Bavay (59) - Souvenir G Et J Chandelier (Minimes)

Classement :
1 DANEL Jérôme CC ISBERGUES MOLINGHEM 52:34
2 PETIT Hugo ARRAS VC 54:20
3 POUCET Tristan UV FOURMISIENNE
4 DE CLERCQ Katrijn VD HAUWE CT GENTSE VS
5 JAULNEAU Yvan EC HENINOISE
6 CAMPS Vincent O GRANDE SYNTHE
7 DELMARRE Antoine CL BARLIN
8 APPLENCOURT Guillaume EC FEIGNIES SAMBRE AVES.
9 LEROY Clément UC SOLREZIENNE
10 PINCHON Tom CSC FERRIEROIS
11 LECLERCQ Floryan VCU HALLUINOISE
12 VIAUD Raphaël RO COMINOISE
13 ZOLOPA Jules TEAM AVESNOIS
14 GOSSE Mathéo UC MONACO
15 VAN WISSEN Anaïck UV FOURMISIENNE
16 LOUCHAERT Rémy UC SOLREZIENNE
17 PINCHON Mattéo CSC FERRIEROIS
18 LENGLART Noa CL BARLIN
19 DEVIGNE Camille RO COMINOISE
20 MEERPOEL Marie RO COMINOISE
21 NISOLE Justine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
22 THIBAUT Eglantine UC WATTIGNIES