Halluin (59) - Prix du Mont (Pass'cyclisme)

Ahmed Lounas (EC Tourquennoise) a remporté ce Dimanche 2 Juillet 2017 le Grand Prix du Mont (Pass'cyclisme) à Halluin (59). Eric Chagot (Gaz Elec C Douai) et Denis Milhamont (Flandre Elite Cyclisme) ont complété le podium.

Classement :

1 LOUNAS Ahmed EC TOURQUENNOISE 1.10.00

2 CHAGOT Eric GAZ ELEC C DOUAI ''

3 MILHAMONT Denis FLANDRE ELITE CYCLISME ''

4 BOONE Nicolas ES ARQUES ''

5 JOYEZ Timothée ARRAS VC ''

6 CAULIER Nicolas CC BERGUOIS 0.01.02

7 FROYE Sylvain EC D'HERMELINGHEN ''

8 BOUSSEMAER Simon ES ARQUES ''

9 DEFOSSE Herve GAZ ELEC C DE DOUAI ''

10 MAJORCZYK Stéphane CL BARLIN ''

11 CARRETTE Gérard VC ROUBAIX LILLE METROPOLE 0.02.00

12 HEUNET Olivier GAZ ELEC C DE DOUAI ''

13 DEWAELE Jérôme US COUDEKERQUOISE ''

14 DE JONCKHEERE Christian O GRANDE SYNTHE ''

15 VALKENAERE Nicolas UC WATTIGNIES ''

16 DAVAINE Hugues VC ROUBAIX LILLE METROPOLE ''

17 BOUTOUT Tony VCU HALLUINOISE ''

18 DEMARET Hervé UC ARDRESIENNE ''

19 DELABAUT Sylvain CR HAUTS-DE-FRANCE ''

20 ZWIERZCHIEWSKI Zdzislaw VC ROUBAIX LILLE METROPOLE ''

21 VANDAMME Anthony ES ARQUES ''

22 DELABY Quentin ES ARQUES ''

Remerciement Jean Jacques Cogez