Domont (95) - souvenir Michel Dessus (1-2-3-Juniors)

Classement :
1 LE ROUX Pascal VC AMATEUR ST QUENTIN 1:38:44
2 ANTI Enzo VC ROUEN 76 à 00mn18 s
3 EVENOT Killian CM AUBERVILLIERS 93
4 BERGE PAIJA Gérard VC GARENOIS
5 BIDEAU Ludovic VS CHARTRAIN
6 BOTEREL Stéphen ASPTT NANCY
7 MICHLER Jonathan ASPTT NANCY
8 RICCI Pierre ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
9 GAMEZ Christopher VCA DU BOURGET
10 REGNER Louis ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
11 LEJEUNE Rémi EC ABBEVILLOISE
12 BAZIN Nicolas US DOMONT CYCLISME
13 CLAY Antonin PARISIS A.C. 95
14 GAUDILLAT Antoine VS CHARTRAIN
15 SACCOMANDI John PARISIS A.C. 95 à 02mn50 s
16 ALONSO Vincent OLYMPIQUE C.V.O.
17 HOFFMANN Alexis PARIS CYCLISME OLYMPIQUE
18 RIOU Nicolas VS CHARTRAIN
19 ROTGER Frédéric PARISIS A.C. 95
20 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET
21 GAUDIN Vincent VELO CLUB ESSARTAIS
22 ORCHAMPT Antoine US DOMONT CYCLISME
23 GALI Nicolas US DOMONT CYCLISME
24 BIELLO Aurélien VCA DU BOURGET
25 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95
26 VICEK Guillaume CC NOGENT / OISE
27 GUILLAUME Loïc SOJASUN ESPOIR ACNC
28 BECOT Johan OLYMPIQUE C.V.O.
29 DELAMARRE Christophe LES BLEUS DE FRANCE
30 MONTANA Sylvain VC ROUEN 76
31 BENET Bertrand PARISIS A.C. 95
32 EDMONT Guillaume OLYMPIQUE C.V.O.
33 CASADO Daniel OLYMPIQUE C.V.O.
34 LUCAS Fabien VC VERNON
35 LACAINE Alexis PARISIS A.C. 95
36 PEREIRA MARTINS Julien OLYMPIQUE C.V.O.
37 CHOPIER Loïc VS CHARTRAIN
38 HUMBERT Igor ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
39 LACHAT Nicolas PARISIS A.C. 95
40 AMELINE Bastien VCA DU BOURGET
41 LAMY Jérôme ES STAINS
42 ROY Florian US DOMONT CYCLISME
43 ILONGO Dimitri VS CHARTRAIN
44 SOISSONS Alexis VC MONTIGNY BRETONNEUX
45 CRENEL Didier US DOMONT CYCLISME
46 NOEL Grégory PARISIS A.C. 95
47 LUBIN Jordan CS VILLETANEUSE
48 PALAIN DUPRE Léo ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
49 BENBELKACEM Massine US DOMONT CYCLISME
50 DEMAZURE Aurélien PARISIS A.C. 95
51 EDMONT Thibault OLYMPIQUE C.V.O.
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