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Bavay (59) - Souvenir G Et J Chandelier (École de Vélo)

Léo Tellier (CC Isbergues Molinghem), Umberto Isbled (CC Armentièrois), Eloi Collier (CL Barlin) et Antoine L'Hote (VC Roubaix Lille Métropole), ont remporté ce Dimanche 25 Juin 2017 dans leur catégorie respective le Prix Souvenir G Et J Chandelier a Bavay (59) (École de Vélo).

Route
Bavay (59) - Souvenir G Et J Chandelier (École de Vélo)

Classement Prélicenciès :

1 TELLIER Léo CC ISBERGUES MOLINGHEM
2 FREHAUT Eliot UC SOLREZIENNE

Classement Poussins :

1 ISBLED Umberto CC ARMENTIEROIS
2 CHALAS Cyriaque ANNEQUIN CYCLING TEAM
3 LEFEBVRE Ethan CC CAMBRESIEN
4 BUSSCHAERT Lucie VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
5 GOCHON Axel VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
6 BERTELET Ewenn CC CAMBRESIEN
7 DURAND François UC SOLREZIENNE
8 DECOSTER Elliot VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
9 BRIERE Enzo CSC FERRIEROIS

Classement Pupilles :

1 COLLIER Eloi CL BARLIN
2 MARCHELEK Lilian CC CAMBRESIEN
3 TELLIER Joseph CC ISBERGUES MOLINGHEM
4 DESMONS Lucas VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
5 REGOST Louis RO COMINOISE
6 POUPAERT Esteban VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

Classement Benjamins :

1 L`HOTE Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
2 BUSSCHAERT Thomas VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
3 BONNAY Lucas VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
4 POUILLARD Raphaël CC ARMENTIEROIS
5 DEFONTAINE Esteban RO COMINOISE
6 DEWASTE Clara RO COMINOISE
7 TELLIER Elodie CC ISBERGUES MOLINGHEM
8 COLLIER Théotime CL BARLIN
9 GESQUIERE Louis VCU HALLUINOISE
10 BARTIER Jules RO COMINOISE
11 DEVIGNE Augustin RO COMINOISE
12 GOCHON Valentin VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
13 COLLIER Luka EC TOURQUENNOISE