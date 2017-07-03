Rosieres En Santerre (80) - Prix de la Municipalité (Pass Cyclisme)

Classement :
1 CHAGOT Eric GAZELEC DE DOUAI
2 LUGAT Pierre TEAM FLIXECOURT 80
3 DELIMAUGES Stéphane AC MONTDIDIER
4 RIFFLET Patrick AC AMIENOISE
5 SALLEN Clément RC DOULLENS
6 LAOUT Ludovic US HAM
7 LEBON Morgan AC AMIENOISE
8 LAOUT Jean Michel US HAM
9 DE JONCKHEERE Christian O GRANDE SYNTHE
10 BOURY Nicolas AC MONTDIDIER
11 CASPER Stanley AC MONTDIDIER
12 BARIS Didier AC MONTDIDIER
13 BARIS Charlotte AC MONTDIDIER
14 FOUGERAT Gaetan AC MONTDIDIER
15 FORBRAS Fabrice AC MONTDIDIER
16 STOFFAES Jérôme ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN