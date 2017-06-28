St Just En Chaussee (60) - Souvenir Françoise Dansoisse (2-3-Juniors)

Classement :
1 VICEK Guillaume CC NOGENT / OISE 2.33.00
2 DELVART Marvyn DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
3 GODIMUS Fabien GAZ ELEC C DE DOUAI
4 BILLON Alexandre OLYMPIQUE C.V.O.
5 SACCOMANDI John PARISIS A.C. 95
6 THILLOY Jean Claude EC ABBEVILLOISE
7 WAREE Mathieu VC ROUEN 76
8 BAZIN Simon AC CHERBOURG COTENTIN
9 MOULIN Luc USSA PAVILLY BARENTIN
10 ROUSSEL Hugo VC ROUEN 76
11 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95
12 LOUIS Alexandre P.CHALONNAISE
13 ANSARD Alexis OLYMPIQUE C.V.O.
14 HANSART Philéas VC ROUEN 76
15 SUZZONI Tristan US METRO TRANSPORTS
16 SIMON Frédéric CC NOGENT / OISE
17 PHILIPP Renaud ESC MEAUX
18 BARTLET Steven ESC MEAUX
19 HOLZMEIER Fabian AC ORSAY
20 MIDELET Léandre VC LAONNOIS
21 MAITRE Cyril A. C. B. B.
22 BOURY Thibaut SC VAL D'ARRE
23 LE BOUDEC Yann VC MONTIGNY BRETONNEUX
24 POLAERT Alexandre PARISIS A.C. 95
25 DISCONTIGNY Maxime CM AUBERVILLIERS 93
26 TAKASHIMIZU Tensyo AMIENS SPORT CYCLISTE
27 GRIFFON Laurent SC VAL D'ARRE
28 RENIEVILLE Alexandre USSA PAVILLY BARENTIN
29 MORTIER Louis CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION
30 PELLEGRINELLI Théo CM AUBERVILLIERS 93
31 DURAND Guillaume CC FORMERIE
32 STUMPF Florian ESC MEAUX
33 BOULEUX Florian USSA PAVILLY BARENTIN
34 DURAND Thibaut CC FORMERIE
35 BYTEBIER Baptiste CC FORMERIE
36 LESEUR Brian VC ROUEN 76
37 ROMA Jérémy A. C. B. B.
38 LEROY Maxime CM AUBERVILLIERS 93
39 DEVRED Sylvain SC VAL D'ARRE
40 DURET Jordan SC VAL D'ARRE
41 LONGA Yohan VCA DU BOURGET
42 CARLOT Matéo VC ROUEN 76
43 GOUTAUDIER Fabrice ESC MEAUX
44 SPIGUELAIRE Jean Philippe SC VAL D'ARRE
45 DONZ Pascal CLUB CYCLISTE ST-LOUISIEN
46 DUPUY Quentin CM AUBERVILLIERS 93
47 DURET Benjamin SC VAL D'ARRE
48 PLAISANT Julien CM AUBERVILLIERS 93
49 IWAMA Raiku AMIENS SPORT CYCLISTE
50 NAKAI Kodai SC VAL D'ARRE
51 GUDESTE Thomas CM AUBERVILLIERS 93
52 DEJOYE Florian CC NOGENT / OISE
53 RUZZON Valentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
54 BERTINI Vincent SC VAL D'ARRE