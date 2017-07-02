Mogneville (60) - Prix Municipalité (Minimes)

Classement :
1 DHENIN Baptiste US CREPYNOISE C 1:04
2 CHALOINE Vivien EC CHATEAU THIERRY
3 RIFFLET Théo CC MANQUEVILLE LILLERS
4 MENAGER Enzo CC FORMERIE
5 LEROUX Victor UC LIANCOURT RANTIGNY
6 DURAZZI Nolan CC NOGENT / OISE
7 RADADI Ambre CC FORMERIE
8 ENGELS Jules SC VAL D'ARRE
9 DENYS Justin UC LIANCOURT RANTIGNY
10 COUCHOUD Romain UC LIANCOURT RANTIGNY
11 BONNETON Maxence COMPIEGNE SC
12 COVILLERS Yohann CC NOGENT / OISE
13 JALMAIN Jonathan CC NOGENT / OISE
14 ARHUR Charlotte SC VAL D'ARRE
15 BARBIER Tristan AC CLERMONTOIS
16 CARLOT Lilian AC CLERMONTOIS
17 LOCACIO Matteo VC BEAUVAISIEN OISE
18 VIMONT Yaël SC VAL D'ARRE
19 LETOMBE Nathan AC CLERMONTOIS
20 PASQUIER Chloé UC LIANCOURT RANTIGNY