Championnat de France - CLM Dames

Classement :
1 CORDON-RAGOT Audrey WIGGLE HIGH5 les 25,3 km en 35'40''58 (moy. 42,549 km/h)
2 ERAUD Séverine FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 37'03''95 à 1'23''
3 BIANNIC Aude FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 37'09''08 à 1'29''
4 LABOUS Juliette TEAM SUNWEB WOMEN 37'24''49 à 1'44''
5 DELZENNE Elise LOTTO SOUDAL LADIES 37'50''92 à 2'10''
6 DUVAL Eugénie FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 37'58''68 à 2'18''
7 BORRAS Marion AUVERGNE-RHONE-ALPES 38'30''75 à 2'50''
8 RIVAT-MAS Amelie LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAM 38'40''08 à 3'00''
9 DEMAY Coralie FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 38'51''92 à 3'11''
10 GROSSETETE Maëlle AUVERGNE-RHONE-ALPES 38'56''72 à 3'16''
11 SICOT Marion AUVERGNE-RHONE-ALPES 39'06''57 à 3'26''
12 DREVILLE Anabelle FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 39'21''00 à 3'41''
13 GERARD Hélène BRETAGNE BRETAGNE 39'29''72 à 3'49''
14 BAZIN Marjolaine SAS - MACOGEP POITOU-CHARENTES 39'33''77 à 3'53''
15 ALLIN Pauline SAS - MACOGEP 39'34''14 à 3'54''
16 BRAVARD Charlotte FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 39'41''75 à 4'01''
17 HOEBANCKX Thérésa CENTRE VAL DE LOIRE 39'57''17 à 4'17''
18 RICHIOUD Greta FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 39'59''36 à 4'19''
19 LESUEUR Melodie ILE DE FRANCE 40'01''60 à 4'21''
20 ZAMBON Fanny AUVERGNE-RHONE-ALPES 40'17''89 à 4'37''
21 DUTOUR Margot HAUTS-DE-FRANCE 40'19''18 à 4'39''
22 POIRIER CARREAU Gaëlle AUVERGNE-RHONE-ALPES 40'24''62 à 4'44''
23 LAURANCE Typhaine BRETAGNE BRETAGNE 40'24''71 à 4'44''
24 BELZ Elodie POITOU-CHARENTES 40'31''57 à 4'51''
25 BIDEAU Sandrine CENTRE VAL DE LOIRE 40'37''90 à 4'57''
26 DUBAU PREVOT Axelle BIZKAIA - DURANGO 41'19''37 à 5'39''
27 PERRY Aurélia GRAND-EST GRAND-EST 43'15''89 à 7'35''
28 LELEU Fanny NORMANDIE NORMANDIE 46'24''40 à 10'44''
Source : Directvelo.com