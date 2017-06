Domont (95) - souvenir Michel Dessus (1-2-3-Juniors)

Classement :

1 LE ROUX Pascal VC AMATEUR ST QUENTIN 1:38:44

2 ANTI Enzo VC ROUEN 76 à 00mn18 s

3 EVENOT Killian CM AUBERVILLIERS 93

4 BERGE PAIJA Gérard VC GARENOIS

5 BIDEAU Ludovic VS CHARTRAIN

6 BOTEREL Stéphen ASPTT NANCY

7 MICHLER Jonathan ASPTT NANCY

8 RICCI Pierre ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

9 GAMEZ Christopher VCA DU BOURGET

10 REGNER Louis ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

11 LEJEUNE Rémi EC ABBEVILLOISE

12 BAZIN Nicolas US DOMONT CYCLISME

13 CLAY Antonin PARISIS A.C. 95

14 GAUDILLAT Antoine VS CHARTRAIN

15 SACCOMANDI John PARISIS A.C. 95 à 02mn50 s

16 ALONSO Vincent OLYMPIQUE C.V.O.

17 HOFFMANN Alexis PARIS CYCLISME OLYMPIQUE

18 RIOU Nicolas VS CHARTRAIN

19 ROTGER Frédéric PARISIS A.C. 95

20 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET

21 GAUDIN Vincent VELO CLUB ESSARTAIS

22 ORCHAMPT Antoine US DOMONT CYCLISME

23 GALI Nicolas US DOMONT CYCLISME

24 BIELLO Aurélien VCA DU BOURGET

25 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95

26 VICEK Guillaume CC NOGENT / OISE

27 GUILLAUME Loïc SOJASUN ESPOIR ACNC

28 BECOT Johan OLYMPIQUE C.V.O.

29 DELAMARRE Christophe LES BLEUS DE FRANCE

30 MONTANA Sylvain VC ROUEN 76

31 BENET Bertrand PARISIS A.C. 95

32 EDMONT Guillaume OLYMPIQUE C.V.O.

33 CASADO Daniel OLYMPIQUE C.V.O.

34 LUCAS Fabien VC VERNON

35 LACAINE Alexis PARISIS A.C. 95

36 PEREIRA MARTINS Julien OLYMPIQUE C.V.O.

37 CHOPIER Loïc VS CHARTRAIN

38 HUMBERT Igor ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

39 LACHAT Nicolas PARISIS A.C. 95

40 AMELINE Bastien VCA DU BOURGET

41 LAMY Jérôme ES STAINS

42 ROY Florian US DOMONT CYCLISME

43 ILONGO Dimitri VS CHARTRAIN

44 SOISSONS Alexis VC MONTIGNY BRETONNEUX

45 CRENEL Didier US DOMONT CYCLISME

46 NOEL Grégory PARISIS A.C. 95

47 LUBIN Jordan CS VILLETANEUSE

48 PALAIN DUPRE Léo ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

49 BENBELKACEM Massine US DOMONT CYCLISME

50 DEMAZURE Aurélien PARISIS A.C. 95

51 EDMONT Thibault OLYMPIQUE C.V.O.

