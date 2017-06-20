Schellebelle (Belgique) : Fiona Dutriaux 8ème

Classement :
1 DRUYTS Kelly BELH20´12" SPORTVLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI
2 DEBBOUDT Lensy BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
3 HANNES Kaat BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
4 VANHOUTTE Fenna BEL LOTTO-SOUDAL LADIESDE. UCI
5 TORTOLINA Gaia ITA SERVETTO GIUSTADE. UCI
6 VAN GLABEKE Shana BEL LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
7 VAN GEYT Laura BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
8 DUTRIAUX Fiona FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
9 DELBAERE Fien BEL SPORTVLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI
10 DEBBOUDT Evelien BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
11 LEENKNEGT Liliane BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
12 TEMMERMAN Ilse BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
13 BRITS Delphine BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
14 HAERS Carolien BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
15 DUPREZ Jurrina BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
16 VERSCHUEREN Jolien BEL ACROG BALEN BCDEPROF
17 VAN DEN STEEN Kelly BEL SPORTVLAANDEREN - GUILL D´ORDEPROF
18 LAHAYE Lucie FRA U. V. ANGERIENNEDE
19 MAGILL Hazel RSA EQUANO CYCLING TEAMDE
20 VAN DEN STEEN Kim BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
21 CROKET Gilke BEL SPORTVLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI
22 DELTOMBE Evelien BELH28´46"+8´34" EQUANO CYCLING TEAMDE
23 DENEEF Naïka BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
24 DEBBOUDT Sylvia BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
25 WIGHTMAN Kate NZL F. A. S. T. CYCLINGDE
26 TEN HARTOG Sarah BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
27 VAN BELLINGHEN Emilie BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
28 GINS Tara BEL LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI