Championnat de France - Dames

Classement :
1 BRAVARD Charlotte FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE CEN les 108,5 km en 3h07'25'' (moy. 34,735 km/h)
2 RIVAT-MAS Amélie LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAM ARH à 00''
3 BAZIN Marjolaine SAS - MACOGEP PCH à 03''
4 * ZAMBON Fanny AUVERGNE-RHONE-ALPES ARH à 06''
5 * GUILMAN Victorie FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE PCH à 01'10''
6 * ALLIN Pauline SAS - MACOGEP PCH à 01'20''
7 LELEU Fanny NORMANDIE NOR à 01'29''
8 POIRIER CARREAU Gaëlle AUVERGNE-RHONE-ALPES ARH à 01'48''
9 FOURNIER Roxane FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE IDF à 02'02''
10 * ERAUD Severine FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE PDL '
11 DELZENNE Elise LOTTO SOUDAL LADIES HDF '
12 DUVAL Eugénie FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE NOR '
13 * LABOUS Juliette TEAM SUNWEB WOMEN BFC '
14 FENART Ophélie ILE DE FRANCE IDF '
15 SICOT Marion AUVERGNE-RHONE-ALPES ARH '
16 * GUEDON Mélanie CENTRE VAL DE LOIRE CEN '
17 * DUBAU PREVOT Axelle BIZKAIA - DURANGO LAR '
18 * JOUNIER Lucie BRETAGNE BRE '
19 STRAPPAZZON Marine BOURGOGNE FRANCHE COMTE BFC '
20 BIANNIC Aude FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE BRE '
21 * GROSSETETE Maëlle AUVERGNE-RHONE-ALPES ARH '
22 CORDON RAGOT Audrey WIGGLE HIGH5 BRE '
23 * RICHIOUD Greta FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE ARH '
24 RIEDLE Sylvie GRAND-EST GES '
25 * GIELEN Marie BOURGOGNE FRANCHE COMTE BFC à 02'08''
26 CANTELE Pauline AQUITAINE AQU '
27 SOUYRIS Manon LANGUEDOC ROUSSILLON LAR '
28 PERRY Aurélia GRAND-EST GES '
29 LESUEUR Mélodie ILE DE FRANCE IDF '
30 BIDEAU Sandrine CENTRE VAL DE LOIRE CEN à 02'19''
31 * RIMASSON Gabrielle BRETAGNE BRE à 02'42''
32 * VERHULST Gladys NORMANDIE NOR '
33 * ERAUD Clémence PAYS DE LA LOIRE PDL '
34 * EUSTACHE Esther BOURGOGNE FRANCHE COMTE BFC '
35 * MIDELET Alphanie LANGUEDOC ROUSSILLON LAR '
36 MULLER Cyriane GRAND-EST GES '
37 VANDEKERCKHOVE Juliette HAUTS-DE-FRANCE HDF '
38 * ASENCIO Laura AUVERGNE-RHONE-ALPES ARH '
39 * DREVILLE Anabelle FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE HDF '
40 THOMAS Annie CENTRE VAL DE LOIRE CEN '
41 DEMAY Coralie FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE BRE '
42 * BORRAS Marion AUVERGNE-RHONE-ALPES ARH '
43 COSTON Morgane AUVERGNE-RHONE-ALPES ARH '
44 CEYSSAT Loriane CENTRE VAL DE LOIRE CEN '
45 ROBERT Camille GRAND-EST GES à 02'58''
46 * JOLLY Clémence NORMANDIE NOR à 03'09''
47 * LAHAYE Lucie POITOU-CHARENTES PCH à 03'25''
48 BELZ Elodie POITOU-CHARENTES PCH '
49 VERHOEVEN Aurore AQUITAINE AQU à 06'02'' 118
50 * TESSIER Oceane ILE DE FRANCE NCA à 06'31''
51 HILD Amelie AUVERGNE-RHONE-ALPES ARH '
52 STAELENS Bérengère ILE DE FRANCE IDF à 07'07''
53 LOLLIEROU Elodie GRAND-EST GES '
54 JAMME Emilie NORMANDIE NOR à 07'12''
55 QUINIOU Marine BRETAGNE BRE à 07'20''
56 HERNANDEZ Audrey LANGUEDOC ROUSSILLON LAR '
57 * PHILIBERT Océanne GRAND-EST GES '
58 MARK Jennifer GRAND-EST GES à 08'52'' 127
59 * AUGER Agathe CENTRE VAL DE LOIRE CEN à 09'04''
60 * LAURANCE Typhaine BRETAGNE BRE à 13'30''
61 ALMEIDA Sophie POITOU-CHARENTES PCH '
62 MINAUD Manon PAYS DE LA LOIRE PDL '
63 AZAM Emeline LANGUEDOC ROUSSILLON LAR à 13'35''
64 DUTOUR Margot HAUTS-DE-FRANCE HDF à 14'19''
65 MAUREL Anaïs GRAND-EST GES '
Abandons :
GUERIN Lisa PAYS DE LA LOIRE PDL
HOUDIN Coralie PAYS DE LA LOIRE PDL
BERTHON Laurie AUVERGNE-RHONE-ALPES ARH
LAMBOLEY Soline SAS - MACOGEP BFC
SACHET Iris SAS - MACOGEP PCH
TONDDEREAU Marie COTE D'AZUR CAZ
BROSSARD Emmanuelle HAUTS-DE-FRANCE HDF
DUTRIAUX Fiona HAUTS-DE-FRANCE HDF
LALOUX Maud HAUTS-DE-FRANCE HDF
* AMARTIN Elise CENTRE VAL DE LOIRE CEN
HOEBANCKX Thérésa CENTRE VAL DE LOIRE CEN
BLIN Tatiana NORMANDIE NOR
* MANCEL Johanna NORMANDIE NOR
* CLOAREC Marine ILE DE FRANCE IDF