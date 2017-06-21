Dammarie Les Lys (77) - Souvenir Jean Pierre Arnaud (2-3-Juniors)

Classement :
1 LE NEUN Florian TEAM PELTRAX - CSD 1:39:55
2 EZEQUEL Maxime VC PAYS DE LOUDEAC
3 JAVELLY Luis TEAM PELTRAX - CSD
4 LOSY Patrick EC MONTGERON VIGNEUX
5 TONDO Pierrick A. C. B. B.
6 COUTARD Valentin VC TOUCY
7 BARE Anthony VCA DU BOURGET
8 NARI Olivier VELO CLUB ARPAJON
9 IBRAHIME Stéphane A. C. B. B.
10 CRAPARD Eric VC FONTAINEBLEAU AVON
11 LOMBARD Stéphane VC GARENNOIS
12 POZZO Lilian CSM CLAMART
13 MARTIN Thomas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
14 SAILLARD Cyrille TEAM PELTRAX - CSD à 00mn17 s
15 DUMAS Jean Baptiste PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE à 01mn23 s
16 LEGRAND Stéphane TEAM PELTRAX - CSD
17 GREVIN Jérôme TEAM PELTRAX - CSD
18 LEBLOND Lucas AMICALE CYCLISTE BISONTINE
19 CREPIN Anthony LAGNY PONTCARRE CYC.
20 BOURRY Nicolas RO VILLUIS EVERLY
21 BEVRE Eddy AC SALTUSIEN à 01mn37 s
22 BOUSSER Sébastien TEAM PELTRAX - CSD à 01mn39 s
23 GREGOIRE Tom EC MONTGERON VIGNEUX
24 MALET Robin EC MONTGERON VIGNEUX
25 VILLEMIN Alan CSM PUTEAUX
26 FREBY Thibault CSM CLAMART
27 GRANDET Mathieu TEAM PELTRAX - CSD à 01mn47 s
28 DABEL Romain TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX
29 SOLUCH Baptiste PEDALE COMBS LA VILLAISE
30 MARTIGNON Jérémy ESC MEAUX
31 SOL Emmanuel USM GAGNY
32 MURICE Maxime CC IGNY PALAISEAU 91
33 MOUQUET Vincent GUIDON CHALETTOIS
34 TAHIR Zinédine PARISIS A.C. 95
35 BARBOSA Guillaume TEAM PELTRAX - CSD
36 MACHADO FERREIRA Jonathan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
37 GUERRERO Norbert PEYREHORADE SC
38 LAUDE Dorian CC PONTHIERRY PRINGY
39 POULIZAC Matthieu US METRO TRANSPORTS
40 PHILIPPE Thomas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
41 HUYGHE Baptiste AS CORBEIL ESSONNES
42 BOUARD Brendan TEAM PELTRAX - CSD
43 GALON Geoffrey VELO CLUB ARPAJON
44 DIBANDI Johan CSM PUTEAUX
45 CHALEL Yacine OLYMPIQUE C.V.O.
46 ALVES Arnaud VELO CLUB ARPAJON
47 DOLEZ Hugo VC AMATEUR ST QUENTIN
48 PONCEAU François VC COURCY AUX LOGES
49 BENOIST Benjamin UC ORLEANS
50 JUMEAUX Louis TEAM PELTRAX - CSD
51 LABROSSE Cédric TEAM PELTRAX - CSD
52 MARIE Josquin VC COURCY AUX LOGES
53 ORTIZ Grégory PEDALE COMBS LA VILLAISE
54 BENHAMOU Jérémy AV THIAIS
55 VILLEMIN Pierre Michaël CSM PUTEAUX à 1 T
56 TOUBOUL Michel USM GAGNY
57 LE BOULANGER Stéphane ESC MEAUX
58 MARTINOU Cédric AS CORBEIL ESSONNES à 3 T
59 BOUARD Dorian US NEMOURS ST PIERRE à 4 T
60 MATUSZEWSKI Sébastien ESC MEAUX
61 VALIN LAPOINTE William AS CORBEIL ESSONNES
62 GRIMBERT François AV THIAIS
63 WOLFERSBERGER Axel VC SAVIGNY SUR ORGE
64 MILLARD Anthony TEAM PELTRAX - CSD à 5 T
65 HUMBLET Jean Claude UC BORDS DE MARNE à 6 T
66 SELLIER Adrien TEAM PELTRAX - CSD à 8 T