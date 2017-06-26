Villers Chatel (62) - 1er Prix De La Ville (3-Juniors)

Classement :
1 MACRON Anthony CC CAMBRESIEN 2:37:00
2 RINGOT Romain TOUQUET ACC
3 ROBIN Jérôme CL BARLIN
4 CRESPIN Alexis CL BARLIN
5 HUCK Léandre CV LIEVINOIS
6 HOUCKE Killyan O GRANDE SYNTHE
7 DEQUEKER Arnaud CL BARLIN
8 VINCENT Yann CL BARLIN
9 THERY Thomas US GRAVELINOISE
10 LEFEVRE Sébastien UV FOURMISIENNE
11 THUILLEZ Anthony EC ABBEVILLOISE
12 KAPRAL Bastien EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
13 LANIER Benoit EC ABBEVILLOISE
14 DEGRUTERE Corentin FLANDRE ELITE CYCLISME
15 LEJEUNE Théo CC CAMBRESIEN
16 SEBERT Grégory DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
17 LEFEVRE Eddy UV FOURMISIENNE
18 TRZEBOWSKI Marc Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
19 PELEMAN Jan O GRANDE SYNTHE
20 PIERRE Adrien DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
21 LE BESCQ Nicolas AC CENTULOISE
22 TRINEL Jérôme FLANDRE ELITE CYCLISME
23 FOURNIER Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME
24 DEVIENNE Quentin FLANDRE ELITE CYCLISME
25 DUHAMEL Valentin AS HELLEMMES
26 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM
27 HENNERE Loïc SC BOULONNAIS
28 BOUTREUX Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN
29 BEHAGUE Rémi EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
30 BERNARD Baptiste EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
Crédit Photo : Jean Marc Hecquet (Archive)