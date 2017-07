Hirson (02) - La Cantonale : Étape 2

Classement Étape 2 :

1 NONNEZ Théo Parisis AC 9 les 110 km en 2h37'38'' (moy. 41,869 km/h)

2 AZE Alex Argenteuil Se à 0

3 SPOHR Maxime Dijon à 0

4 DISCONTIGNY Maxime Aubervilliers à 0

5 LUXEUIL Quentin Argenteuil Se à 0

6 KERRAUD Erwann Métro US à 0

7 PELLEGRINELLI Théo Aubervilliers à 0

8 SELLIER Valentin Parisis AC 9 à 0

9 VAN GESTEL Luuk Pijnenburg à 0

10 HUYET Baptiste Vil StGermai à 0

11 DROUART Nicolas Charleville M à 0

12 HUENS Rémi Grande Synt à 0

13 LOUVEL Matis Rouen VC 76 à 0

14 TILLIER Clément Olympique C à 0

15 POUILLARD Hugo Grande Synt à 0

16 SUZZONI Tristan Métro US à 0

17 DEGRUTERE Corentin Hazebrouck à 0

18 JAOUEN Tristan Métro US à 6

19 DUFAU Axel Grande Synt à 15

20 WAREE Mathieu Rouen VC 76 à 17

21 TABARY Paul Seine et Mar à 23

22 BRULE Louis Grande Synt à 52

23 MACRON Anthony mixte Cambr à 57

24 FATTIER Florian Dijon à 1 1

25 ROUSSEL Hugo Rouen VC 76 à 1 4

26 HUMBERT Igor Argenteuil Se à 1 9

27 BURGMANS Rick Pijnenburg à 1 23

28 DUPUY Quentin Aubervilliers à 1 23

29 ELOY Maxime Vil StGermai à 1 23

30 NOEL Julien Argenteuil Se à 1 23

31 PINSON Damien Vil StGermai à 1 23

32 HANSART Philéas Rouen VC 76 à 1 23

33 KANEN Kelvin Pijnenburg à 1 23

34 DOLEZ Hugo St Quentin A à 1 23

35 CAMPIONI Luca Dijon à 1 23

36 HOURIEZ Louis St Quentin A à 1 23

37 CRISIAS Raphaël Parisis AC 9 à 1 23

38 FOGEL Nathan Dijon à 1 23

39 RONDEAU Thibaut St Quentin A à 1 23

40 TRZEBOWSKI Marc Anto mixte Cambr à 1 23

41 JUSSELIN Théo Dijon à 1 23

42 DELOBEL Florian Arques ES à 1 23

43 MALAUSSENA Quentin Seine et Mar à 1 23

44 PORCU Enzo Métro US à 1 23

45 PODESTA Nathan Essonne à 1 23

46 MIDELET Léandre Nogent Oise à 1 23

47 PLAISANT Julien Aubervilliers à 1 23

48 ROCHE Antoine Argenteuil Se à 1 31

49 OCHOA Pablo CDC 92 à 1 31

50 FAY Maxime Mixte UVCC à 1 35

51 TILLIER Quentin Olympique C à 1 48

52 MOINY Baptiste Chalons P à 1 51

53 CARLOT Matéo Rouen VC 76 à 2 12

54 BOUARD Brendan Seine et Mar à 2 12

55 NGUYEN VAN Maxime Seine et Mar à 2 26

56 PETIT Jules Dijon à 2 41

57 DEMANET Thomas Olympique C à 2 56

58 CLAVIER Kilian Aubervilliers à 5 28

59 MORTIER Louis Nogent Oise à 5 34

60 LAMY Valentin Argenteuil Se à 5 55

61 CARO Nicolas Aubervilliers à 5 57

62 NARDOT Benjamin St Quentin A à 6 31

63 DEJOYE Florian Nogent Oise à 6 38

64 LESEUR Brian Rouen VC 76 à 6 42

65 AMMAR KHODJA Valenti Essonne à 8 17

66 DURIEUX Florian CDC 92 à 9 41

67 ANANIE Léo Arques ES à 11 35

68 SOLUCH Baptiste Seine et Mar à 11 35

69 VIEVILLE Matthieu Vil StGermai à 11 35

70 LEJEUNE Théo mixte Cambr à 11 35

Abandons :

PALLAIN DUPRE Léo Argenteuil Se

DELL OVA Sébastien Olympique C

CHEVALIER Théo Olympique C

JUMEAUX Louis Seine et Mar

BACQUET Sacha Mixte UVCC

TRONET Quentin Mixte UVCC

MASSON Nicolas Mixte UVCC

HUCK Léandre Mixte UVCC

DEMAZURE Aurélien Parisis AC 9

FREITAS Jérémy Aubervilliers

LEROY Maxime Aubervilliers

PENSON Tim Pijnenburg

BERHACE TECLE Simon Pijnenburg

FOURREAUX Maxime Chalons P

JOREZ Armand Chalons P

DABOT Raphaël Chalons P

VAN KESTEREN Théo Arques ES

FAYOLLE Maxime Arques ES

REVILLON Anthony Grande Synt

MALINGRE Tom Vil StGermai

BACHERY Julien Vil StGermai

HIRMO Milan Vil StGermai

TARDIF Aurélien Essonne

LETESTU Quentin Essonne

WOLFERSBERGER Adri Essonne

BROOKS Adélio kurt eric Essonne

LEROUX Maxime St Quentin A

GROSSEMY Grégory St Quentin A

GIRARDOT Nathan St Quentin A

BOURDINOT Gauthier Nogent Oise

LESAINT Jérémy Hazebrouck

DEVIENNE Quentin Hazebrouck

HASLIN Pierrick mixte Cambr

HOEZ Théo mixte Cambr

SPECENIER Rémi mixte Cambr

DUBOIS Romaric CDC 92

CASPER Rémi Aubervilliers

Crédit Photo : Dominique Becart