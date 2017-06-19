Boissets (78) - Prix Cybervelo.com (Cadets)

Classement :
1 MAITRE Alexandre GUIDON MACHECOULAIS
2 ORGIAZZI Thomas ESC MEAUX
3 DAVIOT Romain UC LONGJUMELLOISE
4 HENG Valentin EC MONTGERON VIGNEUX
5 BERGHEAUD Axel US METRO TRANSPORTS
6 HOUDOUIN Tristan VC ETAMPES
7 PEZON Kyle CC NOGENT / OISE
8 LAMBERT Arnaud ESC MEAUX
9 MARIE Octave ES LIVAROT
10 ROLO Thomas VC VERNON
11 MICHEL Cédric ESC MEAUX
12 BEAUNE Mavric VC VERNON
13 CIANI Kilian ESC MEAUX
14 GEAY William VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
15 NOMINE Lilian LAGNY PONTCARRE CYC.
16 OLLIVIER Clément ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
17 BOCQUET Odin VC CATENAY
18 DE BONA Anthony US MAULE CYCLISME
19 ORSAL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX
20 LEVASSEUR Maxime PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
21 JALLIER Loris DREUX CYCLO CLUB
22 DA COSTA Théo VC BEAUVAISIEN OISE
23 PLOUHINEC Arthur PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
24 PILLON Jules ESC MEAUX
25 NOEL Maxime PARISIS A.C. 95
26 GOURLOO Malvin CC NOGENT / OISE
27 FORGET Nathan VC MONTIGNY BRETONNEUX
28 DUBRULLE Hugo CC NOGENT / OISE
29 CLATOT Thomas VC MONTIGNY BRETONNEUX
30 COLLETTE Maxime CC IGNY PALAISEAU 91
31 DHENIN Pierre US CREPYNOISE C
32 FERRY Axel US METRO TRANSPORTS
33 MORISOT Paul alexandre CC NOGENT / OISE
34 PETREL Antonin VC ROUEN 76
35 EXBRAYAT Valentin CSM CLAMART
36 FAFIN LEPREVOST Maxime CC NOGENT / OISE
37 DEMARIA Sacha VC SAVIGNY SUR ORGE
38 DORIC Emile CSM CLAMART
39 GREZAUD Victor US METRO TRANSPORTS
40 MONTEIL MALVESIN Benjamin EC VERNOUILLET V. T.
41 ARNAUD Théodore ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
42 FRUCHARD Louis EC DU HOUDANAIS
43 GIGUIERE Nils VC CATENAY
44 FERRERA Mattéo US METRO TRANSPORTS
45 BERLAND Alexandre VC MONTIGNY BRETONNEUX
46 VUILLAUME Bastien CSM PUTEAUX
47 LASSEGUE Tristan US EZANVILLE ECOUEN
48 VOISIN Jérémy VC MONTIGNY BRETONNEUX
49 CAUCHI Joseph PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
50 COURT Thomas EC DU HOUDANAIS
51 GAGNEUR Florent CSM CLAMART
52 MACE Marius PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
53 ALIDRA Maxime VC MONTIGNY BRETONNEUX
54 ENGUEHARD Kiko CSM CLAMART
55 THIERREE Benjamin EC DU HOUDANAIS
56 SAMYN Maxence EC VERNOUILLET V. T.
57 HERPIN Alessio CC IGNY PALAISEAU 91
58 SCHORTER Florian CSM PUTEAUX
59 BERTHOMIEU Maël EC VERNOUILLET V. T.
60 TEYSSIEUX Victor EC VERNOUILLET V. T.
61 ALDUINI Rayan VC SAVIGNY SUR ORGE
62 GILLES Clément EC DU HOUDANAIS