Championnat de France - Dames

Classement :

1 BRAVARD Charlotte FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE CEN les 108,5 km en 3h07'25'' (moy. 34,735 km/h)

2 RIVAT-MAS Amélie LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAM ARH à 00''

3 BAZIN Marjolaine SAS - MACOGEP PCH à 03''

4 * ZAMBON Fanny AUVERGNE-RHONE-ALPES ARH à 06''

5 * GUILMAN Victorie FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE PCH à 01'10''

6 * ALLIN Pauline SAS - MACOGEP PCH à 01'20''

7 LELEU Fanny NORMANDIE NOR à 01'29''

8 POIRIER CARREAU Gaëlle AUVERGNE-RHONE-ALPES ARH à 01'48''

9 FOURNIER Roxane FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE IDF à 02'02''

10 * ERAUD Severine FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE PDL '

11 DELZENNE Elise LOTTO SOUDAL LADIES HDF '

12 DUVAL Eugénie FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE NOR '

13 * LABOUS Juliette TEAM SUNWEB WOMEN BFC '

14 FENART Ophélie ILE DE FRANCE IDF '

15 SICOT Marion AUVERGNE-RHONE-ALPES ARH '

16 * GUEDON Mélanie CENTRE VAL DE LOIRE CEN '

17 * DUBAU PREVOT Axelle BIZKAIA - DURANGO LAR '

18 * JOUNIER Lucie BRETAGNE BRE '

19 STRAPPAZZON Marine BOURGOGNE FRANCHE COMTE BFC '

20 BIANNIC Aude FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE BRE '

21 * GROSSETETE Maëlle AUVERGNE-RHONE-ALPES ARH '

22 CORDON RAGOT Audrey WIGGLE HIGH5 BRE '

23 * RICHIOUD Greta FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE ARH '

24 RIEDLE Sylvie GRAND-EST GES '

25 * GIELEN Marie BOURGOGNE FRANCHE COMTE BFC à 02'08''

26 CANTELE Pauline AQUITAINE AQU '

27 SOUYRIS Manon LANGUEDOC ROUSSILLON LAR '

28 PERRY Aurélia GRAND-EST GES '

29 LESUEUR Mélodie ILE DE FRANCE IDF '

30 BIDEAU Sandrine CENTRE VAL DE LOIRE CEN à 02'19''

31 * RIMASSON Gabrielle BRETAGNE BRE à 02'42''

32 * VERHULST Gladys NORMANDIE NOR '

33 * ERAUD Clémence PAYS DE LA LOIRE PDL '

34 * EUSTACHE Esther BOURGOGNE FRANCHE COMTE BFC '

35 * MIDELET Alphanie LANGUEDOC ROUSSILLON LAR '

36 MULLER Cyriane GRAND-EST GES '

37 VANDEKERCKHOVE Juliette HAUTS-DE-FRANCE HDF '

38 * ASENCIO Laura AUVERGNE-RHONE-ALPES ARH '

39 * DREVILLE Anabelle FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE HDF '

40 THOMAS Annie CENTRE VAL DE LOIRE CEN '

41 DEMAY Coralie FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE BRE '

42 * BORRAS Marion AUVERGNE-RHONE-ALPES ARH '

43 COSTON Morgane AUVERGNE-RHONE-ALPES ARH '

44 CEYSSAT Loriane CENTRE VAL DE LOIRE CEN '

45 ROBERT Camille GRAND-EST GES à 02'58''

46 * JOLLY Clémence NORMANDIE NOR à 03'09''

47 * LAHAYE Lucie POITOU-CHARENTES PCH à 03'25''

48 BELZ Elodie POITOU-CHARENTES PCH '

49 VERHOEVEN Aurore AQUITAINE AQU à 06'02'' 118

50 * TESSIER Oceane ILE DE FRANCE NCA à 06'31''

51 HILD Amelie AUVERGNE-RHONE-ALPES ARH '

52 STAELENS Bérengère ILE DE FRANCE IDF à 07'07''

53 LOLLIEROU Elodie GRAND-EST GES '

54 JAMME Emilie NORMANDIE NOR à 07'12''

55 QUINIOU Marine BRETAGNE BRE à 07'20''

56 HERNANDEZ Audrey LANGUEDOC ROUSSILLON LAR '

57 * PHILIBERT Océanne GRAND-EST GES '

58 MARK Jennifer GRAND-EST GES à 08'52'' 127

59 * AUGER Agathe CENTRE VAL DE LOIRE CEN à 09'04''

60 * LAURANCE Typhaine BRETAGNE BRE à 13'30''

61 ALMEIDA Sophie POITOU-CHARENTES PCH '

62 MINAUD Manon PAYS DE LA LOIRE PDL '

63 AZAM Emeline LANGUEDOC ROUSSILLON LAR à 13'35''

64 DUTOUR Margot HAUTS-DE-FRANCE HDF à 14'19''

65 MAUREL Anaïs GRAND-EST GES '

Abandons :

GUERIN Lisa PAYS DE LA LOIRE PDL

HOUDIN Coralie PAYS DE LA LOIRE PDL

BERTHON Laurie AUVERGNE-RHONE-ALPES ARH

LAMBOLEY Soline SAS - MACOGEP BFC

SACHET Iris SAS - MACOGEP PCH

TONDDEREAU Marie COTE D'AZUR CAZ

BROSSARD Emmanuelle HAUTS-DE-FRANCE HDF

DUTRIAUX Fiona HAUTS-DE-FRANCE HDF

LALOUX Maud HAUTS-DE-FRANCE HDF

* AMARTIN Elise CENTRE VAL DE LOIRE CEN

HOEBANCKX Thérésa CENTRE VAL DE LOIRE CEN

BLIN Tatiana NORMANDIE NOR

* MANCEL Johanna NORMANDIE NOR

* CLOAREC Marine ILE DE FRANCE IDF