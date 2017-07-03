Meaulte (62) - Grand Prix de la Ville (Minimes)

Classement :
1 DELILLE Matthis AS THOUROTTE CYCLISTE
2 DANEL Jérôme CC ISBERGUES MOLINGHEM
3 DHENIN Baptiste US CREPYNOISE C
4 RIFFLET Théo CC MANQUEVILLE LILLERS
5 GOURGUECHON Matthieu AC AILLY SUR SOMME
6 COLAUT Lilian EC TOURQUENNOISE
7 CAMPS Vincent O GRANDE SYNTHE
8 PICHON Mathis EC ABBEVILLOISE
9 ENGELS Jules SC VAL D'ARRE
10 LAFORGE Bryan CC MANQUEVILLE LILLERS
11 BOURDEAU Adam RO COMINOISE
12 SAUVE Raphaël AC AMIENOISE
13 VIAUD Raphaël RO COMINOISE
14 VAILLANT Clément AC AILLY SUR SOMME
15 GUILLEMANT Alexis VC NOEUXOIS
16 HAYNAU Randy O GRANDE SYNTHE
17 PIDOUX Lucien EC ABBEVILLOISE
18 BAHEU Emeric CC MANQUEVILLE LILLERS
19 MARTIN Fabien CC MANQUEVILLE LILLERS
20 ROGE Benjamin VC AUXILOIS
21 TRICART Hugo CC MANQUEVILLE LILLERS
22 ROGE Carolanne VC AUXILOIS
23 CODRON Alexis TOUQUET ACC
24 REGOST Thibaut RO COMINOISE
25 BRAZIER Hugo AC Amiénoise