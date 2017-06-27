Bavay (59) - Souvenir G Et J Chandelier (Cadets)

Classement :
1 HUENS Axel VC AMATEUR ST QUENTIN 1:56:43
2 VELDMANS Arthur TEAM AVESNOIS
3 LECHANTRE Bastien VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
4 LEROY Sullivan CC ISBERGUES MOLINGHEM
5 DE MAREZ Florian TEAM AVESNOIS
6 HUBER Pierre Mathis CC ISBERGUES MOLINGHEM
7 BAUWENS Théo CC NOGENT / OISE
8 LEPILLIET Aymeric CL BARLIN
9 LECOINTE Valentin CL BARLIN
10 THORLET Maxence VC AMATEUR ST QUENTIN
11 MOPTY Baptiste CC CAMBRESIEN
12 ZOLOPA Louis TEAM AVESNOIS
13 TORNU Florian TEAM AVESNOIS
14 BARSBY Julien VC AMATEUR ST QUENTIN
15 OGER Antonin VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
16 BAUDUIN Antoine ESEG DOUAI
17 GRONIER Tom O HESDIN MARCONNE
18 BOULLET Arthur O GRANDE SYNTHE
19 BARTIER Louis RO COMINOISE
20 FIEVEZ Philippe EC WALLONIE
21 DELATTRE Arthur GAZ ELEC C DE DOUAI
22 SIMON Baptiste O GRANDE SYNTHE
23 DEMARQUE Thibault UV FOURMISIENNE
24 LELUBRE Thibault UC SOLREZIENNE
25 PARADIS Thomas CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
26 DEWEZ Théo CV LIEVINOIS
27 BRIL Hugo RO COMINOISE
28 GOBERT Grégoire O HESDIN MARCONNE
29 VANACKER Théo RO COMINOISE
30 DUJARDIN Quentin RO COMINOISE
31 OGER Matéo VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
32 PECRIAUX Clément UC CAUDRESIS CATESIS
33 TRIOUX Martin CC CAMBRESIEN
34 LEPLAT Florine CC CAMBRESIEN
35 MEERPOEL Robinson RO COMINOISE
36 MARIONNET Simon VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
37 RODENBURG Dann ALLEZ DENAIN
38 GIOLDA Amandine EC TOURQUENNOISE
39 GARD Alexi UC CAUDRESIS CATESIS