V.O.

26 GOERGEN Océane ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

27 CLEMENTE Hugo DREUX CYCLO CLUB

28 JALMAIN Jonathan CC NOGENT / OISE

29 LOUVEL Alex VC ROUEN 76

30 DHOOGE Alexandre CC NOGENT / OISE

31 COUTIF Léo PARISIS A.C. 95

32 MAILLARD Thomas VC ROUEN 76

33 PENNEC Titouan VC MONTIGNY BRETONNEUX

34 MARCHETTI Alonso LAGNY PONTCARRE CYC.

35 COURTAT Tom US DOMONT CYCLISME

36 DUPONT Timéo VC MONTIGNY BRETONNEUX

37 HEUHE Jules PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

38 FERRAOUN Hamza PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

39 PANCE Octave CSM PUTEAUX

40 BOULAHOITE Rayan ROUE D'OR CONFLANAISE

41 MARTIN Mattéo US METRO TRANSPORTS

42 BARRE Arthur CS MAINVILLIERS

43 BRAIL Mathis EC VERNOUILLET V. T.

44 ORDON Yanis ROUE D'OR CONFLANAISE

45 ARHUR Charlotte SC VAL D'ARRE

46 DUBAND Antonin LAGNY PONTCARRE CYC.

47 RIVALIN Erwan AV THIAIS

48 VAN KOTE Gaëtan COURBEVOIE SPORTS CYCLISME

49 RIVIERE Steeven EC DU HOUDANAIS

50 MORIN Yoan CM AUBERVILLIERS 93

51 BERGHEAUD Maëlys US METRO TRANSPORTS

52 FONTAINE Pauline US MAULE CYCLISME

53 BERROYER Aurèle US CRETEIL

54 NOMINE Yoann LAGNY PONTCARRE CYC.

55 DESSERRE Justine EC VERNOUILLET V. T.

56 HANSART Gaspard CC FORMERIE

57 ASSE Valentin DREUX CYCLO CLUB

58 MARTIN Amandine AV THIAIS

59 ROUYER Lukas DREUX CYCLO CLUB

60 BLOEM Timothé DREUX CYCLO CLUB

61 SPILERS Charbel LAGNY PONTCARRE CYC.

62 JOUBERT Théo DREUX CYCLO CLUB

63 VIMONT Yaël SC VAL D'ARRE

64 GRAVIER Jules VC SAVIGNY SUR ORGE

65 DALLARD Nicolas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

66 MOUTOUSSAMY Eloane EC MONTGERON VIGNEUX

67 SAMYN Eléonore EC VERNOUILLET V. T.