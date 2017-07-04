Bruay La Buissiere (62) - Grand Prix de la Ville (3-Juniors)

Classement :
1 DEQUEKER Arnaud CL BARLIN
2 RINGOT Romain TOUQUET ACC
2 FOURNIER Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME
4 BODIN Clément GAZ ELEC C DE DOUAI
5 CRESPIN Alexis CL BARLIN
6 DURANEL Olivier CL BARLIN
7 ROBIN Jérôme CL BARLIN
8 VINCENT Yann CL BARLIN
9 PIERRE Adrien DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
10 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
11 TRINEL Jérôme FLANDRE ELITE CYCLISME
12 BAILLOEUIL Alexis ESEG DOUAI
13 HENNERE Loïc SC BOULONNAIS
14 GROSSI Jérémy CV LIEVINOIS
15 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM
16 CABOCHE Antoine EC D'HERMELINGHEN
17 DEWIMILLE Hugo CL BARLIN
18 DEMARET Alexandre UVC CALAIS
19 FOURRIER Gautier CL BARLIN
20 LEFEBVRE Lucas ESEG DOUAI
21 KRAWCZYK Benjamin CL BARLIN
2 RINGOT Romain TOUQUET ACC
2 FOURNIER Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME
4 BODIN Clément GAZ ELEC C DE DOUAI
5 CRESPIN Alexis CL BARLIN
6 DURANEL Olivier CL BARLIN
7 ROBIN Jérôme CL BARLIN
8 VINCENT Yann CL BARLIN
9 PIERRE Adrien DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
10 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
11 TRINEL Jérôme FLANDRE ELITE CYCLISME
12 BAILLOEUIL Alexis ESEG DOUAI
13 HENNERE Loïc SC BOULONNAIS
14 GROSSI Jérémy CV LIEVINOIS
15 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM
16 CABOCHE Antoine EC D'HERMELINGHEN
17 DEWIMILLE Hugo CL BARLIN
18 DEMARET Alexandre UVC CALAIS
19 FOURRIER Gautier CL BARLIN
20 LEFEBVRE Lucas ESEG DOUAI
21 KRAWCZYK Benjamin CL BARLIN
Crédit Photo : Evelyne Cominotto