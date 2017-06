Dammarie Les Lys (77) - Souvenir Jean Pierre Arnaud (2-3-Juniors)

Classement :

1 LE NEUN Florian TEAM PELTRAX - CSD 1:39:55

2 EZEQUEL Maxime VC PAYS DE LOUDEAC

3 JAVELLY Luis TEAM PELTRAX - CSD

4 LOSY Patrick EC MONTGERON VIGNEUX

5 TONDO Pierrick A. C. B. B.

6 COUTARD Valentin VC TOUCY

7 BARE Anthony VCA DU BOURGET

8 NARI Olivier VELO CLUB ARPAJON

9 IBRAHIME Stéphane A. C. B. B.

10 CRAPARD Eric VC FONTAINEBLEAU AVON

11 LOMBARD Stéphane VC GARENNOIS

12 POZZO Lilian CSM CLAMART

13 MARTIN Thomas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

14 SAILLARD Cyrille TEAM PELTRAX - CSD à 00mn17 s

15 DUMAS Jean Baptiste PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE à 01mn23 s

16 LEGRAND Stéphane TEAM PELTRAX - CSD

17 GREVIN Jérôme TEAM PELTRAX - CSD

18 LEBLOND Lucas AMICALE CYCLISTE BISONTINE

19 CREPIN Anthony LAGNY PONTCARRE CYC.

20 BOURRY Nicolas RO VILLUIS EVERLY

21 BEVRE Eddy AC SALTUSIEN à 01mn37 s

22 BOUSSER Sébastien TEAM PELTRAX - CSD à 01mn39 s

23 GREGOIRE Tom EC MONTGERON VIGNEUX

24 MALET Robin EC MONTGERON VIGNEUX

25 VILLEMIN Alan CSM PUTEAUX

26 FREBY Thibault CSM CLAMART

27 GRANDET Mathieu TEAM PELTRAX - CSD à 01mn47 s

28 DABEL Romain TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX

29 SOLUCH Baptiste PEDALE COMBS LA VILLAISE

30 MARTIGNON Jérémy ESC MEAUX

31 SOL Emmanuel USM GAGNY

32 MURICE Maxime CC IGNY PALAISEAU 91

33 MOUQUET Vincent GUIDON CHALETTOIS

34 TAHIR Zinédine PARISIS A.C. 95

35 BARBOSA Guillaume TEAM PELTRAX - CSD

36 MACHADO FERREIRA Jonathan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

37 GUERRERO Norbert PEYREHORADE SC

38 LAUDE Dorian CC PONTHIERRY PRINGY

39 POULIZAC Matthieu US METRO TRANSPORTS

40 PHILIPPE Thomas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

41 HUYGHE Baptiste AS CORBEIL ESSONNES

42 BOUARD Brendan TEAM PELTRAX - CSD

43 GALON Geoffrey VELO CLUB ARPAJON

44 DIBANDI Johan CSM PUTEAUX

45 CHALEL Yacine OLYMPIQUE C.V.O.

46 ALVES Arnaud VELO CLUB ARPAJON

47 DOLEZ Hugo VC AMATEUR ST QUENTIN

48 PONCEAU François VC COURCY AUX LOGES

49 BENOIST Benjamin UC ORLEANS

50 JUMEAUX Louis TEAM PELTRAX - CSD

51 LABROSSE Cédric TEAM PELTRAX - CSD

52 MARIE Josquin VC COURCY AUX LOGES

53 ORTIZ Grégory PEDALE COMBS LA VILLAISE

54 BENHAMOU Jérémy AV THIAIS

55 VILLEMIN Pierre Michaël CSM PUTEAUX à 1 T

56 TOUBOUL Michel USM GAGNY

57 LE BOULANGER Stéphane ESC MEAUX

58 MARTINOU Cédric AS CORBEIL ESSONNES à 3 T

59 BOUARD Dorian US NEMOURS ST PIERRE à 4 T

60 MATUSZEWSKI Sébastien ESC MEAUX

61 VALIN LAPOINTE William AS CORBEIL ESSONNES

62 GRIMBERT François AV THIAIS

63 WOLFERSBERGER Axel VC SAVIGNY SUR ORGE

64 MILLARD Anthony TEAM PELTRAX - CSD à 5 T

65 HUMBLET Jean Claude UC BORDS DE MARNE à 6 T

66 SELLIER Adrien TEAM PELTRAX - CSD à 8 T

