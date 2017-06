Championnat de France - Amateurs

Classement :

1 Flavien MAURELET GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 MPY les 170,5 km en 4h06'11'' (moy. 41,554 km/h)

2 Bruno ARMIRAIL OCCITANE CYCLISME FORMATION MPY à 00''

3 Alexis GUERIN VC ROUEN 76 NOR '

4 Grégoire TARRIDE A.V.C.AIX EN PROVENCE PRO à 03''

5 Romain SEIGLE CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD BFC '

6 Julien TRARIEUX A.V.C.AIX EN PROVENCE PRO à 07''

7 Clément RUSSO EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP ARH '

8 Fabien SCHMIDT COTES D'ARMOR MARIE MORIN BRE '

9 Benoît SINNER UC NANTES ATLANTIQUE PDL '

10 Clément ORCEAU VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PDL '

11 Thomas GIRARD CREUSE OXYGENE LIM '

12 Cyrille PATOUX VC PAYS DE LOUDEAC BRE '

13 Nicolas MALLE SOJASUN ESPOIR ACNC BRE '

14 Simon GUGLIELMI C.R.4 CHEMINS/ROANNE ARH '

15 Camille THOMINET CM AUBER 93 - HP BTP IDF '

16 Tanguy TURGIS ILE DE FRANCE IDF '

17 Simon BUTTNER BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME ARH '

18 Stephen GUEVEL UC NANTES ATLANTIQUE PDL '

19 Mathieu PELLEGRIN S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BFC '

20 Benoît COSNEFROY CHAMBERY CYCLISME FORMATION ARH '

21 Florent PEREIRA VCCA - TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX ARH '

22 Vincent LOUICHE VC TOUCY - ELITE RESTAURATION BFC '

23 Alexys BRUNEL CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD BFC '

24 Emmanuel MORIN SOJASUN ESPOIR ACNC BRE '

25 Valentin MADOUAS UC NANTES ATLANTIQUE PDL '

26 Alan RIOU TEAM PAYS DE DINAN BRE '

27 Clément CARISEY C.R.4 CHEMINS/ROANNE ARH '

28 Maxence MONCASSIN GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 MPY '

29 Sandy DUJARDIN EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP ARH '

30 Killian EVENOT CM AUBER 93 - HP BTP IDF '

31 Antoine LEPLINGARD VC PAYS DE LOUDEAC BRE '

32 Kevin PERRET UC NANTES ATLANTIQUE PDL '

33 Alexis MARTIN HAUTS-DE-FRANCE HDF '

34 Julien VAN HAVERBEKE CC NOGENT / OISE HDF '

35 Axel FLET EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP ARH '

36 Ludovic DELANOE BRETAGNE BRE '

37 Maxime URRUTY CREUSE OXYGENE LIM '

38 Cyril BARTHE AQUITAINE AQU '

39 Aurélien DOLEATTO CHAMBERY CYCLISME FORMATION ARH '

40 Christopher PIRY VC ROUEN 76 NOR '

41 Fabio DO REGO TEAM PELTRAX - CSD IDF '

42 Alexis CARESMEL HAUTS-DE-FRANCE HDF '

43 Romain GUILLOT V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS ARH '

44 Nicolas THOMASSON VCCA - TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX ARH '

45 Mathieu RIGOLLOT S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BFC '

46 Dylan GUINET GRAND-EST GES '

47 Alexandre PACOT S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BFC '

48 Léo DANES CHAMBERY CYCLISME FORMATION ARH '

49 Simon VERGER NORMANDIE NOR '

50 Pascal LE ROUX HAUTS-DE-FRANCE HDF '

51 Sylvain MONTANA VC ROUEN 76 NOR '

52 Aurélien DANIEL TEAM PAYS DE DINAN BRE '

53 Clément MARY UC NANTES ATLANTIQUE PDL '

54 Mathieu CARAMEL A.V.C.AIX EN PROVENCE PRO '

55 Nicolas PRODHOMME CM AUBER 93 - HP BTP IDF '

56 Matthieu BOULO TEAM PAYS DE DINAN BRE '

57 César BIHEL TEAM PAYS DE DINAN BRE '

58 Matthieu GARNIER CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD BFC '

59 Baptiste CONSTANTIN CREUSE OXYGENE LIM '

60 Clément SAINT MARTIN OCEANE TOP 16 PCH '

61 Yoann PAILLOT OCEANE TOP 16 PCH '

62 Nicolas DAVID CREUSE OXYGENE LIM '

63 Guillaume GABORIAUD OCCITANE CYCLISME FORMATION MPY '

64 Pierre IDJOUADIENE CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD BFC '

65 Eddy FINE AUVERGNE-RHONE-ALPES ARH '

66 Maxime LE LAVANDIER COTES D'ARMOR MARIE MORIN BRE '

67 Vincent BIENFAIT BRETAGNE BRE à 21''

68 Louis LOUVET S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BFC '

69 Thomas ACOSTA AQUITAINE AQU '

70 Sébastien FOURNET FAYARD VCCA - TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX ARH

71 Matthieu JEANNES EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP ARH à 25''

72 Matthieu CONVERSET A.V.C.AIX EN PROVENCE PRO '

73 Taruia Frantz KRAINER FEDERATION TAHITIENNE DE CYCLISME TAH à 29''

74 Maxime RENAULT SOJASUN ESPOIR ACNC BRE à 35''

75 Antoine ALLIN AQUITAINE AQU à 44''

76 Jordan DELEVOYE V.C. VAULX EN VELIN - TEAM VULCO ARH '

77 Maxime HUYGENS HAUTS-DE-FRANCE HDF '

78 Théo VIMPERE VCCA - TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX ARH '

79 Rémy GRAS GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 MPY '

80 Alexis DILIGEART OCEANE TOP 16 PCH '

81 Pierre Henri JUNG GRAND-EST GES '

82 Julien TOMASI GRAND-EST GES '

83 Rodolphe MARIE PAYS DE LA LOIRE PDL '

84 Gwénnaël TALLONNEAU CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE HDF '

85 Wilfried CANALES VC ROUEN 76 NOR '

86 Florian DERIAUX HAUTS-DE-FRANCE HDF '

87 Aurélien PHILIBERT VC TOUCY - ELITE RESTAURATION BFC '

88 Quentin TANIS CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE HDF '

89 Andrea BIONDI AUVERGNE-RHONE-ALPES ARH '

90 Geoffrey THEVENEZ PAYS DE LA LOIRE PDL '

91 Roman KOHL GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 MPY '

92 Ronan RACAULT GUIDON CHALETTOIS CEN '

93 Alexandre CAUDOUX LIMOUSIN LIM '

94 Florent TEGHILLO V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS ARH '

95 Maxime BLAMPAIN SOJASUN ESPOIR ACNC BRE '

96 Killian LARPE A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 PCH '

97 Pierre TERRASSON V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS ARH à 49''

98 Léo BOILEAU EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP ARH '

99 Cédric DELAPLACE NORMANDIE NOR '

100 Vadim DESLANDES OCEANE TOP 16 PCH '

101 Antoine PROD'HOMME BRETAGNE BRE '

102 Yoann BARBAS A.V.C.AIX EN PROVENCE PRO '

103 Guillaume GAUTHIER S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BFC '

104 Florian CAM COTES D'ARMOR MARIE MORIN BRE '

105 Maxime CAM COTES D'ARMOR MARIE MORIN BRE '

106 Guillaume GERBAUD LIMOUSIN LIM à 55''

107 Pierre TIELEMANS NORMANDIE NOR à 57''

108 Ewen HENRIO GUIDON CHALETTOIS CEN '

109 Erwan BRENTERCH PAYS DE LA LOIRE PDL '

110 Jérémy PATOUX TEAM PELTRAX - CSD IDF à 01'09''

111 Valentin DEVERCHERE C.R.4 CHEMINS/ROANNE ARH '

112 Maxime JARNET V.C. VAULX EN VELIN - TEAM VULCO ARH '

113 Florent CASTELLARNAU A.V.C.AIX EN PROVENCE PRO '

114 Frédéric GUILLEMOT COTES D'ARMOR MARIE MORIN BRE '

115 Thomas JOLY CC NOGENT / OISE HDF '

116 Robin MEYER CHAMBERY CYCLISME FORMATION ARH '

117 Frédéric BRUN BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME ARH '

118 Quentin SIMON CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD BFC '

119 Justin MOTTIER VC PAYS DE LOUDEAC BRE '

120 Kévin LALOUETTE CC NOGENT / OISE HDF '

121 Enzo BOISSET UC NANTES ATLANTIQUE PDL à 01'16''

122 Simon SELLIER VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PDL '

123 Florian MAITRE VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PDL '

124 Pierre RONXIN GUIDON CHALETTOIS CEN à 01'17''

125 Mickaël GUICHARD OCEANE TOP 16 PCH '

126 Pierre BONNET VCCA - TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX ARH '

127 Louis PIJOURLET C.R.4 CHEMINS/ROANNE ARH '

128 Alexandre JAMET C.R.4 CHEMINS/ROANNE ARH '

129 Pierre LEBRETON CM AUBER 93 - HP BTP IDF à 01'25''

130 Eugène RICHARDOT VC TOUCY - ELITE RESTAURATION BFC '

131 Robin BOUCHER ILE DE FRANCE IDF à 02'22''

132 Stéfan BENNETT GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 MPY '

133 Cédric Yannis LOCATIN GUADELOUPE GUA à 02'40''

134 Martin RAPIN SOJASUN ESPOIR ACNC BRE '

135 Ivan GICQUIAU VC PAYS DE LOUDEAC BRE '

136 Gaëtan HUCK GRAND-EST GES '

137 Clément BOMME VC PAYS DE LOUDEAC BRE '

138 Geoffrey PHILIPPE CENTRE VAL DE LOIRE CEN à 03'06''

139 Clément PENVEN CC NOGENT / OISE HDF à 03'27''

140 Camille GUERIN VC PAYS DE LOUDEAC BRE à 03'28''

141 Clément DAVY PAYS DE LA LOIRE PDL à 03'30''

142 Freddie GUILLOUX UC NANTES ATLANTIQUE PDL à 03'40''

143 Kevin FOUACHE CREUSE OXYGENE LIM '

144 Sébastien HAVOT CC NOGENT / OISE HDF à 04'02''

145 Marlon GAILLARD VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PDL à 04'11''

146 Camille CHANCRIN BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME ARH à 04'13''

147 Ludovic BIDEAU CENTRE VAL DE LOIRE CEN '

148 Alexandre PACCALET V.C. VAULX EN VELIN - TEAM VULCO ARH à 05'16''

149 Antoine BRAVARD BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME ARH à 07'53''

150 Thomas PEYROTON DARTET TEAM PELTRAX - CSD IDF '

151 Johan DE JONCKHEERE CENTRE VAL DE LOIRE CEN '

152 Valentin RICHARD CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE HDF '

153 Arnaud PFRIMMER CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD BFC à 07'57''

154 Axel JOURNIAUX VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PDL '

155 Romain MICHEL V.C. VAULX EN VELIN - TEAM VULCO ARH '

156 Willy PERROCHEAU A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 PCH '

157 Benjamin LE MONTAGNER COTES D'ARMOR MARIE MORIN BRE à 09'11''

158 David BOUTVILLE PAYS DE LA LOIRE PDL '

159 Maxime ROGER CHAMBERY CYCLISME FORMATION ARH '

160 Damian WILD VC TOUCY - ELITE RESTAURATION BFC à 13'18''

161 David RIVIERE VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PDL '

162 Quentin MEYLEU V.C. VAULX EN VELIN - TEAM VULCO ARH à 13'44''

163 Stéphane DUGUENET GUIDON CHALETTOIS CEN '

164 Antoine LAMY A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 PCH à 20'11''

Non-partants :

Kévin BOYER LA REUNION REU

Mathieu CERESUELA OCCITANE CYCLISME FORMATION MPY

Abandons :

Willy ARTUS SOJASUN ESPOIR ACNC BRE

Guillaume MILLASSEAU CHAMBERY CYCLISME FORMATION ARH

Lucien CAPOT OCEANE TOP 16 PCH

Théo NICOLAS VC ROUEN 76 NOR

Simon LHUILIER OCCITANE CYCLISME FORMATION MPY

Joris DUCROCQ GRAND-EST GES

Ronann VIVIER BRETAGNE BRE

Clément PATAT TEAM PELTRAX -

Lucas LAUBAL V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS ARH

Louis BODIN AMIEL A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 PCH

Nicolas GODIN LANGUEDOC ROUSSILLON LAR

Lucas DESTANG MIDI-PYRENEES MPY

Jayson ROUSSEAU GUADELOUPE GUA

Tristan SELIVERT GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 MPY

Quentin CARMOUZE OCCITANE CYCLISME FORMATION MPY

Crédit Photo : JPA/stsport.fr