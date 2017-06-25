Championnat de France - Espoirs Dames

Classement :
1 ZAMBON Fanny AUVERGNE-RHONE-ALPES ARH les 108,5 km en 3h07'31'' (moy. 34,717 km/h)
2 GUILMAN Victorie FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE PCH à 01'04''
3 ALLIN Pauline SAS - MACOGEP PCH à 01'14''
4 ERAUD Severine FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE PDL à 01'56''
5 LABOUS Juliette TEAM SUNWEB WOMEN BFC ''
6 GUEDON Mélanie CENTRE VAL DE LOIRE CEN ''
7 DUBAU PREVOT Axelle BIZKAIA - DURANGO LAR ''
8 JOUNIER Lucie BRETAGNE BRE ''
9 GROSSETETE Maelle AUVERGNE-RHONE-ALPES ARH ''
10 RICHIOUD Greta FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE ARH ''
11 GIELEN Marie BOURGOGNE FRANCHE COMTE BFC à 02'02''
12 RIMASSON Gabrielle BRETAGNE BRE à 02'36''
13 VERHULST Gladys NORMANDIE NOR ''
14 ERAUD Clemence PAYS DE LA LOIRE PDL ''
15 EUSTACHE Esther BOURGOGNE FRANCHE COMTE BFC ''
16 MIDELET Alphanie LANGUEDOC ROUSSILLON LAR ''
17 ASENCIO Laura AUVERGNE-RHONE-ALPES ARH ''
18 DREVILLE Anabelle FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE HDF ''
19 BORRAS Marion AUVERGNE-RHONE-ALPES ARH ''
20 JOLLY Clémence NORMANDIE NOR à 03'03''
21 LAHAYE Lucie POITOU-CHARENTES PCH à 03'19''
22 TESSIER Oceane ILE DE FRANCE NCA à 06'25''
23 PHILIBERT Océanne GRAND-EST GES à 07'14''
24 AUGER Agathe CENTRE VAL DE LOIRE CEN à 08'58''
25 LAURANCE Typhaine BRETAGNE BRE à 13'24''
26 ALMEIDA Sophie POITOU-CHARENTES PCH ''
27 MINAUD Manon PAYS DE LA LOIRE PDL ''
28 AZAM Emeline LANGUEDOC ROUSSILLON LAR à 13'29''
29 DUTOUR Margot HAUTS-DE-FRANCE HDF à 14'13''
Abandons :
GUERIN Lisa PAYS DE LA LOIRE PDL
HOUDIN Coralie PAYS DE LA LOIRE PDL
LAMBOLEY Soline SAS - MACOGEP BFC
AMARTIN Elise CENTRE VAL DE LOIRE CEN
MANCEL Johanna NORMANDIE NOR
CLOAREC Marine ILE DE FRANCE IDF