Meaulte (62) - Grand Prix de la Ville (Cadets)

Classement :
1 RAMON Lucien O HESDIN MARCONNE
2 LEROY Sullivan CC ISBERGUES MOLINGHEM
3 LECOINTE Valentin CL BARLIN
4 CARPENTIER Florian O HESDIN MARCONNE
5 SNOECK Florian CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION
6 GRONIER Tom O HESDIN MARCONNE
7 HUBER Pierre Mathis CC ISBERGUES MOLINGHEM
8 LEPRETRE Paul SC BOULONNAIS
9 PICHON Bastien EC ABBEVILLOISE
10 CROQUELOIS Emile VC ST OMER
11 DUJARDIN Quentin RO COMINOISE
12 ENGELS Edgar SC VAL D'ARRE
13 LAMAND Thomas EC VALLEE DE L'AISNE
14 DOUAY Charles VC SANTERRE VERMANDOIS
15 DHENIN Pierre US CREPYNOISE C
16 OSSART David AC AMIENOISE
17 DELVART Théo UVC CALAIS
18 PLASKOWSKI Hugo AC aménoise
19 SAVREUX Antonin AC aménoise
20 BRIL Hugo RO COMINOISE
21 MORREL Valentin O GRANDE SYNTHE