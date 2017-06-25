Championnat de France - Elites

Classement :
1 DEMARE Arnaud FDJ les 248 km en 5h54'22'' (moy. 41,99 km/h)
2 BOUHANNI Nacer COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS à 00''
3 LEVEAU Jérémy ROUBAIX - LILLE METROPOLE à 02''
4 PERICHON Pierre Luc FORTUNEO - VITAL CONCEPT ''
5 SENECHAL Florian COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS ''
6 LEDANOIS Kevin FORTUNEO - VITAL CONCEPT ''
7 BARBIER Rudy AG2R LA MONDIALE ''
8 DUMOULIN Samuel AG2R LA MONDIALE ''
9 OFFREDO Yoann WANTY - GROUPE GOBERT ''
10 TOUZE Damien HP BTP - AUBER 93 ''
11 SIMON Julien COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS ''
12 PACHER Quentin DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM ''
13 DELAGE Mickaël FDJ ''
14 PICHON Laurent FORTUNEO - VITAL CONCEPT à 05''
15 PEREZ Anthony COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS ''
16 CAVAGNA Rémi QUICK - STEP FLOORS à 08''
17 VUILLERMOZ Alexis AG2R LA MONDIALE ''
18 BOUET Maxime FORTUNEO - VITAL CONCEPT ''
19 GRELLIER Fabien DIRECT ENERGIE à 11''
20 ANTOMARCHI Julien ROUBAIX - LILLE METROPOLE ''
21 MENUT David HP BTP - AUBER 93 à 23''
22 CORBEL Erwann FORTUNEO - VITAL CONCEPT ''
23 TRONET Steven ARMEE DE TERRE ''
24 LE CUNFF Kevin HP BTP - AUBER 93 ''
25 VICHOT Arthur FDJ ''
26 FEILLU Brice FORTUNEO - VITAL CONCEPT ''
27 RAIBAUD Jimmy ARMEE DE TERRE ''
28 ROUX Anthony FDJ ''
29 COMBAUD Romain DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM à 28''
30 MALDONADO Anthony HP BTP - AUBER 93 ''
31 PETIT Adrien DIRECT ENERGIE à 29''
32 CHAVANEL Sylvain DIRECT ENERGIE ''
33 GENE Yohann DIRECT ENERGIE à 38''
34 BESCOND Jeremy HP BTP - AUBER 93 à 01'05''
35 YSSAAD Yannis ARMEE DE TERRE ''
36 MORICE Julien DIRECT ENERGIE à 01'46''
37 HIVERT Jonathan DIRECT ENERGIE à 01'48''
38 BLAIN Alexandre MADISON GENESIS à 01'51''
39 DI GREGORIO Rémy DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM ''
40 MONCORGÉ Pierre MEMIL PRO CYCLING ''
41 MARTINEZ Yannick DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM ''
42 OURSELIN Paul DIRECT ENERGIE ''
43 POUILLY Félix ROUBAIX - LILLE METROPOLE ''
44 TURGIS Jimmy COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS ''
45 HUPOND Thierry DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM ''
46 BONNAMOUR Franck FORTUNEO - VITAL CONCEPT ''
47 TURGIS Anthony COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS ''
48 LAPORTE Christophe COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS ''
49 MOUREY Francis FORTUNEO - VITAL CONCEPT à 01'58''
50 NAULEAU Bryan DIRECT ENERGIE ''
51 MARTIN Guillaume WANTY - GROUPE GOBERT ''
52 GENIEZ Alexandre AG2R LA MONDIALE ''
53 MAISON Jérémy FDJ ''
54 BOUDAT Thomas DIRECT ENERGIE ''
55 COQUARD Bryan DIRECT ENERGIE à 03'09''
56 BALDO Nicolas HP BTP - AUBER 93 à 03'10''
57 JULES Justin WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT à 03'46''
58 BERNARD Julien TREK - SEGAFREDO à 03'53''
59 TULIK Angelo DIRECT ENERGIE ''
60 VACHON Florian FORTUNEO - VITAL CONCEPT ''
61 VOECKLER Thomas DIRECT ENERGIE ''
62 BIDARD François AG2R LA MONDIALE ''
63 HARDY Romain FORTUNEO - VITAL CONCEPT ''
64 MOLARD Rudy FDJ à 04'18''
65 LATOUR Pierre AG2R LA MONDIALE ''
66 REZA Kevin FDJ ''
67 DOMONT Axel AG2R LA MONDIALE ''
68 LEMOINE Cyril COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS ''
69 DASSONVILLE Flavien HP BTP - AUBER 93 ''
70 GESBERT Elie FORTUNEO - VITAL CONCEPT à 04'40''
71 LEBRETON Kevin ARMEE DE TERRE ''
72 LE TURNIER Mathias COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS ''
73 HOFSTETTER Hugo COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS ''
74 LE GAC Olivier FDJ à 05'38''
75 DUVAL Julien AG2R LA MONDIALE à 07'20''
76 GOUAULT Pierre HP BTP - AUBER 93 ''
77 QUEMENEUR Perrig DIRECT ENERGIE ''
78 GAUTIER Cyril AG2R LA MONDIALE ''
79 CARDIS Romain DIRECT ENERGIE ''
80 GERARD Arnaud FORTUNEO - VITAL CONCEPT ''
81 PICHOT Alexandre DIRECT ENERGIE ''
82 DOUBEY Fabien WANTY - GROUPE GOBERT ''
83 FEILLU Romain HP BTP - AUBER 93 à 07'24''
84 VENTURINI Clément COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS ''
85 CHEVRIER Clament AG2R LA MONDIALE ''
86 CANAL Fabien ARMEE DE TERRE ''
87 KNEISKY Morgan ARMEE DE TERRE ''
88 FONSECA Armindo FORTUNEO - VITAL CONCEPT ''
89 DUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE ''
90 SICARD Romain DIRECT ENERGIE ''
91 BERARD Julien AG2R LA MONDIALE ''
92 GODON Dorian COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS ''
93 EL FARES Julien DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM ''
94 POULHIES Stéphane ARMEE DE TERRE ''
95 LEVASSEUR Jordan ARMEE DE TERRE à 07'43''
Abandons :
BONNET William FDJ
COURTEILLE Arnaud FDJ
FOURNIER Marc FDJ
GAUDU David FDJ
LADAGNOUS Matthieu FDJ
LE BON Johan FDJ
MANZIN Lorrenzo FDJ
PINEAU Cedric FDJ
ROY Jérémy FDJ
SARREAU Marc FDJ
VAUGRENARD Benoit FDJ
VINCENT Léo FDJ
CALMEJANE Lilian DIRECT ENERGIE
CORNU Jeremy DIRECT ENERGIE
GUILLEMOIS Romain DIRECT ENERGIE
HUREL Tony DIRECT ENERGIE
BAGOT Yoann COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
BONNAFOND Guillaume COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
CHETOUT Loic COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
EDET Nicolas COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
SOUPE Geoffrey COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
ALAPHILIPPE Bryan ARMEE DE TERRE
CAMPISTROUS Romain ARMEE DE TERRE
FERASSE Thibault ARMEE DE TERRE
GAUDIN Damien ARMEE DE TERRE
GUYOT Yann ARMEE DE TERRE
LE ROUX Romain ARMEE DE TERRE
LOUBET Julien ARMEE DE TERRE
MAINARD Jerome ARMEE DE TERRE
ROSTOLLAN Thomas ARMEE DE TERRE
THOMAS Benjamin ARMEE DE TERRE
GOUGEARD Alexis AG2R LA MONDIALE
JAUREGUI Quentin AG2R LA MONDIALE
RIBLON Christophe AG2R LA MONDIALE
DANIEL Maxime FORTUNEO - VITAL CONCEPT
JARRIER Benoit FORTUNEO - VITAL CONCEPT
JEANNESSON Arnold FORTUNEO - VITAL CONCEPT
GIRAUD Benjamin DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM
LEMARCHAND Romain DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM
CABOT Jeremy ROUBAIX - LILLE METROPOLE
KOWALSKI Dylan ROUBAIX - LILLE METROPOLE
VALOGNES Quentin TEAM NOVO NORDISK
CHERHAL Corentin TEAM NOVO NORDISK
GIOUX Romain TEAM NOVO NORDISK
AMADORI Julien INTERPRO CYCLING ACADEMY
HUDRY Florian INTERPRO CYCLING ACADEMY
LEVARLET Guillaume WANTY - GROUPE GOBERT
GRESSIER Maxime DEVELOPMENT TEAM SUNWEB
ERMENAULT Corentin TEAM WIGGINS
Crédit Photo : Thomas Maheux