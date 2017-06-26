Championnat de Belgique : Dames

Classement :
1 D'HOORE Jolien WHT WIGGLE HIGH5 les 102 km en 2h36'17'' (moy. 39, 16 km /h)
2 KOPECKY Lotte LSL LOTTO SOUDAL LADIES 00:00
3 DRUYTS Kelly SVE SPORT VLAANDEREN - GUILL D'OR 00:00
4 CANT Sanne ENERTHERM - BEOBANK 00:00
5 INGHELBRECHT Sarah LWD LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAM 00:00
6 BEX Nathalie SVE SPORT VLAANDEREN - GUILL D'OR 00:00
7 VANDENBROUCKE Saartje LWD LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAM 00:00
8 DRUYTS Jessy SVE SPORT VLAANDEREN - GUILL D'OR 00:00
9 VERSTICHELEN Femke BDP BIZKAIA - DURANGO 00:00
10 VAN LOY Ellen YOUNG TELENET FIDEA CYCLING TEAM 00:00
11 VERDONSCHOT Laura MARLUX - NAPOLEON GAMES CYCLING TEAM 00:00
12 FRANCK Alicia LARES-DOLTCINI CT 00:00
13 DE BAAT Kim LWK LENSWORLD - KUOTA 00:00
14 DOCX Mieke LWD LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAM 00:00
15 VAN DEN HAUTE Steffy AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM 00:00
16 SELS Loes KDL CYCLING TEAM 00:00
17 VANHOUTTE Fenna LSL LOTTO SOUDAL LADIES 00:00
18 HANNES Kaat LWK LENSWORLD - KUOTA 00:00
19 VERHESTRAETEN Karen DONEN/VONDELMOLEN CX-TEAM 00:00
20 DEBBOUDT Lensy KEUKENS REDANT CYCLING TEAM 00:00
21 COMMISSARIS Caren WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZW 00:00
22 DRUYTS Demmy SVE SPORT VLAANDEREN - GUILL D'OR 00:00
23 DOM Annelies LSL LOTTO SOUDAL LADIES 00:00
24 BECKERS Isabelle LSL LOTTO SOUDAL LADIES 00:00
25 VERSCHELDEN Nathalie LWK LENSWORLD - KUOTA 00:00
26 BORREMANS Sarah AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM 00:00
27 VERHOEVEN Suzanne ANTWERPEN 00:00
28 VAN DEN STEEN Kelly SVE SPORT VLAANDEREN - GUILL D'OR 00:00
29 CROKET Gilke SVE SPORT VLAANDEREN - GUILL D'OR 00:00
30 DUYCK Ann-Sophie DRP DROPS 00:00
31 DEBBOUDT Evelien KEUKENS REDANT CYCLING TEAM 00:00
32 DEMEY Valerie SVE SPORT VLAANDEREN - GUILL D'OR 00:00
33 TEMMERMAN Ilse EQUANO CYCLING TEAM 00:06
34 DE QUINT Pia WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDEREN 00:06
35 POLSPOEL Maaike LWK LENSWORLD - KUOTA 00:08
36 VAN DER MEULEN Kaat LSL LOTTO SOUDAL LADIES 00:08
37 FREMINEUR Terry EQUANO CYCLING TEAM 00:08
38 ALLAERT Ine KEUKENS REDANT CYCLING TEAM 00:08
39 BRITS Delphine EQUANO CYCLING TEAM 00:10
40 VAN DE VELDE Julie MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CT 00:10
41 HAERS Carolien AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM 00:10
42 DEFOUR Lara AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM 00:35
43 MARIEN Lynn WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDEREN 04:12
44 BAMELIS Sanne WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDEREN 04:12
45 VAN DEN STEEN Kim AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM 04:12
46 STERCKX Kathleen WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDEREN 04:12
47 GOESSENS Brenda KEUKENS REDANT CYCLING TEAM 04:12
48 VERRIEST Sandie ASFRA RACING TEAM 04:12
49 DUFOUR Sjoukje WEST-VLAANDEREN 04:12
50 DRUYTS Lenny SVE SPORT VLAANDEREN - GUILL D'OR 04:53
51 VAN GEYT Laura WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDEREN 04:53
52 VAN GEYTE Katie VLAAMS BRABANT - PROV. SELECTIE 07:53
53 VLOEMANS Sarah DE KASTELSE DURVERS V. Z. W. 07:53
54 DECEUNINCK Stefanie KEUKENS REDANT CYCLING TEAM 07:53
55 VAN GLABEKE Shana LWD LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAM 07:53
56 TROCH Tiana WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDEREN 07:53
Abandons :
DAAMS Jessie LSL LOTTO SOUDAL LADIES
GINS Tara LWD LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAM
BLOMME Marieke AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM
CLAUWAERT Chloé AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM
DE PAEPE Fien AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM
DENEEF Naïka AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM
DEPUERS Lynn AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM VAN
PALM Eva Maria DONEN/VONDELMOLEN CX-TEAM
BAELE Eveline EQUANO CYCLING TEAM
DELTOMBE Evelien EQUANO CYCLING TEAM
STRUYF Lize EQUANO CYCLING TEAM TEN
HARTOG Sarah EQUANO CYCLING TEAM
VAN DORSSELAERE Chris EQUANO CYCLING TEAM
VERHAEGEN Lien EQUANO CYCLING TEAM
VERTENTEN Soetkin EQUANO CYCLING TEAM
ACCOE Joyce ISOREX CYCLING TEAM
CORYN Louise ISOREX CYCLING TEAM
D´HONT Silke ISOREX CYCLING TEAM
DE BOECK Jasmien ISOREX CYCLING TEAM
GOEMAES Lieze ISOREX CYCLING TEAM
HELDERWEIRT Alicia ISOREX CYCLING TEAM
LEEMAN Mieke ISOREX CYCLING TEAM
LEENKNEGT Liliane ISOREX CYCLING TEAM
MOREAU Marjolein ISOREX CYCLING TEAM
PETIT Lana ISOREX CYCLING TEAM
VAN BELLINGHEN Emilie ISOREX CYCLING TEAM
VANDEWALLE Isabel ISOREX CYCLING TEAM
VANHOVE Jolien ISOREX CYCLING TEAM
DEBBOUDT Sylvia KEUKENS REDANT CYCLING TEAM
DE BRUYNE Meg KLEUR OP MAAT - BNS TECHNICS
HEYNS Joyce KLEUR OP MAAT - BNS TECHNICS
VERMEIREN Tinne KLEUR OP MAAT - BNS TECHNICS
LAMBRECHTS Kelly WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDEREN
VERMEIRE Lisa WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDEREN
DE VESTELE Adeline WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZW
DELANOTE Bonnie WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZW
DELANOTE Hanne WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZW
HERMANS Anka WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZW
JACOBS Katleen WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZW
REYNDERS Melanie WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZW
DUPREZ Jurrina WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDEREN
DALVING Shana INDIVIDUEEL WELLENS An LIMBURG
VAN DE PUTTE Kim BIKE ADVICE CT
VAN IMPE Dorien OOST-VLAANDEREN
BERTON Fatima WIELERVERENIGING ZEEUWSVLAANDEREN
DERIE Paquita MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CT
Remerciements à Guy Vermeiren.