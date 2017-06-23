Championnat de Belgique : CLM Elites sans Contrat

Classement :
1 BOUCHER David PAUWELS SAUZEN-VASTGOEDSERVICE les 25,4 km en 32'23''605 (moy. 47,05 km/h)
2 DE JONGHE Kevin CIBEL-CEBON 32:28,445 00:04,840
3 MARCHAND Gianni CIBEL-CEBON 32:35,086 00:11,480
4 VERSTRAETEN Jari VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOB 33:10,113 00:46,508
5 VERSCHUERE Seppe CIBEL-CEBON 33:25,051 01:01,445
6 JACOBS Pieter HUBO-AERTS ACTION BIKE CT 33:33,070 01:09,465
7 VERRAES Benjamin VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOB 33:34,445 01:10,840
8 RAEYMAEKERS Mattias V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLU 34:10,695 01:47,090
9 DE SY Gertjan PRORACE CYCLING TEAM 34:17,984 01:54,379
10 VAN DER HAEGHEN Ruben VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. 34:24,664 44,29 02:01,059
11 SPEYBROUCK Filip INDIVIDUEEL 34:26,016 02:02,410
12 VAN MEIRHAEGHE Jef ESPIRA CYCLING TEAM 34:36,059 02:12,453
13 VAN DEN BRANDEN Viktor V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLU 34:47,617 02:24,012
14 STEVENS Timothy PAUWELS SAUZEN-VASTGOEDSERVICE 34:52,477 02:28,871
15 VANBESIEN Thomas UNITED C.T. 35:08,871 02:45,266
16 VANDENSANDE Sebastiaan WSC HAND IN HAND BAAL 35:09,969 02:46,363
17 GOOVAERTS Tom V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLU 35:25,602 03:01,996
18 DE WEERDT Nick HUBO-AERTS ACTION BIKE CT 35:33,762 03:10,156
19 HAAG Guillaume T.PALM - PÔLE CONTINENTAL WALLON 36:08,133 03:44,527
20 LA ROSE Grégory ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES 36:09,070 03:45,465
21 PEELAERS Jeff HEIST CYCLING TEAM (HCT) 36:13,043 03:49,438
22 VANDEWALLE Matthias TARTELETTO-ISOREX 36:30,492 04:06,887
23 HAUBRUGE Robin T.PALM - PÔLE CONTINENTAL WALLON 41,08 04:42,297
24 MAEYAERT Jelle KVVK-MOEDER-LAMBIK-BEACHRACETE 38:05,691 40,01 05:42,086