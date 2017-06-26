Championnat de Belgique : Élites

Classement :
1 NAESEN Oliver ALM AG2R LA MONDIALE les 238 km en 5h18'29'' (moy. 44,838 km/h)
2 VANMARCKE Sep CDT CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TE 00:00
3 STUYVEN Jasper TFS TREK - SEGAFREDO 00:00
4 KEUKELEIRE Jens ORS ORICA - SCOTT 00:01
5 VAN HOOYDONCK Nathan BMC BMC RACING TEAM 00:04
6 MERLIER Tim VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 00:47
7 VAN HECKE Preben SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:47
8 LAMPAERT Yves QST QUICK - STEP FLOORS 00:48
9 WELLENS Tim LTS LOTTO SOUDAL 00:48
10 DE BUYST Jasper LTS LOTTO SOUDAL 01:20
11 VERMEERSCH Gianni BEC BEOBANK - CORENDON 01:20
12 DUPONT Timothy VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 01:20
13 THEUNS Edward TFS TREK - SEGAFREDO 01:20
14 DEHAES Kenny WGG WANTY - GROUPE GOBERT 01:20
15 VAN LERBERGHE Bert SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 01:20
16 VAN HOECKE Gijs TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 01:20
17 JANS Roy WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 01:20
18 VAN GENECHTEN Jonas COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 01:20
19 VLIEGEN Loïc BMC BMC RACING TEAM 01:20
20 WAEYTENS Zico SUN TEAM SUNWEB 01:20
21 MAES Nikolas LTS LOTTO SOUDAL 01:20
22 DE BACKER Bert SUN TEAM SUNWEB 01:20
23 DEBUSSCHERE Jens LTS LOTTO SOUDAL 01:20
24 GEUENS Alexander PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN 01:20
25 DE VREESE Laurens AST ASTANA PRO TEAM 01:20
26 VAN STAEYEN Michaël COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 01:20
27 SOETE Daan TFL TELENET FIDEA LIONS 01:20
28 SPRENGERS Thomas SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 01:20
29 VAN GESTEL Dries SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 01:20
30 DE WITTE Mathias CIB CIBEL - CEBON 01:20
31 VAN KEIRSBULCK Guillaume WGG WANTY - GROUPE GOBERT 01:20
32 NOPPE Christophe SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 01:20
33 CAMPENAERTS Victor TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 01:20
34 ROELANDTS Jurgen LTS LOTTO SOUDAL 01:20
35 KEISSE Iljo QST QUICK - STEP FLOORS 01:20
36 CLEPPE Nicolas TFL TELENET FIDEA LIONS 01:20
37 STENUIT Robin WGG WANTY - GROUPE GOBERT 01:20
38 LIETAER Eliot SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 01:20
39 VERMOTE Julien QST QUICK - STEP FLOORS 01:20
40 GILBERT Philippe QST QUICK - STEP FLOORS 01:20
41 SALOMEIN Jarl SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 01:20
42 DE PLUS Laurens QST QUICK - STEP FLOORS 01:20
43 PAUWELS Serge DDD TEAM DIMENSION DATA 01:20
44 VANTOMME Maxime WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 01:26
45 PARDINI Olivier WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 01:26
46 AERNOUTS Jim TFL TELENET FIDEA LIONS 01:26
47 ALLEGAERT Piet SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 01:26
48 DE TIER Floris TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 01:26
49 SERRY Pieter QST QUICK - STEP FLOORS 01:26
50 JANSSENS Jimmy CIB CIBEL - CEBON 01:26
51 RUYTERS Brecht CIB CIBEL - CEBON 01:26
52 AERTS Toon TFL TELENET FIDEA LIONS 01:26
53 BAKELANTS Jan ALM AG2R LA MONDIALE 01:26
54 ISTA Kevyn WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 01:29
55 VERMEULEN Emiel RLM ROUBAIX - LILLE METROPOLE 01:29
56 DE BIE Sean LTS LOTTO SOUDAL 01:29
57 CLAEYS Dimitri COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 01:29
58 TEUNS Dylan BMC BMC RACING TEAM 01:29
59 BENOOT Tiesj LTS LOTTO SOUDAL 01:29
60 VAN AERT Wout VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 01:29
61 WYNANTS Maarten TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 01:29
62 VAN AVERMAET Greg BMC BMC RACING TEAM 01:29
63 SWEECK Laurens ERC ERA - CIRCUS 01:38
64 VANSPEYBROUCK Pieter WGG WANTY - GROUPE GOBERT 01:46
65 BAUGNIES Jérôme WGG WANTY - GROUPE GOBERT 01:46
66 DEVENYNS Dries QST QUICK - STEP FLOORS 01:53
67 NAESEN Lawrence WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 01:57
68 PLANCKAERT Baptiste KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 01:57
69 BOECKMANS Kris LTS LOTTO SOUDAL 01:57
70 VAN DER SANDE Tosh LTS LOTTO SOUDAL 01:57
71 HABEAUX Gregory WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 01:57
72 DELFOSSE Sébastien WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 01:57
73 PEYSKENS Dimitri WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 02:33
74 DE WINTER Ludwig WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 02:58
75 DEVOLDER Stijn VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 03:20
76 WALLAYS Jelle LTS LOTTO SOUDAL 03:20
77 DIELEMAN Michiel CIB CIBEL - CEBON 03:27
78 VANBILSEN Kenneth COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04:03
79 GOOLAERTS Michael VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 04:03
80 STEELS Stijn SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 04:06
81 VAN ASBROECK Tom CDT CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TE 05:30
Abandons :
DECLERCQ Tim QST QUICK - STEP FLOORS
ARMEE Sander LTS LOTTO SOUDAL
DE GENDT Thomas LTS LOTTO SOUDAL
MERTZ Remy LTS LOTTO SOUDAL
MONFORT Maxime LTS LOTTO SOUDAL
VANENDERT Jelle LTS LOTTO SOUDAL
VERVAEKE Louis LTS LOTTO SOUDAL
WOUTERS Enzo LTS LOTTO SOUDAL
HERMANS Ben BMC BMC RACING TEAM
BIERMANS Jenthe KAT TEAM KATUSHA ALPECIN
DE GENDT Aime SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE
DE KETELE Kenny SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE
DE PAUW Moreno SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE
DE VYLDER Lindsay SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE
DELTOMBE Kevin SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE
PLANCKAERT Edward SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE
POLS Ruben SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE
RICKAERT Jonas SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE
WALLAYS Jens SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE
BACKAERT Frederik WGG WANTY - GROUPE GOBERT
DEGAND Thomas WGG WANTY - GROUPE GOBERT
DEVRIENDT Tom WGG WANTY - GROUPE GOBERT
MEURISSE Xandro WGG WANTY - GROUPE GOBERT
VAN MELSEN Kevin WGG WANTY - GROUPE GOBERT
VEUCHELEN Frederik WGG WANTY - GROUPE GOBERT
BILLE Gaetan VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN
CORDEEL Sander VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN
JASPERS Jappe VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN
VAN BREUSSEGEM Elias VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN
VERGAERDE Otto VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN
DERUETTE Thomas WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT
DUQUENNOY Jimmy WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT
ROBEET Ludovic WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT
STASSEN Julien WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT
WARNIER Antoine WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT
VALLEE Boris FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT
ISERBYT Eli MNG MARLUX NAPOLEON GAMES
PAUWELS Kevin MNG MARLUX NAPOLEON GAMES
VANTHOURENHOUT Dieter MNG MARLUX NAPOLEON GAMES
VANTORNOUT Klaas MNG MARLUX NAPOLEON GAMES
ADAMS Jens PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN
DRUYTS Gerry PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN
LEEMANS Rob PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN
PEETERS Rob PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN
COBBAERT Robby CIB CIBEL - CEBON
COENEN Dennis CIB CIBEL - CEBON
HERMANS Quinten TFL TELENET FIDEA LIONS
HOEYBERGHS Daan BEC BEOBANK - CORENDON
MEEUSEN Tom BEC BEOBANK - CORENDON
SWEECK Diether ERC ERA - CIRCUS
CALLEEUW Joeri RLM ROUBAIX - LILLE METROPOLE
SEYNAEVE Lander RLM ROUBAIX - LILLE METROPOLE
VEREECKEN Nicolas RLM ROUBAIX - LILLE METROPOLE
VANDEN BAK Laurent LEOPARD PRO CYCLING
Crédit Photo : Fabienne Vanheste