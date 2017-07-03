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Rosieres En Santerre (80) - Prix de la Municipalité (Pass Cyclisme)

Eric Chagot (Gaz Elec C De Douai) a remporté ce Dimanche 2 Juillet 2017 le Grand Prix de la Municipalité (Pass'cyclisme) à Rosieres En Santerre (80). Pierre Lugat (Team Flixecourt 80) et Stéphane Delimauges (AC Montdidier) ont complété le podium.

Route
Rosieres En Santerre (80) - Prix de la Municipalité (Pass Cyclisme)

Classement :

1 CHAGOT Eric GAZELEC DE DOUAI
2 LUGAT Pierre TEAM FLIXECOURT 80
3 DELIMAUGES Stéphane AC MONTDIDIER
4 RIFFLET Patrick AC AMIENOISE
5 SALLEN Clément RC DOULLENS
6 LAOUT Ludovic US HAM
7 LEBON Morgan AC AMIENOISE
8 LAOUT Jean Michel US HAM
9 DE JONCKHEERE Christian O GRANDE SYNTHE
10 BOURY Nicolas AC MONTDIDIER
11 CASPER Stanley AC MONTDIDIER
12 BARIS Didier AC MONTDIDIER
13 BARIS Charlotte AC MONTDIDIER
14 FOUGERAT Gaetan AC MONTDIDIER
15 FORBRAS Fabrice AC MONTDIDIER
16 STOFFAES Jérôme ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN