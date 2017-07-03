Douai (59) - Critérium de Gayant (1-2-3-Juniors)

Classement :
1 VAN HAVERBEKE Julien CC NOGENT / OISE 1.50.10
2 GARBET Nicolas CC NOGENT / OISE ''
3 LEROUX Samuel CC NOGENT / OISE ''
4 GOUEL Valentin ESEG DOUAI ''
5 FLET Axel E.C. ST ETIENNE - LOIRE ''
6 GAREZ Raphaël DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME ''
7 NACHTERGAELE Niels ATOM6 ALNO WAKKEN CT ''
8 TIELEMANS Pierre USSA PAVILLY BARENTIN 0.00.15
9 BERNARD Quentin DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME ''
10 MAFFEIS Dany CC NOGENT / OISE ''
11 POIRET Benjamin ESEG DOUAI ''
12 BODIOT Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN ''
13 DERIAUX Florian DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME ''
14 LE ROUX Pascal VC AMATEUR ST QUENTIN ''
15 BAILLET Alexandre ESEG DOUAI ''
16 LERAT Franck DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME ''
17 WARAS Corentin VC ROUEN 76 ''
18 LALOUETTE Kévin CC NOGENT / OISE ''
19 CARESMEL Alexis ESEG DOUAI ''
20 DELEHAYE Bryan USSA PAVILLY BARENTIN ''
21 DEVOS Romain DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME ''
22 BACON Thomas VCA DU BOURGET ''
23 LEFEBVRE Thomas USSA PAVILLY BARENTIN ''
24 DE VRIESE Stijn VETRAPO CT IMAGE 4U TREK ''
25 VANDEVELDE Ruben THUISVERPLENING DELPHINE DEC ''
26 GABISSON Clément ESEG DOUAI ''
27 NAKAMURA Keisuke USSA PAVILLY BARENTIN ''
28 BEUGNET Grégory GAZ ELEC C DE DOUAI ''
29 THEVENOT Guillaume CC NOGENT / OISE ''
30 PAUCHET Kévin UV FOURMISIENNE ''
31 WYPELIER Alexandre PEDALE MADELEINOISE ''
32 NOIREAUX Constant VC AMATEUR ST QUENTIN ''
33 DUFOUR Julien GAZ ELEC C DE DOUAI ''
Crédit Photo : Eddy Defrain