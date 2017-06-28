Gaillefontaine (76) - Prix de la Municipalité (Minimes)

Classement :
1 DUFOUR Gwendael ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN
2 CHODAN Mathias USSA PAVILLY BARENTIN
3 GOURGUECHON Matthieu AC AILLY SUR SOMME
4 THEODAT Alexis ESM GONFREVILLE L'ORCHER
5 LEMIR Antoine VC LILLEBONNE
6 CHATONNET Toby VC LILLEBONNE
7 BOULAHOITE Rayan ROUE D'OR CONFLANAISE
8 FREBOURG Jayson VC FECAMP
9 DOUAT Erwan VC ROUEN 76
10 HAMDINI Nolan VC LILLEBONNE
11 CORMON Thibault E.GISORSIENNE
12 PIGEARD Florent E.GISORSIENNE
13 PETREL Luka VC ROUEN 76
14 LOUVEL Alex VC ROUEN 76
15 BUNEL Laura VC BERNAY
16 CHAUVEAU Joël E.GISORSIENNE
17 VAILLANT Clément AC AILLY SUR SOMME
18 LEBOURG Lucas VC ROUEN 76
19 MAILLARD Thomas VC ROUEN 76
20 LESUEUR Louka UC DARNETAL
21 DAVID Thibault USSA PAVILLY BARENTIN
22 FEIX Maël VC ROUEN 76
23 BORRELLI Mattéo USSA PAVILLY BARENTIN
24 BUNEL Marion VC BERNAY
25 GRIGNON Alexandre ROUE D'OR CONFLANAISE
26 MORIN Emil LA FEUILLIE CYCLISTE
27 DELVAL Cyprien ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN
28 BOULENGER Valentin VC LILLEBONNE
29 MONFRAY Bastien LA FEUILLIE CYCLISTE
30 JOUEN Marie VC LILLEBONNE
31 PRAUD Romain VC CATENAY
32 LE GRAND Mathis ESM GONFREVILLE L'ORCHER
33 HERVIEUX Théotime VC FECAMP
34 LECOURT Laurine VC ROUEN 76
35 HERBET Lénaïc LA FEUILLIE CYCLISTE
36 MERCIER Antoine AC SOTTEVILLE
37 RECHER Robin VC LILLEBONNE