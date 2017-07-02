Moorslede - Slypskapelle (Belgique) : Axel Huens vainqueur

Classement :
1 HUENS Axel FRAH41´03" VC AMATEUR ST QUENTIN U17M
2 LECHANTRE Bastien FRA VC ROUBAIX U17M
3 BALL Fred GBR ANDOVER WHEELERSUM
4 WALLYN Tibo BELH41´18"+0´15" DE DIJLESPURTERS V. V. MECHELEN V. Z. W. U17M
5 VANDENBULCKE Alex BEL TIELTSE RENNERSCLUBUM
6 VANGHELUWE Warre BELH41´23"+0´20" TIELTSE RENNERSCLUBUM
7 BROUWERS Emile BELH41´43"+0´40" ACROG - BALEN BCUM
8 BARBRY Giel BELH41´58"+0´55" MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
9 VANDAELE Laurens BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
10 VANCANNEYT Jelle BEL TIELTSE RENNERSCLUBUM
11 LAURYSSEN Yorben BEL LARES-DOLTCINI CTUM
12 GARDIN Michael BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU17M
13 ZOLOPA Louis FRA TEAM AVESNOISUM
14 TORNU Florian FRA ASVESNOISNIEUW
15 DECAESTECKER Korneel BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
16 VANPARIJS Tjorven BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU17M
17 MOUREAU Axel SWE SODERTALJE CYKELKLUBBU17M
18 CASTELAIN Nathan BEL WIELERTEAM IEPERUM
19 DECLERCK Jelle BEL CYCLING. BE - ALPHAMOTORHOMES CTUM
20 THORÉ Rune BEL WIELERTEAM IEPERUM
21 VERMEULEN Robban BEL VZW JONG WIELERTALENTU17M
22 DEBRUYNE Ramses BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
23 ASKER Samuel GBR VC LONDRESU17M
24 VAN COMPERNOLLE Jamie BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU17M
25 VANSTEENKISTE Joshua BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU17M
26 LIEVENS Niels BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMU17M
27 CLAUS Benoît BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
28 DELFT Mattice BEL ALU DECOCK-LITUBEL-WIELERTEAM WAREGEMU17M
29 LAMOTE Robbe BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
30 VAN GUCHT Thomas BEL WK NOORD-WEST-BRABANTU17M
31 DE LOBEL Sander BEL TIELTSE RENNERSCLUBUM
32 BLEYENBERG Jado BEL PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAMU17M
33 DAY Nick GBR MILTONU17M
34 MEEUS Sander BEL KVC NOORDZEEMEEUWU17M
35 PORTSMOUTH Tom GBR VC LONDRESU17M
36 DEJONGHE Kjell BEL ALU DECOCK-LITUBEL-WIELERTEAM WAREGEMU17M
37 DEJONGHE Michiel BEL WIELERTEAM IEPERUM
38 FIEVEZ Philippe BEL ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIEUM
39 BOUCHARD Mathis BEL ALU DECOCK-LITUBEL-WIELERTEAM WAREGEMU17M
40 GALLE Marlo BEL WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZWU17M
41 SLOAN George GBR VC LONDRESU17M
42 DEWACHTER Lucas BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
43 DEJONGHE Vitas BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU17M
44 VERROONEN Gilles BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
45 OGER Antonin FRA VC ROUBAIX LILLE METROPOLEU17M
46 DEBORGGRAEVE Matthew BEL WIELERTEAM IEPERUM
47 DEBRUYNE Lennert BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
48 CLAEYS Jarne BEL KVC NOORDZEEMEEUWU17M
49 VAN WALLEGHEM Matice BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU17M
50 TRIO Victor BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
51 DEBOSSCHERE Seppe BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
52 DEC km IJN Matisse BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
53 VANDEVYVERE Iben BEL ALU DECOCK-LITUBEL-WIELERTEAM WAREGEMU17M
54 BENOIT Jonas BEL TIELTSE RENNERSCLUBUM
55 LEWILLE Ian BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
56 MORTREUX Axel FRA ROYAL VELO SPORT PERUWELZ BURYU17M
57 VISPOEL Ronin BEL ISOREX CYCLING TEAMU17M
58 VERSCHEURE Miel BEL WIELERTEAM IEPERUM
59 VILEYN Brecht BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
60 DEWULF Gust BEL WIELERTEAM IEPERUM
61 SEYNAEVE Robin BEL COMITE REGIONAL HAINAUTU17M
62 LECLUSE Gilles BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
63 MAERTENS Jawën BEL WIELERTEAM IEPERUM
64 DE VUYST Jens BEL KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELAREU17M
65 VANDICKE Seppe BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
66 NOREILDE Mathias BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
67 VANDERVELDE Mats BEL JONGE RAKKERS VOLLEZELEU17M
68 OGER Mateo FRA VC ROUBAIXU17M
69 MALFAIT Felix BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
70 DE CONINCK Quinten BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
71 HOORELBEKE Ynse BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
72 VERPLAETSE Stan BEL KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZWU17M
DNF VERSTRAETE Aaron BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
DNF PENNINCK Pepijn BEL KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELAREU17M
DNF DE MAERE Alessio BEL KVC NOORDZEEMEEUWU17M
DNF RASSCHAERT Lander BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMU17M
DNF DECLERCK Eli BEL KVC NOORDZEEMEEUWU17M
Crédit Photo : Martine Verfaillie