Mogneville (60) - Prix Municipalite (Cadets)

Benjamin Labbe (US Crepynoise) a remporté ce Dimanche 25 Juin 2017 Grand Prix de la Municipalité (Cadets) à Mogneville (60). Thibault Auguet (Olympique C.V.O.) et Edgar Engels (SC Val D'Arre) ont complété le podium.

Classement :

1 LABBE Benjamin EC ABBEVILLOISE 1:32:18

2 AUGUET Thibault OLYMPIQUE C.V.O.

3 ENGELS Edgar SC VAL D'ARRE

4 DUBOIS FERARY Florian CC NOGENT / OISE

5 LAMAND Thomas EC VALLEE DE L'AISNE

6 SNOECK Florian CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION

7 BERQUEZ Théo COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES

8 GOURLOO Malvin CC NOGENT / OISE

9 DUMONT Hugo AC CLERMONTOIS

10 NAPIERAY Aymeric AC CLERMONTOIS

11 BRUNET Hugo VC AMATEUR ST QUENTIN

12 DISCONTIGNY Florian CC NOGENT / OISE

13 PEZON Kyle CC NOGENT / OISE

14 ALVES Maxime SC VAL D'ARRE

15 DHENIN Pierre US CREPYNOISE C

16 SALOT Adrien JS FERTE GAUCHER

17 LASSEGUE Tristan US EZANVILLE ECOUEN

18 ABRAHAM DUPIN Maxime SC VAL D'ARRE

19 DEMONTREUILLE Mathilde SC VAL D'ARRE

20 FAFIN LEPREVOST Maxime CC NOGENT / OISE

Crédit Photo : Charly Vélo (Archive)