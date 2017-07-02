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Mogneville (60) - Prix Municipalite (Cadets)

Benjamin Labbe (US Crepynoise) a remporté ce Dimanche 25 Juin 2017 Grand Prix de la Municipalité (Cadets) à Mogneville (60). Thibault Auguet (Olympique C.V.O.) et Edgar Engels (SC Val D'Arre) ont complété le podium.

Route
Mogneville (60) - Prix Municipalite (Cadets)

Classement :

1 LABBE Benjamin EC ABBEVILLOISE 1:32:18
2 AUGUET Thibault OLYMPIQUE C.V.O.
3 ENGELS Edgar SC VAL D'ARRE
4 DUBOIS FERARY Florian CC NOGENT / OISE
5 LAMAND Thomas EC VALLEE DE L'AISNE
6 SNOECK Florian CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION
7 BERQUEZ Théo COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
8 GOURLOO Malvin CC NOGENT / OISE
9 DUMONT Hugo AC CLERMONTOIS
10 NAPIERAY Aymeric AC CLERMONTOIS
11 BRUNET Hugo VC AMATEUR ST QUENTIN
12 DISCONTIGNY Florian CC NOGENT / OISE
13 PEZON Kyle CC NOGENT / OISE
14 ALVES Maxime SC VAL D'ARRE
15 DHENIN Pierre US CREPYNOISE C
16 SALOT Adrien JS FERTE GAUCHER
17 LASSEGUE Tristan US EZANVILLE ECOUEN
18 ABRAHAM DUPIN Maxime SC VAL D'ARRE
19 DEMONTREUILLE Mathilde SC VAL D'ARRE
20 FAFIN LEPREVOST Maxime CC NOGENT / OISE

Crédit Photo : Charly Vélo (Archive)