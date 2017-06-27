Hamel (59) - 38è Gp Cycliste g. Dathin (1-2-3-Juniors)

Classement :
1 LE ROUX Pascal VC AMATEUR ST QUENTIN
2 CARESMEL Alexis ESEG DOUAI
3 FLET Axel St ETIENNE Probikeshop
4 GUILLAUME Loic SOJASUN ESPOIR ACNC
5 PIRY Christophe VC ROUEN 76
6 GAREZ Raphael DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
7 SALMON Maxime CM AUBERVILLIERS 93
8 DURAND Nicolas CM AUBERVILLIERS 93
9 NACHTERGHAELE Niels ATOM-KEUKERS
10 GOUEL Valentin ESEG DOUAI
11 PAQUE Johan VC AMATEUR ST QUENTIN
12 AVOINE Kevin ESEG DOUAI
13 MONTANA Sylvain VC ROUEN 76
14 HUBAU Pierre DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
15 VAN BEETHOVEN Matthias ESEG DOUAI
16 ANTI Enzo VC ROUEN 76
17 GRATIOT Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN
18 DEVOS Romain DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
19 HOPIN Dimitri VC AMATEUR ST QUENTIN
20 LERAT Franck DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
21 BAILLET Alexandre ESEG DOUAI
22 POIRET Benjamin ESEG DOUAI
23 BREYE Florian VC AMATEUR ST QUENTIN
24 VAN ESLANDER Florian ESEG DOUAI
25 WARAS Corentin VC ROUEN 76
26 GABISSON Clément ESEG DOUAI
27 HEYMANS Florian UV AUBE
28 SOUFFLET Guillaume VCA LE BOURGET
29 CLERE Emilien VS CHARTRAIN
30 PRUVOST Nicolas ESEG DOUAI
31 DELABRE Mickael GAZ ELEC C DE DOUAI
32 HAFFREINGUE Charles ESEG DOUAI
Crédit Photo : Pascal Le Roux