Boissets (78) - Prix Cybervelo.com (Cadets)

Alexandre Maitre (Guidon Machecoulais) a remporté ce Dimanche 18 Juin 2017 Prix Cybervelo.com (Cadets) à Boissets (78). Thomas Orgiazzi (US Crepynoise c) et Romain Daviot (UC Longjumelloise) ont complété le podium.

Classement :

1 MAITRE Alexandre GUIDON MACHECOULAIS

2 ORGIAZZI Thomas ESC MEAUX

3 DAVIOT Romain UC LONGJUMELLOISE

4 HENG Valentin EC MONTGERON VIGNEUX

5 BERGHEAUD Axel US METRO TRANSPORTS

6 HOUDOUIN Tristan VC ETAMPES

7 PEZON Kyle CC NOGENT / OISE

8 LAMBERT Arnaud ESC MEAUX

9 MARIE Octave ES LIVAROT

10 ROLO Thomas VC VERNON

11 MICHEL Cédric ESC MEAUX

12 BEAUNE Mavric VC VERNON

13 CIANI Kilian ESC MEAUX

14 GEAY William VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES

15 NOMINE Lilian LAGNY PONTCARRE CYC.

16 OLLIVIER Clément ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

17 BOCQUET Odin VC CATENAY

18 DE BONA Anthony US MAULE CYCLISME

19 ORSAL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX

20 LEVASSEUR Maxime PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

21 JALLIER Loris DREUX CYCLO CLUB

22 DA COSTA Théo VC BEAUVAISIEN OISE

23 PLOUHINEC Arthur PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

24 PILLON Jules ESC MEAUX

25 NOEL Maxime PARISIS A.C. 95

26 GOURLOO Malvin CC NOGENT / OISE

27 FORGET Nathan VC MONTIGNY BRETONNEUX

28 DUBRULLE Hugo CC NOGENT / OISE

29 CLATOT Thomas VC MONTIGNY BRETONNEUX

30 COLLETTE Maxime CC IGNY PALAISEAU 91

31 DHENIN Pierre US CREPYNOISE C

32 FERRY Axel US METRO TRANSPORTS

33 MORISOT Paul alexandre CC NOGENT / OISE

34 PETREL Antonin VC ROUEN 76

35 EXBRAYAT Valentin CSM CLAMART

36 FAFIN LEPREVOST Maxime CC NOGENT / OISE

37 DEMARIA Sacha VC SAVIGNY SUR ORGE

38 DORIC Emile CSM CLAMART

39 GREZAUD Victor US METRO TRANSPORTS

40 MONTEIL MALVESIN Benjamin EC VERNOUILLET V. T.

41 ARNAUD Théodore ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

42 FRUCHARD Louis EC DU HOUDANAIS

43 GIGUIERE Nils VC CATENAY

44 FERRERA Mattéo US METRO TRANSPORTS

45 BERLAND Alexandre VC MONTIGNY BRETONNEUX

46 VUILLAUME Bastien CSM PUTEAUX

47 LASSEGUE Tristan US EZANVILLE ECOUEN

48 VOISIN Jérémy VC MONTIGNY BRETONNEUX

49 CAUCHI Joseph PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

50 COURT Thomas EC DU HOUDANAIS

51 GAGNEUR Florent CSM CLAMART

52 MACE Marius PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

53 ALIDRA Maxime VC MONTIGNY BRETONNEUX

54 ENGUEHARD Kiko CSM CLAMART

55 THIERREE Benjamin EC DU HOUDANAIS

56 SAMYN Maxence EC VERNOUILLET V. T.

57 HERPIN Alessio CC IGNY PALAISEAU 91

58 SCHORTER Florian CSM PUTEAUX

59 BERTHOMIEU Maël EC VERNOUILLET V. T.

60 TEYSSIEUX Victor EC VERNOUILLET V. T.

61 ALDUINI Rayan VC SAVIGNY SUR ORGE

62 GILLES Clément EC DU HOUDANAIS