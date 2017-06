St Just En Chaussee (60) - Souvenir Françoise Dansoisse (2-3-Juniors)

Guillaume Vicek (CC Nogent / Oise) a remporté ce Dimanche 25 Juin 2017 le Grand Prix Souvenir Françoise Dansoisse (2-3-Juniors) à St Just En Chaussee (60). Marvyn Delvart (Dunkerque Littoral Cyclisme) et Fabien Godimus (Gaz Elec C De Douai) ont complété le podium.

Classement :

1 VICEK Guillaume CC NOGENT / OISE 2.33.00

2 DELVART Marvyn DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

3 GODIMUS Fabien GAZ ELEC C DE DOUAI

4 BILLON Alexandre OLYMPIQUE C.V.O.

5 SACCOMANDI John PARISIS A.C. 95

6 THILLOY Jean Claude EC ABBEVILLOISE

7 WAREE Mathieu VC ROUEN 76

8 BAZIN Simon AC CHERBOURG COTENTIN

9 MOULIN Luc USSA PAVILLY BARENTIN

10 ROUSSEL Hugo VC ROUEN 76

11 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95

12 LOUIS Alexandre P.CHALONNAISE

13 ANSARD Alexis OLYMPIQUE C.V.O.

14 HANSART Philéas VC ROUEN 76

15 SUZZONI Tristan US METRO TRANSPORTS

16 SIMON Frédéric CC NOGENT / OISE

17 PHILIPP Renaud ESC MEAUX

18 BARTLET Steven ESC MEAUX

19 HOLZMEIER Fabian AC ORSAY

20 MIDELET Léandre VC LAONNOIS

21 MAITRE Cyril A. C. B. B.

22 BOURY Thibaut SC VAL D'ARRE

23 LE BOUDEC Yann VC MONTIGNY BRETONNEUX

24 POLAERT Alexandre PARISIS A.C. 95

25 DISCONTIGNY Maxime CM AUBERVILLIERS 93

26 TAKASHIMIZU Tensyo AMIENS SPORT CYCLISTE

27 GRIFFON Laurent SC VAL D'ARRE

28 RENIEVILLE Alexandre USSA PAVILLY BARENTIN

29 MORTIER Louis CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION

30 PELLEGRINELLI Théo CM AUBERVILLIERS 93

31 DURAND Guillaume CC FORMERIE

32 STUMPF Florian ESC MEAUX

33 BOULEUX Florian USSA PAVILLY BARENTIN

34 DURAND Thibaut CC FORMERIE

35 BYTEBIER Baptiste CC FORMERIE

36 LESEUR Brian VC ROUEN 76

37 ROMA Jérémy A. C. B. B.

38 LEROY Maxime CM AUBERVILLIERS 93

39 DEVRED Sylvain SC VAL D'ARRE

40 DURET Jordan SC VAL D'ARRE

41 LONGA Yohan VCA DU BOURGET

42 CARLOT Matéo VC ROUEN 76

43 GOUTAUDIER Fabrice ESC MEAUX

44 SPIGUELAIRE Jean Philippe SC VAL D'ARRE

45 DONZ Pascal CLUB CYCLISTE ST-LOUISIEN

46 DUPUY Quentin CM AUBERVILLIERS 93

47 DURET Benjamin SC VAL D'ARRE

48 PLAISANT Julien CM AUBERVILLIERS 93

49 IWAMA Raiku AMIENS SPORT CYCLISTE

50 NAKAI Kodai SC VAL D'ARRE

51 GUDESTE Thomas CM AUBERVILLIERS 93

52 DEJOYE Florian CC NOGENT / OISE

53 RUZZON Valentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

54 BERTINI Vincent SC VAL D'ARRE