Bavay (59) - Souvenir G Et J Chandelier (École de Vélo)

Classement Prélicenciès :
1 TELLIER Léo CC ISBERGUES MOLINGHEM
2 FREHAUT Eliot UC SOLREZIENNE
Classement Poussins :
1 ISBLED Umberto CC ARMENTIEROIS
2 CHALAS Cyriaque ANNEQUIN CYCLING TEAM
3 LEFEBVRE Ethan CC CAMBRESIEN
4 BUSSCHAERT Lucie VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
5 GOCHON Axel VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
6 BERTELET Ewenn CC CAMBRESIEN
7 DURAND François UC SOLREZIENNE
8 DECOSTER Elliot VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
9 BRIERE Enzo CSC FERRIEROIS
Classement Pupilles :
1 COLLIER Eloi CL BARLIN
2 MARCHELEK Lilian CC CAMBRESIEN
3 TELLIER Joseph CC ISBERGUES MOLINGHEM
4 DESMONS Lucas VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
5 REGOST Louis RO COMINOISE
6 POUPAERT Esteban VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
Classement Benjamins :
1 L`HOTE Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
2 BUSSCHAERT Thomas VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
3 BONNAY Lucas VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
4 POUILLARD Raphaël CC ARMENTIEROIS
5 DEFONTAINE Esteban RO COMINOISE
6 DEWASTE Clara RO COMINOISE
7 TELLIER Elodie CC ISBERGUES MOLINGHEM
8 COLLIER Théotime CL BARLIN
9 GESQUIERE Louis VCU HALLUINOISE
10 BARTIER Jules RO COMINOISE
11 DEVIGNE Augustin RO COMINOISE
12 GOCHON Valentin VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
13 COLLIER Luka EC TOURQUENNOISE